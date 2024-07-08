Сводка с фронта: пять "стратегов" Ту-95 вылетели с базы "Оленья", у ВСУ стало много пропавших без вести

Российские войска продвинулась в центре города Волчанска

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 8 июля.

Купянское направление

Российские войска прорывают оборону украинской армии, выходя на оперативный простор на этом участке фронта. Бойцы Вооружённых сил РФ прошли 800 метров в районе Песчаного, там российская группировка выходит на оперативное пространство вплоть до рубежа Колесниковка — Кругляковка. Эти населённые пункты находятся уже возле Оскола. Также русские воины продвинулись на 300 метров восточнее Синьковки.

Харьковское направление

Армия России на этом участке СВО продвинулась в центре Волчанска. ВСУ в свою очередь расширили зону контроля на восточных окраинах города. Бои тут носят встречный характер.

В районе посёлка Глубокое националисты возобновили атаки и смогли зацепиться за северо-западные фланги села. Укроисточники отмечают большое количество пропавших без вести под н. п. Глубокое в июне — июле. На большинстве направлений русская армия сохраняет оперативную инициативу, враг пытается её перехватить, но безуспешно.

Как сообщают с мест, окраина Глубокого — это "серая" зона, дома разрушены артиллерией и российской армии нет смысла держать там постоянные позиции, а значит, участок находится под огневым контролем артиллеристов РФ. Киев регулярно отправляет туда малые диверсионные группы. Закрепиться враг там не может, он несёт потери и отступает, но командование затем отправляет новых диверсантов и всё повторяется.

Артёмовское направление

В городе Часов Яре русская армия продолжает закрепляться в мкр. "Канал", ведя бои за контроль на районом моста через канал "Северский Донец — Донбасс". Почти закончилась зачистка леса между "Каналом" и Калиновкой.

Продолжаются бои на восточном фланге Калиновки. Под Клещеевкой ВСУ после контратак опять зацепились за несколько разрушенных домов на окраинах населёнников.

Фланги Авдеевки

У населённого пункта Очеретино российская армия после занятия посёлков Сокол и Восход ведёт бои за центр н. п. Евгеновка. Контратаки 47-й бригады ВСУ успеха не имеют. Продолжаются бои в районе села Новоалександровки в направлении Воздвиженки. Под Карловкой без изменений, продолжаются бои в частном секторе на окраине села.

Угледарское направление

ВСУ предприняли ряд контратак на Парасковеевку, но успеха они не имели. Продолжаются бои на флангах города Константиновка. Русская армия сохраняет давление к югу от Новомихайловки с прицелом на дорогу Угледар — Константиновка.

Самыми угрожающими участками для ВСУ остаются Часов Яр, позиции в районе Нью-Йорка и фронт к западу от Очеретино.

Тылы Украины

Стратегические бомбардировщики ВКС РФ ночью нанесли удар по Украине, поддержал лётчиков и военный флот России.

Ракетносные самолёты Ту-95 совершили запуски ракет Х-101/Х-555. Черноморский флот РФ выводил корабли к пусковым рубежам для удара ракетами "Калибр" из Чёрного моря. Параллельно с этим на боевое задание вылетели беспилотники-камикадзе "Герань-2".

Сегодня утром сообщается о взлете пяти "стратегов" Ту-95 с базы "Оленья" в Мурманской области. Эти борты двигаются на юг. Также в Чёрном море находится один ракетоноситель "Калибров". Предполагается очередная "калибровка" Украины.