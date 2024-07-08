Наводят ли американские БПЛА RQ-4 Global Hawk украинские ракеты на территорию РФ? 

Связь американских дронов RQ-4 Global Hawk с нанесением ударов по Крыму обсуждается давно.
Но нельзя однозначно утверждать, что именно эти БПЛА координируют все удары и операторы напрямую участвуют в принятии решений.
Итак, RQ-4 Global Hawk способен собирать ценные разведданные, полезные для планирования ударов:
RQ-4 действительно зафиксирован вблизи Крыма в дни некоторых ударов:
Однако нет прямых доказательств, что RQ-4 управлял ракетами в режиме реального времени. Данные с дронов могут передаваться в штабы для анализа, а не напрямую на позиции. Да и использование RQ-4 не гарантирует успешности удара: 21 июня 70 украинских БПЛА были перехвачены, пишет "Военная хроника".
Также важно отметить, что RQ-4 не единственный источник разведки, кроме него там работают натовские спутники, самолёты ДРЛО и радиотехнической разведки также ведут сбор информации, поэтому ВСУ могут иметь иные источники для наведения ракет.
Да, использование RQ-4 вызывает неоднозначную реакцию. если Россия считает это нарушением суверенитета и вовлечением США в конфликт, то США заявляют, что RQ-4 действуют в рамках международного права над нейтральными водами.
RQ-4 Global Hawk может играть роль в разведке для нанесения ударов по Крыму. Однако нет достаточно доказательств прямого управления ракетами этим дроном. Ситуация сложная и требует тщательного анализа с учетом разных точек зрения. Стоит отслеживать новые данные и анализ этой ситуации из разных источников.
Global Hawk — высокотехнологичный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный компанией Northrop Grumman. Он используется ВВС США для разведки и наблюдения.
Некоторые из ключевых характеристик RQ-4 Global Hawk:
RQ-4 Global Hawk оснащён рядом датчиков, которые позволяют ему собирать различные виды разведывательной информации, включая:
RQ-4 Global Hawk способен автономно летать в течение длительных периодов времени, что делает его ценным инструментом для сбора разведывательных данных в отдалённых или враждебных регионах.
Дрон использовался в ряде военных конфликтов, включая войну в Ираке и войну в Афганистане. Он также использовался для наблюдения за стихийными бедствиями и оказания помощи при гуманитарных операциях.
RQ-4 Global Hawk является спорным военным активом. Некоторые люди критикуют его высокую стоимость и потенциал использования для целей целенаправленного убийства. Другие же утверждают, что он является ценным инструментом для сбора разведывательной информации и что он помог спасти жизни.
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