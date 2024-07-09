Западный ЗРК NASAMS. Защитник или убийца воздушного пространства Украины?

Накануне снаряды ЗРК западного производства в попытке сбить российские ракеты, ударили по зданию детской больницы в Киеве.
Предположительно, это сделали снаряды зенитного ракетного комплекса NASAMS.
Осознавая сделанное, киевская власть полностью убрала из медиапространства тему "чья ракета ударила" по детской больнице. Киев уже переключился на "позитивные нарративы" по сбору денег на фоне трагедии, который должен поднять моральный дух украинцев.
Тема с ракетой производства Норвегии и США не обсуждается, поскольку в обществе возникает много вопросов, а местные знатоки скидывают разборы, где сказано, что это всё-таки ракета ЗРК NASAMS, который принадлежит ВСУ. И киевскому режиму нечем это крыть.
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — зенитный ракетный комплекс средней дальности, который разработан компанией Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) совместно с Raytheon (США).
Предназначается ЗРК для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая самолёты, вертолёты, беспилотные аппараты, баллистические и крылатые ракеты.
Эффективно зарекомендовал себя как в ходе учений, так и в реальных боевых действиях, в том числе на Украине.
Модульная архитектура ЗРК обеспечивает гибкость и адаптивность к различным задачам и условиям применения. Высокая мобильность позволяет быстро развертывать комплекс в нужных местах. Сетецентричность (объединение в единую информационную сеть) интегрируется с другими системами ПВО, обеспечивая обмен данными в режиме реального времени. Большая дальность поражения — до 25 км (ракеты AIM-120 AMRAAM) и до 120 км (зенитные ракеты дальнего действия). Высокая точность поражения даёт возможность уничтожать широкий спектр целей на высоте до 14-15 км.
Состав комплекса
Варианты применения
NASAMS используется странами:
Модификации
NASAMS — это весьма востребованный инструмент противовоздушной обороны. Этот зенитный ракетный комплекс представляет собой современную и эффективную систему ПВО среднего радиуса действия, способную защищать территории от широкого спектра воздушных угроз. Его модульная архитектура, мобильность и сетецентричность делают его важным элементом национальных систем ПВО многих стран. Однако в кривых руках он способен бить по своим позициям. А, возможно, российские ракеты уже научились обходить этот западный ЗРК.
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