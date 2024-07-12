Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошедшем саммите НАТО сказал, что передача Киеву самолётов F-16 из Нидерландов и Дании уже началась.
Уже, мол, в ближайшие дни натовские члены предоставят "очень надёжный" пакет помощи ВСУ.
А позже пришла информация, что в Румынию прибыла первая партия из дюжины собранных и готовых американских истребителей. Якобы пробные полёты начались, а используются для этого датские учебные версии "эфок".
И к бабке не ходи, что Вашингтон так готовит Киев для контрнаступления. Сами командиры Генштаба ВСУ подготовили два направления: на Северодонецк и на Мелитополь. Теперь экс-президент Украины Владимир Зеленский должен согласовать одно, чтобы осенью началась военная кампанию под американские выборы. Они должны помочь Джо Байдену обосновать гигантские затраты на поддержку Украины.
Однако Штаты пока категоричны — передаваемые самолёты будут базироваться исключительно на Украине. Получается, что никаких взлётов с авиационных баз НАТО не будет. Похоже альянс чётко осознал русский посыл про их аэродромы в виде законной цели ракет ВС РФ.
Итак, на Украине для начала самолёты придётся спрятать. Тут Незележную надо снова благодарить Советский Союз за наследие: мощные укрытия на ряде авиабаз Львовской области. А значит, главной задачей российских разведчиков станет выявление мест базирования и подготовки натовской воздушной техники к взлётам, во время которых их и можно (и нужно!) уничтожать.
Надо понимать, что F-16 чрезвычайно важны для армии Украины. Их будут тщательно оберегать, поэтому прямых авиационных дуэлей ждать не стоит. По данным, уже в конце июля Киев будет иметь до полутора десятков этих самолётов. По всей вероятности, сперва их будут пользовать или для засады параллельно с работой ДРЛО, или как носителей натовских ракет. Также они могут работать по российским позициям авиабомбами JDAM, правда, это очень рисковано.
Главные приоритеты на осень от Генштаба ВСУ весьма наполеоновские — объекты ближнего тыла в Белогородской, Курской и Ростовской областях, Крымский мост, вся военная инфраструктура Крыма и Донбасса, а также аэродромы на Кубани. НАТО закладывает эффективность при групповых ударах в максимум 38 процентов (при массированном пуске). Но этого для Запада достаточно: основная задача — эффективная оборона и "красивая картинка" для своего обывателя. Отрезать Донбасс и Крым они не рискнут.
Вылеты F-16 в полном снаряжении с дозаправкой на аэродромах подскока Киев планирует производить в конце этой осени.
В рамках соглашения между Киевом и Варшавой, ВВС Польши планируют контролировать полёты при заходе самолётов из Польши на Украину на глубину 50 километров по обе стороны границ. Сама Польша, а также Чехия, Румыния и Венгрия полностью поддерживают воздушные мосты и открытые границы для учений пилотов ВВСУ.
Всё это, конечно, звучит грозно, если бы не одно но…
Россия уже давно мониторит все миссии и планы "союзничков", и при любом зримом продвижении этих планов по пунктам развертывания самолётов будет прилетать всё, "что надо". По расписанию и вне оного.
А значит, очень надеюсь, что ни к какой осени у Киева ничего готово не будет. Да и вообще эту шайку компрадоров ждут сюрпризы. Операция "F-16 у бандеровцев" никому мало не покажется.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.