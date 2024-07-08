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Петр Ермилин
В США рассказали о единственном истребителе времен СССР, применяемом Белоруссией

В США рассказали, почему Белоруссия до сих пор применяет один истребитель времен СССР

5:30
Силовые структуры » Военные новости

Су-27УБ номер 61 — единственный советский истребитель завоевания превосходства в воздухе, который до сих пор летает в Белоруссии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM).

В США рассказали, почему Белоруссия до сих пор применяет один истребитель времен СССР
Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

С момента распада Советского Союза в 1991 году белорусские военно-воздушные силы прошли через несколько этапов трансформации, при этом подавляющее большинство их парка из нескольких сотен истребителей, унаследованных с того периода, было выведено из эксплуатации и либо продано, либо сдано в утиль, в результате чего на сегодняшний день на вооружении находится около 40 истребителей.

После вывода из эксплуатации своих перехватчиков МиГ-25, истребителей МиГ-23 и ударных истребителей Су-24, последние два из которых были экспортированы в Сирию и Судан соответственно, в декабре 2012 года страна вывела из эксплуатации свои тяжелые истребители превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", которые составляли элиту флота. После списания примерно 22 из этих самолетов, которые были помещены на хранение, МиГ-29 остался единственным действующим истребителем этого класса, а МиГ разрабатывался параллельно как более легкий и ближнемагистральный аналог.

Хотя Су-27 считается гораздо более боеспособным истребителем и в конце холодной войны все еще считался самым боеспособным истребителем для завоевания превосходства в воздухе, значительное различие в эксплуатационных расходах в пользу МиГ-29 привело к решению сделать ставку на этот самолет и модернизировать его внутри страны.

Что касается причины вывода из эксплуатации Су-27, то главнокомандующий ВВС и ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев заявил следующее: "Су-27 — очень дорогой в эксплуатации самолет, он сжигает много топлива. Это нецелесообразно в условиях небольшой территории Белоруссии. Даже ради проверки контрольных целей нам пришлось поднять Су-27, скажем, с авиабазы в Барановичах и держать его в воздухе практически 1,5 часа после завершения полета, чтобы израсходовать остаток топлива. Самолет должен был израсходовать 2-3 тонны авиационного керосина впустую. Это было расточительство. Поэтому мы больше не используем этот самолет".

Это привело к тому, что Белоруссия стала единственным в мире эксплуатантом Су-27, который вывел этот самолет из эксплуатации. Несмотря на вывод из эксплуатации Су-27, Беларусь продолжит служить крупным центром по ремонту и модернизации Су-27 и его близкого аналога Су-30МК, предоставляя эти услуги государствам от Вьетнама до Анголы, которые импортировали эти самолеты из России в 1990-х и 2000-х годах. Эти услуги были оказаны на заводе № 558 в Барановичах.

Было подтверждено, что Беларусь вернула на вооружение один Су-27, а именно двухместный истребитель Су-27УБ, известный на Западе как Flanker-B. Сообщается, что этот самолет, Су-27 под номером 61, прошел серьезную модернизацию на заводе № 558 и очень тесно связан с Су-30МК, для которого завод уже давно оказывает услуги по модернизации.

Самолет предназначен для использования в качестве тренажера для подготовки пилотов и ремонтных бригад к эксплуатации на недавно приобретенных белорусскими ВВС истребителях Су-30СМ, которые были заказаны в рамках контракта на сумму 600 миллионов долларов, подписанного в июне 2017 года, и поставки которых начались в августе 2019 года. Су-30СМ — это производная от Су-27, которая более радикально отличается от оригинала, чем Су-30МК, с которым работала Беларусь, и является производной от истребителя Су-30МКИ, разработанного для ВВС Индии.

Модификация более старого истребителя в качестве учебного для более новой модификации той же конструкции далеко не беспрецедентна и, в частности, отражает модификацию Израилем своих истребителей времен холодной войны F-15B и F-15D для поддержки обучения на F-15I, приобретенных в 1990-х годах, причем первые два являются в широком смысле эквивалентен Су-27УБ, а последний — Су-30.

Ожидается, что Белоруссия перейдет от использования среднетяжелых МиГ-29 обратно к использованию тяжелых самолетов-перехватчиков, при этом ожидается, что за текущим заказом на 12 Су-30СМ последуют еще 12 самолетов, которые полностью заменят примерно 38 МиГ-29. По мере расширения парка Су-30СМ сохраняется вероятность того, что второй Су-27УБ будет снят с хранения для учебных целей, что позволит сосредоточить парк Су-30 на операциях на передовой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы белоруссия
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В США рассказали, почему Белоруссия до сих пор применяет один истребитель времен СССР
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