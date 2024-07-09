Ветеран разведки Рустем Клупов: "Джону Кирби пора ставить на лоб клеймо "негодяй и фашист"

Клупов: "Вместе со складами ракет мы уничтожаем и специалистов НАТО"

4:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Киев применил предоставленные США ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

Фото: ArmyTimes is licensed under Common Creative: свободное использование материала

А на вопросы, зачем США так громко заявляют об этом, и как Россия может (и должна) отреагировать на это, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный эксперт, ветеран военной разведки

Рустем Клупов.

Рустем, а зачем США так громко заявляют об этом?

"Влезть в голову Кирби невозможно. Всё они делают с расчётом прагматизма. Американский прагматизм заключается в развитии ВПК для зарабатывания денег. Потому что любая война для США — это зарабатывание денег. И в Первую мировую войну, и во Вторую мировую. И точно так же они собираются поднять свою промышленность и общее благосостояние отдельных кругов мегамагнатов ВПК и сейчас. И за счёт украинской войны обновили своё вооружение. Но, может быть, это выглядит как реклама. Но туда, куда они попали, и кому нанесли поражение, никакой бравады как минимум быть не должно. Да, действительно надо было бы на их месте скромно промолчать, но, тем не менее… Тут ещё немаловажно — это то, что они угрожают России разрешить стрелять на полную дальность ракетами ATACMS в случае, если мы расширим фронт боевых действий. Для них этот удар под Харьковом настолько неудобен и настолько отвлекает много сил, что если мы откроем новый активный участок фронта на Сумском направлении, для них это будет неперевариваемая ситуация и возможность отразить этот удар. Или на Киевском или на Сумском направлениях. Равнозначно для них будет крах всего фронта в этом направлении. И для того, чтобы нас как-то урезонить и установить в рамках управляемого развития боевых действий, каким кажется с их стороны, они угрожают нам применять или разрешить Украине применять ракеты ATACMS на полную глубину. Конечно, если такая ракета прилетит в Ростов-на-Дону или в Воронеж, мало не покажется".

Должны мы как-то реагировать на это?

"Я могу сказать, как реагировать в военном отношении. В военном отношении мы сейчас имеем достаточно серьёзный успех в уничтожении, в целом, HIMARS, MLRS и MARS — это пусковые установки, которые используют для запуска этих ракет. В военном направлении мы уничтожаем склады, куда прибывают эти ракеты. В Одесской, в Житомирской областях, где перевалочные пункты и склады хранения этих ракет. Вместе со складами мы уничтожаем и специалистов, которые готовят эти ракеты к пуску. Потому что они прибывают на территорию Украины в небоеготовом состоянии — их нужно переводить из походного состояния в боевое. И украинцам это никто не доверяет. Это делают американские или немецкие специалисты. И мы уничтожаем специалистов НАТО в этой области. В военно-политической области это движение наших войск, демонстрация наших усилий и уверенности в наступлении, особенно на главном направлении, где поставил задачу Верховный главнокомандующий — освобождение ДНР. И наступление идёт успешно. В политической области действия России — это и серьёзные заявления МИД, и наш новый союз с КНДР, который в ближайшее время должен показать свои перспективные направления. Я далёк от мысли, что на украинский фронт пойдут корейские дивизии. Но ВПК Северной Кореи смог бы нам помочь, если мы им передадим свои технологии и стандарты по производству современных боеприпасов, что поднимет их интеллектуальный уровень ВПК, соответственно, и поможет нам в производстве дальнобойных. Бытует мнение, что фронт застопорился. Но сейчас на Украине фронт, наоборот, имеет свои тенденции к развитию наступления. Все прифронтовые точки двойного назначения уничтожаются. Мы уничтожаем их энергетическую основу для того, чтобы снизить возможность применения у Украины и восстановление, во-первых, ВПК, во-вторых, снижение использования современного вооружения, которое задействует большие энергетические возможности. Все аэродромы, на которых будет базироваться F-16, запитаны в первую очередь не от дизель-генераторов, а от сетевых линий. И электричество в данном случае имеет очень большую ценность для военного потенциала. Поэтому всё понятно. А когда ракеты прилетают по пляжам и мирным жителям в Белгороде, это становится совершенно никому непонятно. Поэтому Кирби пора записывать в разряд военных преступников и ставить клеймо на лоб: "негодяй и фашист".

Совершенная ракета ATACMS || Обзор