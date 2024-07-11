В США рассказали о подробностях учений Китая и Белоруссии на границах НАТО

В США порассуждали об учениях Китая и Белоруссии на границах НАТО

В июле близи границ НАТО проходят совместные китайско-белорусские военные учения "Атакующий орел", напоминают журналисты американского военного журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о новых подробностях этих учений. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

После начала одиннадцатидневных военных учений между Народно-освободительной армией Китая и Вооруженными силами Белоруссии местные источники в Белоруссии раскрыли новые подробности о масштабах учений. Учения, получившие название Eagle Assault 2024 ("Атакующий орел"), проходят в Брестской области менее чем в 5 километрах от границ Польши — одного из самых восточных членов НАТО.

В то время как сухопутные войска обеих стран в прошлом участвовали в многосторонних учениях, а белорусские вооруженные силы участвовали в учениях в Китае, это первое развертывание китайских сухопутных войск для учений в Беларуси, что беспрецедентно приблизило их к территории НАТО. Сообщается, что учения были запланированы на 11 месяцев, с тех пор как 16 августа министр обороны Китая Ли Шанфу посетил Минск с трехдневным официальным визитом.

Министерство обороны Китая сообщило, что учения Eagle Assault проводились в соответствии с "ежегодным планом и консенсусом", уточнив: "Совместные учения направлены на повышение координационных возможностей участвующих войск и углубление практического сотрудничества между двумя армиями". Они включали в себя "антитеррористическую подготовку" и такие задачи, как спасение заложников.

По данным Министерства обороны Белоруссии, в ходе учений войска готовились к форсированию рек, ведению боевых действий в городах и даже воздушным атакам, что повышает вероятность участия в них китайского стратегического транспортного самолета Y-20, дислоцированного в стране.

Начальник командования специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко уточнил необходимость проведения подобных учений: "Ситуация в мире сложная, и поэтому мы отрабатываем новые формы и методы решения тактических задач".

В последние месяцы в Белоруссии наблюдается рост напряженности как с Украиной, так и с Польшей, в то время как отношения со странами западного блока в целом ухудшились с 2020 года, когда страны западного мира были обвинены в поддержке протестов и массовых беспорядков с целью свержения белорусского правительства.

Белорусско-китайские учения начались всего за день до саммита НАТО в Вашингтоне — 9 июля, через несколько дней после вступления Минска в возглавляемую Китаем Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве ее первого и, вероятно, последнего европейского члена.

Учения китайских вооруженных сил в стране были истолкованы рядом аналитиков как направленные на то, чтобы послать сигнал государствам западного блока о поддержке Пекином Минских соглашений и, как следствие, для Москвы, если члены НАТО начнут эскалацию боевых действий в условиях растущих потерь на Украине.