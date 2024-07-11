Авиационные ракеты Х-38М. Высокоточный инструмент для демилитаризации взбесившегося соседа

Авиаракеты Х-38М успешно выполняют работу по денацификации Украины

4:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На вооружении ВКС РФ сегодня имеется целый ряд управляемых ракет "воздух-земля" с различными возможностями и характеристиками.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

В начале "десятых" годов в армию России поступила ракета Х-38М, и сейчас она проходит полную проверку на практике. В ходе СВО данные ракеты поражают разные объекты врага, нанося урон логистике и живой силе.

Работа на фронте

Первые сообщения о ракетах серии Х-38М на спецоперации поступили во второй половине 2022 года. Правда, Минобороны РФ традиционно не уточнило, какими носителями были нанесены конкретные удары, а источники не предоставили нужных доказательств.

Изменилась ситуация прошлым летом. Тогда стали появляться кадры, снятые дронами-разведчиками, показывающие применение Х-38М по различным целям и объектам. Сейчас уже накопилось немало таких видеодоказательств. Также время от времени поступают некоторые данные о работе их носителей.

Обзор

Авиаракеты Х-38М представляют собой многоцелевые ракеты средней дальности. Эти ракеты предназначены для высокоточного поражения различных типов целей, включая бронированную технику, укреплённые объекты и морские цели. Х-38М разрабатывались с учётом современных требований к авиационному вооружению, что делает их важной частью арсенала российской авиации.

История разработки

Разработка ракет Х-38М началась в 1990-х годах в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" им. Березняка. Главная цель проекта заключалась в создании универсальной ракеты, способной эффективно поражать широкий спектр целей на больших расстояниях. Испытания и доводка ракеты продолжались в течение нескольких лет, и к середине 2000-х годов ракета была готова к серийному производству.

Основные характеристики:

Дальность полёта: до 40 км

Масса: около 520 кг

Длина: 4,2 м

Диаметр: 0,31 м

Размах крыльев: 1,14 м

Скорость: до 2,2 Маха.

Боевая часть.

Ракеты Х-38М могут оснащаться различными типами боевых частей, включая:

Осколочно-фугасные

Кумулятивно-осколочные

Бетонобойные

Проникающие.

Навигация и управление.

Ракеты Х-38М обладают сложной системой наведения, включающей инерциальную навигационную систему (ИНС) и спутниковую навигационную систему (ГЛОНАСС или GPS). В зависимости от модификации, ракеты могут быть оснащены различными головками самонаведения, такими как:

Лазерная полуактивная головка самонаведения

Тепловизионная головка самонаведения

Радарная головка самонаведения.

Модификации.

Существует несколько модификаций ракеты Х-38М, каждая из которых предназначена для выполнения специфических задач:

Х-38МАЭ — ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения, предназначенная для поражения морских и наземных целей.

Х-38МЛЭ — ракета с лазерной головкой самонаведения, использующаяся для высокоточного поражения бронированных целей и укреплений.

Х-38МТЭ — ракета с тепловизионной головкой самонаведения, эффективная против техники и живой силы противника.

Х-38МКЭ — модификация с комбинированной головкой самонаведения для поражения различных типов целей.

Применение.

Х-38М могут использоваться с различных типов самолётов, включая истребители Су-34, Су-30, Су-35, а также перспективные боевые самолёты. Они предназначены для выполнения тактических задач на средней дальности, обеспечивая высокую точность и эффективность поражения целей.

Вывод

Х-38М представляют собой важный элемент российского авиационного арсенала, сочетая в себе современные технологии и высокую боевую эффективность. Их универсальность и многофункциональность делают их незаменимыми для выполнения различных боевых задач, обеспечивая надёжность и точность ударов по различным целям.