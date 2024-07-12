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Дмитрий Плотников
Самолёты F-16 на Украине. Жирные "хотелки" киевского режима внезапно пойдут не по плану

Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись

4:01
Силовые структуры » Военные новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошедшем саммите НАТО сказал, что передача Киеву самолётов F-16 из Нидерландов и Дании уже началась.

Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Уже, мол, в ближайшие дни натовские члены предоставят "очень надёжный" пакет помощи ВСУ.

"Эфки" на Украине

А позже пришла информация, что в Румынию прибыла первая партия из дюжины собранных и готовых американских истребителей. Якобы пробные полёты начались, а используются для этого датские учебные версии "эфок".

И к бабке не ходи, что Вашингтон так готовит Киев для контрнаступления. Сами командиры Генштаба ВСУ подготовили два направления: на Северодонецк и на Мелитополь. Теперь экс-президент Украины Владимир Зеленский должен согласовать одно, чтобы осенью началась военная кампанию под американские выборы. Они должны помочь Джо Байдену обосновать гигантские затраты на поддержку Украины.

Украинские аэродромы

Однако Штаты пока категоричны — передаваемые самолёты будут базироваться исключительно на Украине. Получается, что никаких взлётов с авиационных баз НАТО не будет. Похоже альянс чётко осознал русский посыл про их аэродромы в виде законной цели ракет ВС РФ.

Итак, на Украине для начала самолёты придётся спрятать. Тут Незележную надо снова благодарить Советский Союз за наследие: мощные укрытия на ряде авиабаз Львовской области. А значит, главной задачей российских разведчиков станет выявление мест базирования и подготовки натовской воздушной техники к взлётам, во время которых их и можно (и нужно!) уничтожать.

Надо понимать, что F-16 чрезвычайно важны для армии Украины. Их будут тщательно оберегать, поэтому прямых авиационных дуэлей ждать не стоит. По данным, уже в конце июля Киев будет иметь до полутора десятков этих самолётов. По всей вероятности, сперва их будут пользовать или для засады параллельно с работой ДРЛО, или как носителей натовских ракет. Также они могут работать по российским позициям авиабомбами JDAM, правда, это очень рисковано.

Планы грандиозные, если бы не одно но…

Главные приоритеты на осень от Генштаба ВСУ весьма наполеоновские — объекты ближнего тыла в Белогородской, Курской и Ростовской областях, Крымский мост, вся военная инфраструктура Крыма и Донбасса, а также аэродромы на Кубани. НАТО закладывает эффективность при групповых ударах в максимум 38 процентов (при массированном пуске). Но этого для Запада достаточно: основная задача — эффективная оборона и "красивая картинка" для своего обывателя. Отрезать Донбасс и Крым они не рискнут.

Вылеты F-16 в полном снаряжении с дозаправкой на аэродромах подскока Киев планирует производить в конце этой осени.
В рамках соглашения между Киевом и Варшавой, ВВС Польши планируют контролировать полёты при заходе самолётов из Польши на Украину на глубину 50 километров по обе стороны границ. Сама Польша, а также Чехия, Румыния и Венгрия полностью поддерживают воздушные мосты и открытые границы для учений пилотов ВВСУ.

Всё это, конечно, звучит грозно, если бы не одно но…

Россия уже давно мониторит все миссии и планы "союзничков", и при любом зримом продвижении этих планов по пунктам развертывания самолётов будет прилетать всё, "что надо". По расписанию и вне оного.

А значит, очень надеюсь, что ни к какой осени у Киева ничего готово не будет. Да и вообще эту шайку компрадоров ждут сюрпризы. Операция "F-16 у бандеровцев" никому мало не покажется.

Скотт Риттер: Что сейчас происходит в США?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу сша нато крым курск румыния джо байден
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