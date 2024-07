В США рассказали о единственном истребителе времен СССР, применяемом Белоруссией

Су-27УБ номер 61 — единственный советский истребитель завоевания превосходства в воздухе, который до сих пор летает в Белоруссии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM).

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0