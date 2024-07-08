Засекает даже мелкие дроны. Новая РЛС "Ирбис" не имеет аналогов в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск "Север" в зоне специальной военной операции на Украине начали применять новейшие радиолокационные станции (РЛС) "Ирбис".
Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Станция "Ирбис" имеет весьма серьёзное превосходство над существующими аналогами, состоящими на вооружении российской армии. РЛС обладает высокой мобильностью, способностью быстро менять своё местоположение, и эффективностью в обнаружении различных типов артиллерийских и воздушных целей. Важное достоинство системы заключается в её способности оперативно передавать информацию о запусках ракет, что позволяет предотвратить удары противника по мирному населению.
Технические характеристики и особенности "Ирбиса"
Командир расчёта, известный в подразделении ВС РФ под позывным "Сектор", отметил, что РЛС "Ирбис" значительно превосходит предыдущие образцы радиолокационных станций благодаря своей маневренности и увеличенной дальности разведки.
Станция также оснащена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уничтожения дронов. РЛС также имеет антидроновые ружья, что позволяет эффективно противостоять угрозам с воздуха. Водитель-электрик с позывным "Фиксик" подчеркнул, что "Ирбис" легко засекает даже FPV-дроны, что делает станцию важным элементом современной обороны.
Таким образом, внедрение РЛС "Ирбис" в Вооружённые силы армии РФ, а точнее, группировки войск "Север", значительно усиливает возможности по разведке и защите, повышая эффективность операций в зоне СВО.
"Ирбис" — это многорежимная авиационная радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой (ФАР), разработанная российским НИИ радиоэлектроники (НИИП) имени В. В. Тихомирова и ГРПЗ. Она предназначена для установки на истребители Су-35С и Су-57.
Основные характеристики:
Режимы работы:
Особенности:
РЛС "Ирбис" является одним из самых современных радаров в мире. Она обеспечивает высокую точность обнаружения и сопровождения целей, а также широкий спектр режимов работы, что делает её незаменимым инструментом для обеспечения боеспособности истребителей Су-35С и Су-57.
Применение в зоне СВО
Сообщается, что РЛС "Ирбис" уже применяется в зоне проведения спецоперации на Украине. Она позволяет российским военным вести разведку на значительную глубину обороны противника, выявлять воздушные и наземные цели, а также корректировать огонь артиллерии.
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