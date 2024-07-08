Засекает даже мелкие дроны. Новая РЛС "Ирбис" не имеет аналогов в зоне СВО

Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис"

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военнослужащие группировки войск "Север" в зоне специальной военной операции на Украине начали применять новейшие радиолокационные станции (РЛС) "Ирбис".

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Преимущества РЛС "Ирбис"

Станция "Ирбис" имеет весьма серьёзное превосходство над существующими аналогами, состоящими на вооружении российской армии. РЛС обладает высокой мобильностью, способностью быстро менять своё местоположение, и эффективностью в обнаружении различных типов артиллерийских и воздушных целей. Важное достоинство системы заключается в её способности оперативно передавать информацию о запусках ракет, что позволяет предотвратить удары противника по мирному населению.

Технические характеристики и особенности "Ирбиса"

Глубина разведки: до 250 километров,

Мобильность: способна быстро занимать и покидать позиции,

Обнаружение целей: эффективна в обнаружении всех типов артиллерии и воздушных целей, включая FPV-дроны,

Бронекапсула: вместо кабины установлена бронекапсула, обеспечивающая защиту от осколков.

Командир расчёта, известный в подразделении ВС РФ под позывным "Сектор", отметил, что РЛС "Ирбис" значительно превосходит предыдущие образцы радиолокационных станций благодаря своей маневренности и увеличенной дальности разведки.

Дополнительные возможности

Станция также оснащена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уничтожения дронов. РЛС также имеет антидроновые ружья, что позволяет эффективно противостоять угрозам с воздуха. Водитель-электрик с позывным "Фиксик" подчеркнул, что "Ирбис" легко засекает даже FPV-дроны, что делает станцию важным элементом современной обороны.

Таким образом, внедрение РЛС "Ирбис" в Вооружённые силы армии РФ, а точнее, группировки войск "Север", значительно усиливает возможности по разведке и защите, повышая эффективность операций в зоне СВО.

Досье

"Ирбис" — это многорежимная авиационная радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой (ФАР), разработанная российским НИИ радиоэлектроники (НИИП) имени В. В. Тихомирова и ГРПЗ. Она предназначена для установки на истребители Су-35С и Су-57.

Основные характеристики:

Дальность обнаружения: Воздушные цели: до 400 км,

Наземные цели: до 250 км,

Угол обзора: ±170° по горизонтали и ±60° по вертикали,

Количество одновременно сопровождаемых целей: до 30,

Режимы работы:

Воздух-воздух,

Воздух-поверхность,

Морской режим,

Радиолокационное картографирование.

Особенности:

ФАР с высокой разрешающей способностью,

Мощный импульсный допплеровский радар,

Способность противостоять радиоэлектронным помехам.

РЛС "Ирбис" является одним из самых современных радаров в мире. Она обеспечивает высокую точность обнаружения и сопровождения целей, а также широкий спектр режимов работы, что делает её незаменимым инструментом для обеспечения боеспособности истребителей Су-35С и Су-57.

Применение в зоне СВО

Сообщается, что РЛС "Ирбис" уже применяется в зоне проведения спецоперации на Украине. Она позволяет российским военным вести разведку на значительную глубину обороны противника, выявлять воздушные и наземные цели, а также корректировать огонь артиллерии.