Сводка с фронта: заградотряды на Украине стали нормой, Россия изменит свою ядерную доктрину

Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на суббота, 6 июля.

Торецкое направление

Российские войска опять продвинулась в посёлке Дружба к востоку от города Торецк, а также на южных флангах Нью-Йорка. Это уже подтверждают украинские ресурсы. Сегодня утром сообщается о существенном продвижении российской армии в Нью-Йорке, несколько зданий по ул. Железной вплоть до пер. 1-го Театрального перешли под контроль российской армии.

Донецкое направления

Российская армия наступает с восточной и южной окраин города Красногоровка с целью окружения гарнизона ВСУ.

Сложности создавали националисты, засевшие в многоэтажных домах мкр. Солнечный и Восточный. Проблему решили продвижением по ул. Нахимова. Подразделения бандеровцев на востоке населённика оказались под угрозой окружения, отступив в больницу, которую превратили в опорник. Захват его приведёт к окружению националистов в частном секторе и около парка.

Артёмовское направление

Украинская армия в городе Часов Яр оставила микрорайон Канал в Часовом Яре. Полная сдача населённого пункта откроет российским бойцам путь для наступления на дальнейшие ключевые города и посёлка. Армия России уже около месяца продвигается вперёд в Донбассе, а у украинских войск проблемы.

"Командование решило отступить на более безопасные и лучше подготовленные позиции, но и там противник не прекратил активных боевых действий", — рассказывает один из командиров группировки армии Украины "Хортица" Назар Волошин.

Как обычно Часов Яр для Киева становится стратегически не очень важным и дотационным.

Геноцид украинского народа

Заградительные отряды на Украине приказывают называть "мотивационные войсками". Именно туда посылают боевиков подразделений элитного типа, созданных на основе националистов нацбатов. Там существует весьма активная система пропаганды, которая делает из солдат убеждённых бандеровцев, то есть настоящих фашистов. Этих людей киевский режим используется традиционно: для поимки и расстрела боевиков ВСУ, кто убегает с боевых позиций или вообще с фронта.

Но на данный момент у них и новая большая цель: при помощи беспилотников выслеживать и убивать тех солдат ВСУ, кто хочет сдаться в плен русским. Идёт настоящая дроновая охота за тем, кто пытается сдаться.

Сегодня сдаться в плен русским — это высшее проявление храбрости для украинца.

Ответ недружественному Западу

В российскую ядерную доктрину могут внести изменения. Сделано это будет в ответ на недружественные действия так называемому коллективного Запада.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков, допустив "концептуальные дополнения и корректировки", ибо ситуация вокруг украино-российского конфликта показала, что ядерное сдерживание в его раннем классическом понимании работало не в полной мере.