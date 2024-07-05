В США прокомментировали мощь ВС РФ после очередного уничтожения "Абрамса" ВСУ

В США отметили мощь ВС РФ после очередного уничтожения "Абрамса" ВСУ

3:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская высокоточная артиллерия уничтожила еще один танк "Абрамс" украинской армии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы рассказывают о том, благодаря чему это стало возможным. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, PDM

3 июля было подтверждено, что подразделения российской армии уничтожили один из оставшихся танков M1A1 Abrams украинской армии в районе Авдеевки после того, как машина была обнаружена разведывательным беспилотником.

"Артиллерийские расчеты из Центра боевой группы использовали боеприпас ”Краснополь Смарт" для уничтожения другого танка Abrams M1 в районе Авдеевки в ходе специальной военной операции", — сообщило Министерство обороны, при этом 2С19 "Мста-С" — это 152-мм самоходная гаубица, которая была использована для уничтожения другого танка.

Это было одно из многочисленных поражений танков Abrams, достигнутых с помощью высокоточных артиллерийских систем. В начале мая были опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, что один выстрел из высокоточного артиллерийского снаряда 2К25 "Краснополь" также уничтожил одну из машин. Украина получила 31 танк M1A1 Abrams с сентября 2023 года, и после того, как в течение пяти месяцев они не поступали на вооружение, в конце февраля машины впервые приняли участие в боевых действиях. За первым подтвержденным боем, состоявшимся 23-го числа этого месяца, три дня спустя последовало подтвержденное уничтожение первого танка, за которым последовали тяжелые потери еще нескольких машин.

Украинская армия в конце апреля отвела свои оставшиеся танки Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости. Согласно сообщению CNN от 29 мая, украинский персонал был недоволен работой танков, ссылаясь не только на их технические проблемы, в том числе на уязвимость электронных компонентов к образованию конденсата, но и на их уязвимость перед огнем со стороны России.

Представитель США, цитируемый информационным агентством AP, отметил, что из-за достижений России в области целеуказания "нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь обнаружения", а другой источник отметил, что "боевые действия российских беспилотников сделали слишком трудным для танков Abrams" возможность быть незамеченными".

Заместитель председателя Правительства США Представитель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди предоставил более подробную информацию о решении украинской армии, сообщив AP: "Когда вы думаете о том, как развивалась борьба, массированная бронетехника в среде, где беспилотные летательные аппараты распространены повсеместно, может оказаться под угрозой".

Наряду с артиллерией, танки Abrams также понесли потери от ударов беспилотников, ручного противотанкового оружия и орудий танков Т-72 в многочисленных боях. Эти потери вызвали некоторую обеспокоенность у других эксплуатантов "Абрамсов" по всему миру и последовали за столь же неутешительными действиями танков иракской армии в борьбе с противотанковыми средствами в 2010-х годах.