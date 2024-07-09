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Любовь Степушова
ВСУ не могут остановить наступление ВС РФ на двух решающих направлениях

ВС РФ выходят на левый берег реки Оскол и на трассу Покровск — Часов Яр

3:40
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ на двух направлениях ведут решающие бои, в результате которых будут взяты Купянск и Часов Яр. Этот успех отразится на общей оперативной обстановке в зоне СВО.

ВС РФ выходят на левый берег реки Оскол и на трассу Покровск — Часов Яр
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

ВС РФ должны вернуться в Купянск

Первое направление — это выход на берег реки Оскол к югу от Купянска. Село Песчаное недавно было взято в результате прорыва на более чем четыре километра на участке шириной до трёх километров. От Песчаного до реки Оскол, где находятся сёла Кругляковка (напротив Сеньковка) и Колесниковка осталось около девяти километров, и по пути наступающих больше нет других населённых пунктов. Некоторые российские источники сообщают, что ВСУ уже отходят за реку Оскол.

ВС РФ бьют по переправам, в том числе насыпным.

Таким образом формируется плацдарм для наступления на Купянск с юга, возможно, с форсированием реки.

"На Купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с "очеретинским прорывом", — пишет в Telegram украинский аналитик Константин Машовец.

Украинский военкор Богдан Мирошников считает, что "продвижение в районе Песчаного означает не только опасный выход на оперативный простор к Осколу, но и формирование южных клещей для Купянска". В Telegram он винит в отступлении руководство обороняющихся частей и предлагает им освободить место для более компетентных командиров.

ВС РФ здесь возвращают территории, которые были потеряны в результате катастрофического отступления два года назад.

Южнее российские войска продвинулись в районе села Макеевка в направлении на Боровую, которое тоже расположено на берегу Оскола. Основной результат этой атаки — выход РФ на правый берег реки Жеребец.

"В ближайшее время противник попытается развить успех и закрепиться на западном берегу Жеребца", — предполагает украинский Telegram-канал Deep State.

Дорога на Часов Яр скоро будет перерезана

Второй важнейший прорыв идёт по направлению к селу Воздвиженка на очеретинском направлении, к важной трассе Покровск — Константиновка, которая снабжает группировку ВСУ в Часовом Яре. От Воздвиженки до этой дороги — около семи километров по прямой и тоже без населённых пунктов.

"Поступает информация, что наши войска приступили к штурму посёлка Воздвиженка на покровском участке", — пишет Telegram-канал "Синяя борода".

Также у РФ есть продвижение по флангам на этом участке — севернее взяты два опорника, а южнее есть выход к селу Лозоватскому.

На этом векторе фронт трещит по всем направлениям на запад — на Прогресс, вдоль железной дороги и южнее — на Новосёловку Первую.

В ВСУ не понимают, как остановить критическое отступление

"Сейчас ситуация на плацдарме на восточном берегу реки Жеребец откровенно плохая. Не лучше в районе Синьковки и в направлении Купянска в целом. В направлении Воздвиженки — тоже. И что с этим всем делать — нет понимания в штабах оперативного командования ВСУ", — сокрушается Богдан Мирошников.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы купянск часов яр
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