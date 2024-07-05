Накануне Министерство обороны России первые показало кадры боевой работы зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь-С1".
"Панцирь-С1" — это продолжение и развитие проекта ЗРПК "Тунгуска-М". По своему экстерьеру комплексы очень похожи друг на друга, однако предназначаются они для выполнения различных задач.
ЗПРК "Панцирь-С1" прежде всего предназначается для противовоздушной обороны важных и стратегических объектов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" представляет собой уникальную систему ПВО ближнего радиуса действия, разработанную для защиты как стационарных, так и мобильных объектов от различных воздушных угроз. С момента своего создания комплекс претерпел несколько модификаций, направленных на улучшение его боевых характеристик и адаптацию к современным требованиям.
ЗРПК "Панцирь-С1" является одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны России, предназначенным для защиты военных и гражданских объектов от широкополосного спектра воздушной угрозы. Он сочетает в себе зенитные управляемые ракеты и автоматические пушки, что делает его универсальным средством ПВО ближнего радиуса действия.
Вот основные характеристики и особенности ЗРПК "Панцирь-С1":
Зенитные управляемые ракеты
Автоматические пушки
С момента своего появления, комплекс "Панцирь-С1" прошёл несколько модернизаций и получил различные модификации, чтобы соответствовать новым требованиям и улучшать свою боевую эффективность.
Основные модификации ЗРПК "Панцирь-С1".
Панцирь-С1
Описание: Базовая версия комплекса, поступившая на вооружение в 2010 году.
Характеристики: Оснащён двумя 30-мм автоматическими пушками и 12 зенитными управляемыми ракетами 57Э6Е. Имеет радиолокационную станцию обнаружения и наведения, способную отслеживать до 20 целей одновременно.
Панцирь-С1Э
Описание: Экспортная версия комплекса.
Характеристики: Практически идентична базовой версии, но может быть адаптирована под требования конкретного заказчика.
Панцирь-С1М
Описание: Модернизированная версия, предназначенная для повышения эффективности и расширения боевых возможностей.
Характеристики: Улучшенная система управления огнём, увеличенная дальность поражения целей до 30 км, улучшенная защищенность от помех и возможность интеграции с другими системами ПВО.
Панцирь-СМ
Описание: Дальнейшее развитие комплекса, представляющее собой глубокую модернизацию.
Характеристики: Новая РЛС с фазированной антенной решеткой, увеличенная дальность обнаружения целей до 75 км, увеличенная дальность поражения до 40 км, повышенная скорость реакции на угрозы и улучшенная маневренность.
Панцирь-С2
Описание: Еще одна модернизация, направленная на улучшение характеристик комплекса.
Характеристики: Улучшенные ракеты с повышенной скоростью и маневренностью, новая система управления огнём и возможность работы в условиях сильных помех.
Панцирь-М
Описание: Морская версия комплекса, предназначенная для защиты кораблей от воздушных угроз.
Характеристики: Адаптирован для установки на кораблях, имеет улучшенные ракеты и систему управления огнём, оптимизированную для морских условий.
ЗРПК "Панцирь-С1" и его модификации представляют собой многофункциональные комплексы ПВО, способные эффективно противостоять широкому спектру воздушных угроз. Постоянные модернизации и улучшения позволяют "Панцирь-С1" оставаться актуальным и эффективным средством защиты ВС РФ в современных условиях.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.