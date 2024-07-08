Наводят ли американские БПЛА RQ-4 Global Hawk украинские ракеты на территорию РФ?

США заявляют, что RQ-4 Global Hawk действуют в рамках международного права

4:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Связь американских дронов RQ-4 Global Hawk с нанесением ударов по Крыму обсуждается давно.

Фото: United States Air Force by John Schwab, PDM

Но нельзя однозначно утверждать, что именно эти БПЛА координируют все удары и операторы напрямую участвуют в принятии решений.

А о чём говорят военные аналитики?

Итак, RQ-4 Global Hawk способен собирать ценные разведданные, полезные для планирования ударов:

Детальные фотоснимки военных объектов с помощью системы HISAR.

Данные о работе систем ПВО с помощью радара AN/ZPY-2.

Информацию о перемещении техники благодаря оптико-электронному комплексу MS-177.

RQ-4 действительно зафиксирован вблизи Крыма в дни некоторых ударов:

29-30 мая,

4-5 июня,

14 июня,

21 июня,

23 июня дрон, возможно, корректировал удар по Севастополю.

Однако нет прямых доказательств, что RQ-4 управлял ракетами в режиме реального времени. Данные с дронов могут передаваться в штабы для анализа, а не напрямую на позиции. Да и использование RQ-4 не гарантирует успешности удара: 21 июня 70 украинских БПЛА были перехвачены, пишет "Военная хроника".

Также важно отметить, что RQ-4 не единственный источник разведки, кроме него там работают натовские спутники, самолёты ДРЛО и радиотехнической разведки также ведут сбор информации, поэтому ВСУ могут иметь иные источники для наведения ракет.

Да, использование RQ-4 вызывает неоднозначную реакцию. если Россия считает это нарушением суверенитета и вовлечением США в конфликт, то США заявляют, что RQ-4 действуют в рамках международного права над нейтральными водами.

Вывод

RQ-4 Global Hawk может играть роль в разведке для нанесения ударов по Крыму. Однако нет достаточно доказательств прямого управления ракетами этим дроном. Ситуация сложная и требует тщательного анализа с учетом разных точек зрения. Стоит отслеживать новые данные и анализ этой ситуации из разных источников.

Досье

Global Hawk — высокотехнологичный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный компанией Northrop Grumman. Он используется ВВС США для разведки и наблюдения.

Некоторые из ключевых характеристик RQ-4 Global Hawk:

Дальность полета: 22 780 км,

Максимальная высота: 18 000 метров,

Двигатель: реактивный Rolls-Royce AE37H,

Размах крыла: 40 метров,

Длина: 13,5 метров,

Максимальная взлетная масса: 34 070 кг,

Полезная нагрузка: 2 268 кг.

RQ-4 Global Hawk оснащён рядом датчиков, которые позволяют ему собирать различные виды разведывательной информации, включая:

Изображения высокого разрешения: с помощью оптико-электронной и инфракрасной камер,

Радиолокационные данные: с помощью радара с синтетической апертурой (SAR),

Сигналы разведки: путем перехвата электронных коммуникаций.

RQ-4 Global Hawk способен автономно летать в течение длительных периодов времени, что делает его ценным инструментом для сбора разведывательных данных в отдалённых или враждебных регионах.

Дрон использовался в ряде военных конфликтов, включая войну в Ираке и войну в Афганистане. Он также использовался для наблюдения за стихийными бедствиями и оказания помощи при гуманитарных операциях.

RQ-4 Global Hawk является спорным военным активом. Некоторые люди критикуют его высокую стоимость и потенциал использования для целей целенаправленного убийства. Другие же утверждают, что он является ценным инструментом для сбора разведывательной информации и что он помог спасти жизни.