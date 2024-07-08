Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Засекает даже мелкие дроны. Новая РЛС "Ирбис" не имеет аналогов в зоне СВО

Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис"

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Военнослужащие группировки войск "Север" в зоне специальной военной операции на Украине начали применять новейшие радиолокационные станции (РЛС) "Ирбис".

Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис"
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Преимущества РЛС "Ирбис"

Станция "Ирбис" имеет весьма серьёзное превосходство над существующими аналогами, состоящими на вооружении российской армии. РЛС обладает высокой мобильностью, способностью быстро менять своё местоположение, и эффективностью в обнаружении различных типов артиллерийских и воздушных целей. Важное достоинство системы заключается в её способности оперативно передавать информацию о запусках ракет, что позволяет предотвратить удары противника по мирному населению.

Технические характеристики и особенности "Ирбиса"

  • Глубина разведки: до 250 километров,
  • Мобильность: способна быстро занимать и покидать позиции,
  • Обнаружение целей: эффективна в обнаружении всех типов артиллерии и воздушных целей, включая FPV-дроны,
  • Бронекапсула: вместо кабины установлена бронекапсула, обеспечивающая защиту от осколков.

Командир расчёта, известный в подразделении ВС РФ под позывным "Сектор", отметил, что РЛС "Ирбис" значительно превосходит предыдущие образцы радиолокационных станций благодаря своей маневренности и увеличенной дальности разведки.

Дополнительные возможности

Станция также оснащена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уничтожения дронов. РЛС также имеет антидроновые ружья, что позволяет эффективно противостоять угрозам с воздуха. Водитель-электрик с позывным "Фиксик" подчеркнул, что "Ирбис" легко засекает даже FPV-дроны, что делает станцию важным элементом современной обороны.

Таким образом, внедрение РЛС "Ирбис" в Вооружённые силы армии РФ, а точнее, группировки войск "Север", значительно усиливает возможности по разведке и защите, повышая эффективность операций в зоне СВО.

Досье

"Ирбис" — это многорежимная авиационная радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой (ФАР), разработанная российским НИИ радиоэлектроники (НИИП) имени В. В. Тихомирова и ГРПЗ. Она предназначена для установки на истребители Су-35С и Су-57.

Основные характеристики:

  • Дальность обнаружения: Воздушные цели: до 400 км,
  • Наземные цели: до 250 км,
  • Угол обзора: ±170° по горизонтали и ±60° по вертикали,
  • Количество одновременно сопровождаемых целей: до 30,

Режимы работы:

  • Воздух-воздух,
  • Воздух-поверхность,
  • Морской режим,
  • Радиолокационное картографирование.

Особенности:

  • ФАР с высокой разрешающей способностью,
  • Мощный импульсный допплеровский радар,
  • Способность противостоять радиоэлектронным помехам.

РЛС "Ирбис" является одним из самых современных радаров в мире. Она обеспечивает высокую точность обнаружения и сопровождения целей, а также широкий спектр режимов работы, что делает её незаменимым инструментом для обеспечения боеспособности истребителей Су-35С и Су-57.

Применение в зоне СВО

Сообщается, что РЛС "Ирбис" уже применяется в зоне проведения спецоперации на Украине. Она позволяет российским военным вести разведку на значительную глубину обороны противника, выявлять воздушные и наземные цели, а также корректировать огонь артиллерии.

Работа РЛС "Ирбис Э"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Новости Все >
Почему стоит включить ретинол в свой уход за кожей: советы эксперта
Популярные российские туристические направления у мужчин и женщин
Ветеринары рассказали, как понять, что собака болеет
Обнаружено негативное влияние интернет-зависимости на мозг детей и подростков
Nature Neuroscience: для регенерации клеток мозга необходим белок Инь Ян 1
Риелтор Зайцев предупредил арендаторов о проблемах со съёмом жилья
Капитан сборной Испании выражает недовольство отношением к нему на родине
Три эффективных способа борьбы с муравьями на даче
Как вечерние перекусы влияют на ваш сон и вес
Наталья Подольская показала сыновей от Преснякова в День семьи, любви и верности
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Последние материалы
Популярные российские туристические направления у мужчин и женщин
Ветеринары рассказали, как понять, что собака болеет
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис"
Обнаружено негативное влияние интернет-зависимости на мозг детей и подростков
Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты
Nature Neuroscience: для регенерации клеток мозга необходим белок Инь Ян 1
Риелтор Зайцев предупредил арендаторов о проблемах со съёмом жилья
Капитан сборной Испании выражает недовольство отношением к нему на родине
Три эффективных способа борьбы с муравьями на даче
Как вечерние перекусы влияют на ваш сон и вес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников