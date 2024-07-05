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Дмитрий Плотников
ЗРПК "Панцирь-С1". Ракетно-пушечный ужас для воздушных аппаратов противника

Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России

4:34
Силовые структуры » Военные новости

Накануне Министерство обороны России первые показало кадры боевой работы зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь-С1".

Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России
Фото: commons.wikimedia.org by Jovo Mamula

"Панцирь-С1" — это продолжение и развитие проекта ЗРПК "Тунгуска-М". По своему экстерьеру комплексы очень похожи друг на друга, однако предназначаются они для выполнения различных задач.

ЗПРК "Панцирь-С1" прежде всего предназначается для противовоздушной обороны важных и стратегических объектов.

О чём речь

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" представляет собой уникальную систему ПВО ближнего радиуса действия, разработанную для защиты как стационарных, так и мобильных объектов от различных воздушных угроз. С момента своего создания комплекс претерпел несколько модификаций, направленных на улучшение его боевых характеристик и адаптацию к современным требованиям.

ЗРПК "Панцирь-С1" является одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны России, предназначенным для защиты военных и гражданских объектов от широкополосного спектра воздушной угрозы. Он сочетает в себе зенитные управляемые ракеты и автоматические пушки, что делает его универсальным средством ПВО ближнего радиуса действия.

Вот основные характеристики и особенности ЗРПК "Панцирь-С1":

Зенитные управляемые ракеты

  • Тип: 57Э6-Е,
  • Дальность поражения: от 1 до 20 км,
  • Высота поражения: от 5 м до 15 км,

Автоматические пушки

  • Тип: 2А38М (2x30 мм)
  • Дальность поражения: до 4 км (по воздушному излучению) и до 2 км по наземному,
  • Скорострельность: 2 500 выстрелов в минуту.

Модификации

С момента своего появления, комплекс "Панцирь-С1" прошёл несколько модернизаций и получил различные модификации, чтобы соответствовать новым требованиям и улучшать свою боевую эффективность.

Основные модификации ЗРПК "Панцирь-С1".

Панцирь-С1

Описание: Базовая версия комплекса, поступившая на вооружение в 2010 году.

Характеристики: Оснащён двумя 30-мм автоматическими пушками и 12 зенитными управляемыми ракетами 57Э6Е. Имеет радиолокационную станцию обнаружения и наведения, способную отслеживать до 20 целей одновременно.

Панцирь-С1Э

Описание: Экспортная версия комплекса.

Характеристики: Практически идентична базовой версии, но может быть адаптирована под требования конкретного заказчика.

Панцирь-С1М

Описание: Модернизированная версия, предназначенная для повышения эффективности и расширения боевых возможностей.

Характеристики: Улучшенная система управления огнём, увеличенная дальность поражения целей до 30 км, улучшенная защищенность от помех и возможность интеграции с другими системами ПВО.

Панцирь-СМ

Описание: Дальнейшее развитие комплекса, представляющее собой глубокую модернизацию.

Характеристики: Новая РЛС с фазированной антенной решеткой, увеличенная дальность обнаружения целей до 75 км, увеличенная дальность поражения до 40 км, повышенная скорость реакции на угрозы и улучшенная маневренность.

Панцирь-С2

Описание: Еще одна модернизация, направленная на улучшение характеристик комплекса.

Характеристики: Улучшенные ракеты с повышенной скоростью и маневренностью, новая система управления огнём и возможность работы в условиях сильных помех.

Панцирь-М

Описание: Морская версия комплекса, предназначенная для защиты кораблей от воздушных угроз.

Характеристики: Адаптирован для установки на кораблях, имеет улучшенные ракеты и систему управления огнём, оптимизированную для морских условий.

Вывод

ЗРПК "Панцирь-С1" и его модификации представляют собой многофункциональные комплексы ПВО, способные эффективно противостоять широкому спектру воздушных угроз. Постоянные модернизации и улучшения позволяют "Панцирь-С1" оставаться актуальным и эффективным средством защиты ВС РФ в современных условиях.

Российский ЗРПК Панцирь-С1 || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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