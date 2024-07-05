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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: армия РФ освобождает центр Нью-Йорка, над Россией сбиты 50 беспилотников

Перед саммитом НАТО Киев банально бросает своих солдат на убой

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Перед саммитом НАТО Киев банально бросает своих солдат на убой
Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас, PDM

Представляем сводку с фронта на пятницу, 5 июля.

Торецкое направление

Российская армия на Торецком фронте смогла навязать врагу бои, к которым он оказался не готов. С юга русская группировка прорывает оборону противника, с боями подходя к центру Нью-Йорка (Новгородское), а по пути зачистила посёлок Юрьевку. Вчерашнее предположение о русском ударе от Горловки во фланг подразделения ВСУ в Нью-Йорке оказалось точным. ВС РФ приступили к преодолению минных полей на подходе к улицам на окраине села: Славянской, Армейской и 8 марта. Затем армия РФ сможет выйти во фланг украинским оборонительным порядкам на р. Кривой Торец.

Российские войска вынуждают националистов распылять и так немногочисленный гарнизон для нового района прорыва. И весьма сомнительно, что бандеровцы смогут сдержать удар русских воинов по двум направлениям. Но перед армией России поставлена и более масштабная задача — не допустить отход неонацистов к южным окраинам Торецка.

Харьковское направление

В Волчанске штурмовики "Севера" продвинулись в частных застройках. На левобережье Северского Донца в районе Бугроватки закрепились в лесном массиве. За сутки артиллеристы ГВ "Север" пресекли пять украинских попыток бросить подкрепление через р. Волчья, уничтожено около 30 боевиков. Продвижение российской армии на Волчанском участке — до 200 м.

На Липцовском участке ночью ВСУ предприняли ряд попыток овладеть селом Глубоким с разных направлений, задействовав до роты живой силы и бронетехнику. В результате боёв "северяне" отбросили неприятеля, уничтожив до 50 солдат 92-й одшбр, двое взяты в плен. За прошедшие сутки потери ВСУ тут — более 300 боевиков.

Активизация врага связана со скорым саммитом НАТО, к началу которого Киев планирует заявить о каких-то успехах. Но там только можно наблюдать утилизацию украинцев, брошенных в районе Глубокого просто на убой.

Авдеевское направление

Армия РФ развивает тут наступление на нескольких участках. Несмотря на контратаки ВСУ, русские бойцы расширяют "клины" в у сёл Сокол и Новоалександровка, создавая благоприятные условия для движения на запад группировки "Центр". У Новоалександровки проведены успешные атаки, взяты под контроль лесополосы к юго-западу. ВСУ держат оборону с опорой на Лозоватское, применяя дроны для ударов по технике ВС РФ. Также неонацисты сохраняют присутствие в "лесополках" в районе ж/д, контроль над которыми нужен нам для дальнейшего наступления на н. п. Прогресс.

На севере Сокола под контроль армии России перешёл укреплённый район ВСУ, за который шли бои больше недели. После успешного штурма группировка РФ развила успех, продвинувшись западнее.

Успехи на нескольких рубежах создают нам возможности развития наступления к Новосёловке Первой и Евгеновке. С мест приходят сведения об успехах ВС РФ сразу на нескольких участках, и сейчас можно говорить о проблемах для ВСУ на ключевых рубежах.

Террористические удары ВСУ

Ночью сбиты 50 БПЛА над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями.

По информации Минобороны, 14 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской областью.

В пыль снесло: противник в ужасе от ФАБ-3000
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка волчанск
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