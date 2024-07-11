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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев признал потерю Евгеновки, на подлёте к Москве сбит украинский дрон

Группировка "Отважных" взяла в клещи позиции ВСУ у Новосёловки Первой

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Группировка "Отважных" взяла в клещи позиции ВСУ у Новосёловки Первой
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 10 июля.

Донецкое направление

На этом участке тяжелейшая ситуация для ВСУ в городе Красногоровка. Украинские ресурсы подтверждают, что населённый пункт за Донецком и Марьинкой скоро будет за русскими.

"Русские ежедневно малыми и большими группами штурмуют наши позиции без техники, исключительно пехота. У нас, честно говоря, под нашим контролем остаётся примерно одна четвертая часть. Думаю, что, к сожалению, скоро наступит то время, когда они полностью займут Красногоровку", — написал медийный офицер ВСУ в канале.

Другой публикует карту и сообщает, что армия РФ атакует с разных направлений.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" взяла в клещи позиции ВСУ у Новосёловки Первой. И тут ресурсы противника бьют тревогу, предчувствуя потерю посёлка. Отмечается, что ВС РФ продвигаются со стороны Уманского и уже вплотную подобрались к дороге на н. п. Желание, что позволяет усложнить украинскую логистику. Отсюда, устойчивость гарнизона бандеровцев в Новосёловке Первой под ещё большим вопросом.

Харьковское направление

Российская армия на западе Волчанска создала плацдарм и вынудила националистов оставить многоэтажные дома в центре города. Там ВС РФ воспользовались переброской резерва ВСУ из пригорода на Торецкий участок и усилили натиск, преодолев р. Волчья и создав на западе плацдарм. Ситуация заставила врага отойти из района ул. Гагарина, ул. Духовной и лицея на южный берег реки. ВСУ также оставили многоэтажный квартал в центре города и откатились в частный сектор.

Ухудшающееся положение на северном фланге города может вынудить оставшиеся силы ВСУ отойти на южный берег, ибо удержание жилых кварталов за рекой для них потеряло смысл. По всей вероятности, боевики для минимизации своих потерь будут отступать ночью.

Покровское направление

Неонацисты на этом фронте признали потерю Евгеновки. Как сообщалось, группировка войск "Центр" армии России прорвала оборону ВСУ, выбив её из Евгеновки, двигаясь с боями к Покровску. А перед этим были освобождены сёла Восход и Сокол.

Торецкое направление

Российские войска продолжают на этом участке проламывать оборону неприятеля. Есть продвижение у посёлка Нью-Йорк (Новгородское). Населённик под постоянными ударами корректируемыми ФАБами превращается в руины. Также расширяется зона русского контроля у Южного и Кирово. Идёт серьёзный охват укреплённого района боевиков.

Атака на Москву

Сегодня утром на подлёте к Москве был сбит украинский беспилотный аппарат. Об этом в Telegram-канале сообщил градоначальник Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — пишет столичный мэр.

По предварительной информации, сбитый дрон не причинил разрушений, место падения обломков оцеплено.

По сообщению Министерства обороны РФ, всего за это утро до цели не долетели 5 дронов ВСУ. Помимо БПЛА, летевшего в сторону Москвы, российские системы ПВО поразили два беспилотника над Брянщиной и по одному над Тамбовской и Тульской областями.

Калибры над Каспием | ВСУ сдают позиции по направлению к трассе Покровск - Константиновка
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу москва волчанск сергей собянин
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