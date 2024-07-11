Авиационные ракеты Х-38М. Высокоточный инструмент для демилитаризации взбесившегося соседа

На вооружении ВКС РФ сегодня имеется целый ряд управляемых ракет "воздух-земля" с различными возможностями и характеристиками.
В начале "десятых" годов в армию России поступила ракета Х-38М, и сейчас она проходит полную проверку на практике. В ходе СВО данные ракеты поражают разные объекты врага, нанося урон логистике и живой силе.
Первые сообщения о ракетах серии Х-38М на спецоперации поступили во второй половине 2022 года. Правда, Минобороны РФ традиционно не уточнило, какими носителями были нанесены конкретные удары, а источники не предоставили нужных доказательств.
Изменилась ситуация прошлым летом. Тогда стали появляться кадры, снятые дронами-разведчиками, показывающие применение Х-38М по различным целям и объектам. Сейчас уже накопилось немало таких видеодоказательств. Также время от времени поступают некоторые данные о работе их носителей.
Авиаракеты Х-38М представляют собой многоцелевые ракеты средней дальности. Эти ракеты предназначены для высокоточного поражения различных типов целей, включая бронированную технику, укреплённые объекты и морские цели. Х-38М разрабатывались с учётом современных требований к авиационному вооружению, что делает их важной частью арсенала российской авиации.
История разработки
Разработка ракет Х-38М началась в 1990-х годах в Государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга" им. Березняка. Главная цель проекта заключалась в создании универсальной ракеты, способной эффективно поражать широкий спектр целей на больших расстояниях. Испытания и доводка ракеты продолжались в течение нескольких лет, и к середине 2000-х годов ракета была готова к серийному производству.
Основные характеристики:
Боевая часть.
Ракеты Х-38М могут оснащаться различными типами боевых частей, включая:
Навигация и управление.
Ракеты Х-38М обладают сложной системой наведения, включающей инерциальную навигационную систему (ИНС) и спутниковую навигационную систему (ГЛОНАСС или GPS). В зависимости от модификации, ракеты могут быть оснащены различными головками самонаведения, такими как:
Модификации.
Существует несколько модификаций ракеты Х-38М, каждая из которых предназначена для выполнения специфических задач:
Применение.
Х-38М могут использоваться с различных типов самолётов, включая истребители Су-34, Су-30, Су-35, а также перспективные боевые самолёты. Они предназначены для выполнения тактических задач на средней дальности, обеспечивая высокую точность и эффективность поражения целей.
Х-38М представляют собой важный элемент российского авиационного арсенала, сочетая в себе современные технологии и высокую боевую эффективность. Их универсальность и многофункциональность делают их незаменимыми для выполнения различных боевых задач, обеспечивая надёжность и точность ударов по различным целям.
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