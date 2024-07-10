Сводка с фронта: армия России ворвалась в центр Нью-Йорка, в Новосёловке Первой заблокировали гарнизон ВСУ

Российские войска продолжают наступать в селе Нью-Йорк

3:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 10 июля.

Авдеевское направление

На этом направлении русские войска прорвали украинскую линию обороны под Очеретино, заняв сёла Восход и Сокол. Успех позволил выйти к Новосёловке Первой, которая является важным укрепрайоном ВСУ на данном участке. Тут находился фронтовой пункт боепитания армии Украины, но часть находится в посёлке из-за невозможности эвакуации — БПЛА проредили автопарк националистов.

Гарнизон ВСУ в Новосёловке Первой оказался зажат между частями ВС РФ от Новопокровского и от Сокола. Из-за дефицита автотранспорта и отсутствия резервов вместе со сложностью переброски подкреплений это весьма осложнит бандеровцам задачу по удержанию этих позиций. К западу от Очеретино русская армия вышла к окраинам Лозоватского и Воздвиженки. У Киева здесь получилось лишь замедлить движение армии РФ, расплачиваясь за это дорогой натовской техникой.

Торецкое направление

Работающий на Главное управление разведки Украины аналитический ресурс DS сообщил, что армия России ворвалась в центр посёлка Нью-Йорк и расширила зону своего контроля в районе Петровской горы. Также взято под контроль здание школы №18, и есть продвижение по ул. Железной к повороту на ул. Кооперативная.

ГВ "Центр" ВС РФ продолжает развивать успех, продвигаясь к Торецку от Горловки, продвигаясь кроме Нью-Йорка, в Кирове, Южном и Дружбе.

В сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Торецком направлении русская группировка 14 раз атаковала украинские позиции с целью вклиниться в оборону ВСУ в районах вышеназванных населённых пунктов.

Покровское направление

Западнее Авдеевки российские войска взяли очередное село — Яснобродовку. Это даст возможность выйти к Карловскому водохранилищу с севера и сильнее нажимать на саму Карловку, куда бандеровцы стягивают подкрепления.

Российская армия в течение вчерашнего дня нанесла несколько точечных ударов по военной инфраструктуре на занятой врагом территории. В очередной раз одной из целей стал аэродром в Миргороде.

Харьковское направление

В Волчанске и под Глубоким сохраняется высокая интенсивность боёв. За прошедшие сутки националисты предпринимали очередные попытки контратаковать позиции армии России в районах вклинения русских подразделений в область, под огнём возводили насыпи через реку Волчья. В результате удара нашего дрона "Ланцет" неонацисты потеряли очередное американское орудие М777. В Волчанске идут тяжёлые бои за многоэтажки. Севернее посёлка Липцы отмечается применение врагом "роя БПЛА", что дает ему время перегруппироваться и стянуть резервы.

Эскалация Запада

Киев получит от Запада пять дополнительных комплексов противовоздушной обороны.

Дополнительные батареи ЗРК Patriot Украина получит от США, Германии, Румынии, пишет пресс-служба Белого дома.

Также компоненты Patriot передадут Нидерланды и другие партнеры бандеровцев. Дополнительную систему SAMP-T поставят итальянцы.

Также Вашингтон в ближайшие месяцы поставит Незалежной десятки тактических систем ПВО: NASAMS, IRIS T-SLM, HAWK, IRIS T-SLS и Gepard.