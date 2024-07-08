ВКС РФ ударили по бункерам в Киеве, уничтожив важных силовиков Украины и НАТО

Нанесён удар по неприметному зданию рядом с детской больницей "Охматдет" в Киеве. Там располагался центр принятия решений украинских силовиков.
ВКС РФ нанесли 8 июля массированный ракетный удар по военным целям на Украине. ПВО ВСУ не справилась, разные источники указывают от 20 до 40 прилётов.
"На 12 часов дня можно говорить о примерно 18-20 прилётах в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске, в Полтавской, Житомирской и Сумской областях", — пишет Борис Рожин в Telegram.
Украинский Telegram-канал "ЗеРада" говорит о 40 прилётах.
В Киеве поражены цели в Соломенском, Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском районах, пишет СМИ "Страна". Уничтожены заглубленные подземные бункеры завода "Артём" в центре города, что вызвало эвакуацию пассажиров со станции метро "Лукьяновская", которая находится в непосредственной близости от завода и заглублена не менее чем на 100 метров. Российские источники предполагают, что в одном из бункеров завода находились высокопоставленные специалисты стран НАТО и оперативное руководство ВСУ.
"Очередной прилёт на Лукьяновку в очередной раз нашему тупорылому руководству говорит очевидную вещь: идиоты, перенесите производство за границу, чтобы не подвергать риску немногочисленных рабочих и жителей столицы", — пишет в Telegram украинский политолог Юрий Романенко, объявленный в РФ в розыск.
По данным Telegram-канала "Киевский движ", три трансформаторных подстанции в Киеве "полностью разрушены или повреждены".
Также одной из главных целей сегодняшних ударов по Киеву стали позиции американских ЗРК Patriot, расположенные в Жулянах.
Тelegram-канал "Милитарист" пишет, что разрушенное неприметное здание рядом с детской больницей "Охмадет" локализовано как центр принятия решений ВСУ:
"С учётом времени удара — утро понедельника, там, вероятнее всего, проходило совещание важных людей".
Информацию подтверждает украинский Telegram-канал "Легитимный". По его данным, ВКС РФ целились по скрытому штабу "центру принятия решений" силовиков (СБУ/ГУР) — попали три раза в одну точку.
То есть штаб прятался рядом с детской больницей. Следующий его состав, несомненно, будет сидеть уже прямо в детской больнице. Тем не менее погибших среди детей нет, удар был филигранным.
Банковая спустила всем своим ЛОМам "темник" — писать только про детскую клинику "Охматдет", указывает "Легитимный" чтобы:
В Кривом Роге после прилёта по промышленному объекту с поражением административного здания, по данным Украины, минимум десять убитых.
Противник пишет о накрытии района аэропорта Днепропетровска, также под удар вновь попал "Южмаш". Карта пожаров выдаёт аномальные источники тепла на месте подстанции 330 кВ "Печная".
В Краматорске поражён Новокраматорский машиностроительный завод.
В Сумской области зарегистрировано два прилёта, вероятно, "накрыли большую колонну ВСУ".
Заметим, что удар по Киеву — это обещанный ответ за постоянные бомбёжки мирных жителей в РФ.
Утром 8 июля Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. В селе Никольское в результате прямого прилёта снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель, трое тяжело ранены.
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