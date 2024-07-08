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Любовь Степушова
ВКС РФ ударили по бункерам в Киеве, уничтожив важных силовиков Украины и НАТО

Штаб украинских силовиков спрятался рядом с детской больницей, но был уничтожен

4:57
Силовые структуры » Военные новости

Нанесён удар по неприметному зданию рядом с детской больницей "Охматдет" в Киеве. Там располагался центр принятия решений украинских силовиков.

Штаб украинских силовиков спрятался рядом с детской больницей, но был уничтожен
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Массированный удар ВКС РФ по бункерам Киева

ВКС РФ нанесли 8 июля массированный ракетный удар по военным целям на Украине. ПВО ВСУ не справилась, разные источники указывают от 20 до 40 прилётов.

"На 12 часов дня можно говорить о примерно 18-20 прилётах в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске, в Полтавской, Житомирской и Сумской областях", — пишет Борис Рожин в Telegram.

Украинский Telegram-канал "ЗеРада" говорит о 40 прилётах.

В Киеве поражены цели в Соломенском, Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском районах, пишет СМИ "Страна". Уничтожены заглубленные подземные бункеры завода "Артём" в центре города, что вызвало эвакуацию пассажиров со станции метро "Лукьяновская", которая находится в непосредственной близости от завода и заглублена не менее чем на 100 метров. Российские источники предполагают, что в одном из бункеров завода находились высокопоставленные специалисты стран НАТО и оперативное руководство ВСУ.

"Очередной прилёт на Лукьяновку в очередной раз нашему тупорылому руководству говорит очевидную вещь: идиоты, перенесите производство за границу, чтобы не подвергать риску немногочисленных рабочих и жителей столицы", — пишет в Telegram украинский политолог Юрий Романенко, объявленный в РФ в розыск.

По данным Telegram-канала "Киевский движ", три трансформаторных подстанции в Киеве "полностью разрушены или повреждены".

Также одной из главных целей сегодняшних ударов по Киеву стали позиции американских ЗРК Patriot, расположенные в Жулянах.

Украинские силовики спрятались рядом с детской больницей

Тelegram-канал "Милитарист" пишет, что разрушенное неприметное здание рядом с детской больницей "Охмадет" локализовано как центр принятия решений ВСУ:

"С учётом времени удара — утро понедельника, там, вероятнее всего, проходило совещание важных людей".

Информацию подтверждает украинский Telegram-канал "Легитимный". По его данным, ВКС РФ целились по скрытому штабу "центру принятия решений" силовиков (СБУ/ГУР) — попали три раза в одну точку.

То есть штаб прятался рядом с детской больницей. Следующий его состав, несомненно, будет сидеть уже прямо в детской больнице. Тем не менее погибших среди детей нет, удар был филигранным.

Банковая спустила всем своим ЛОМам "темник" — писать только про детскую клинику "Охматдет", указывает "Легитимный" чтобы:

  • отвлечь внимание от других прилётов, чтобы люди не задавали вопрос властям, почему военные объекты расположены прямо рядом с жилыми домами и больницами;
  • попытаться поднять боевой дух армии и населения на ненависти к противнику, мол, бил он целенаправленно в детей, хотя все знают, это упала сбитая ракета;
  • отвлечь массы от ежедневного беспредела власти, коррупции, повышения тарифов, роста цен, разочарования, постоянного отступления ВСУ;
  • добавить причину для оправдания беспредельной мобилизации;
  • хайпануть в западной прессе перед саммитом НАТО.

Удары по промышленному потенциалу и энергетике Украины

В Кривом Роге после прилёта по промышленному объекту с поражением административного здания, по данным Украины, минимум десять убитых.

Противник пишет о накрытии района аэропорта Днепропетровска, также под удар вновь попал "Южмаш". Карта пожаров выдаёт аномальные источники тепла на месте подстанции 330 кВ "Печная".

В Краматорске поражён Новокраматорский машиностроительный завод.

В Сумской области зарегистрировано два прилёта, вероятно, "накрыли большую колонну ВСУ".

Ответ за удары по мирным гражданам РФ

Заметим, что удар по Киеву — это обещанный ответ за постоянные бомбёжки мирных жителей в РФ.

Утром 8 июля Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. В селе Никольское в результате прямого прилёта снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель, трое тяжело ранены.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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