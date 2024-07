В США рассказали о подробностях учений Китая и Белоруссии на границах НАТО

В июле близи границ НАТО проходят совместные китайско-белорусские военные учения "Атакующий орел", напоминают журналисты американского военного журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о новых подробностях этих учений. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0