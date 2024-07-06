Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: заградотряды на Украине стали нормой, Россия изменит свою ядерную доктрину

Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ

3:40
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на суббота, 6 июля.

Торецкое направление

Российские войска опять продвинулась в посёлке Дружба к востоку от города Торецк, а также на южных флангах Нью-Йорка. Это уже подтверждают украинские ресурсы. Сегодня утром сообщается о существенном продвижении российской армии в Нью-Йорке, несколько зданий по ул. Железной вплоть до пер. 1-го Театрального перешли под контроль российской армии.

Донецкое направления

Российская армия наступает с восточной и южной окраин города Красногоровка с целью окружения гарнизона ВСУ.

Сложности создавали националисты, засевшие в многоэтажных домах мкр. Солнечный и Восточный. Проблему решили продвижением по ул. Нахимова. Подразделения бандеровцев на востоке населённика оказались под угрозой окружения, отступив в больницу, которую превратили в опорник. Захват его приведёт к окружению националистов в частном секторе и около парка.

Артёмовское направление

Украинская армия в городе Часов Яр оставила микрорайон Канал в Часовом Яре. Полная сдача населённого пункта откроет российским бойцам путь для наступления на дальнейшие ключевые города и посёлка. Армия России уже около месяца продвигается вперёд в Донбассе, а у украинских войск проблемы.

"Командование решило отступить на более безопасные и лучше подготовленные позиции, но и там противник не прекратил активных боевых действий", — рассказывает один из командиров группировки армии Украины "Хортица" Назар Волошин.

Как обычно Часов Яр для Киева становится стратегически не очень важным и дотационным.

Геноцид украинского народа

Заградительные отряды на Украине приказывают называть "мотивационные войсками". Именно туда посылают боевиков подразделений элитного типа, созданных на основе националистов нацбатов. Там существует весьма активная система пропаганды, которая делает из солдат убеждённых бандеровцев, то есть настоящих фашистов. Этих людей киевский режим используется традиционно: для поимки и расстрела боевиков ВСУ, кто убегает с боевых позиций или вообще с фронта.

Но на данный момент у них и новая большая цель: при помощи беспилотников выслеживать и убивать тех солдат ВСУ, кто хочет сдаться в плен русским. Идёт настоящая дроновая охота за тем, кто пытается сдаться.

Сегодня сдаться в плен русским — это высшее проявление храбрости для украинца.

Ответ недружественному Западу

В российскую ядерную доктрину могут внести изменения. Сделано это будет в ответ на недружественные действия так называемому коллективного Запада.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков, допустив "концептуальные дополнения и корректировки", ибо ситуация вокруг украино-российского конфликта показала, что ядерное сдерживание в его раннем классическом понимании работало не в полной мере.

"Вполне допускаю, что через какое-то время произойдёт некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников", — отметил Рябков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр
Обсудить
Новости Все >
На Большой Уральской тропе стартовала программа восстановления родников
Александр Васильев рассказал, как правильно подбирать верх и низ в одежде
Средняя стоимость новостроек увеличилась на 6% за полгода
Naavtotrasse: как избежать сбоя настроек при снятии аккумулятора
Составлен топ блюд, которые любят иностранцы
Как производится страхование авиаперелётов?
Как подобрать парфюм в соответствии с вашим характером
Секреты, как научить попугая произносить первые слова
Актёр Слава Копейкин рассказал о сюрпризе девушки Яны Енжаевой на день рождения
В Ватикане обнаружены остатки древнего сада, принадлежавшего Калигуле
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Последние материалы
На Большой Уральской тропе стартовала программа восстановления родников
Александр Васильев рассказал, как правильно подбирать верх и низ в одежде
Средняя стоимость новостроек увеличилась на 6% за полгода
Naavtotrasse: как избежать сбоя настроек при снятии аккумулятора
Составлен топ блюд, которые любят иностранцы
Как производится страхование авиаперелётов?
Как подобрать парфюм в соответствии с вашим характером
Секреты, как научить попугая произносить первые слова
Актёр Слава Копейкин рассказал о сюрпризе девушки Яны Енжаевой на день рождения
В Ватикане обнаружены остатки древнего сада, принадлежавшего Калигуле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников