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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: "Отважные" наступают на Авдеевском фронте, под Полтавой уничтожен аэродром

Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Представляем сводку с фронта на субботу, 13 июля.

Авдеевское направление

Группировка "Отважных" продолжает мощное наступление на флангах Авдеевки, прорывая украинскую оборону на нескольких участках.

"После того как русские забрали опорный пункт "Кот", они стремительно перешли атаковать на севере Новосёловку Первую. Смогли таким образом занять фермы и стремятся продвигаться в сторону от опорника, держимся в тяжёлой обстановке!" — пишет украинский ресурс.

Кстати, Новосёловка Первая уже на 50 процентов принадлежит нам. Киевские военные эксперты отмечают, что ситуация для армии Украины весьма тяжёлая — русские продвинулись и к югу от Воздвиженки, подойдя к окраинам села.

"Российские войска продолжают атаки восточнее Лозоватского, вдоль ж/д в направлении Прогресса, на окраине Новосёловки Первой и под Яснобродовкой", — жалуются бандеровцы.

На Покровском направлении ВС РФ вытесняют ВСУ с позиций также в районах Александрополя, Калинового, Сокола, Новоалександровки и Карловки.

Донецкое направление

В Красногоровке на этом фронте армия РФ продолжает наступать с западного и восточного флангов, окружая засевшего в центре врага. Русские воины смогли занять больницу, вынудив националистов отступить в городской парк. У бандеровцев пока остается "коридор" на север, через который они будут пытаться уйти в самое ближайшее время, чтобы не угодить в очередной "котел".

После освобождение Красногоровки ВСУ попытаются не допустить прорыв к Курахово, который стратегически важен Украине как логистический центр, снабжающий гарнизоны армии Украины в Константиновке, Угледаре и ещё нескольких населённиках. Чтобы отсрочить взятие Курахова, гуппировка ВСУ использует выведенный из Красногоровки резерв для создания оборонительно линии между Максимильяновкой, н. п. Острое и ИК №82.

Фланги Артёмовска

На Часовярском участке в урочище Орлова российская армия малыми группами продвигается в направлении канала "Северский Донец — Донбасс". У населённого пункта Клещеевка продолжаются позиционные бои.

Тылы Украины

Ночью на военном объекте под Полтавой прогремел мощный взрыв. Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на николаевского подпольщика Сергея Лебедева.

Он сообщает, что после полуночи со стороны аэродрома был слышен взрыв.

"Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему территория ограждена блокпостами, детали выяснить сложно", — отметил координатор подполья.

По его словам, в сторону аэродрома через четверть часа направилось много карет "скорой помощи".

Раньше сообщалось, что украинский суд заочно приговорил Лебедева к 15-ти годам тюрьмы. Киевская власть обвиняет его в сборе разведданных и корректировке российских воздушных атак.

Террористические удары Киева

За ночь российские комплексы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Белгородской, Курской и Ростовской областями, сообщает Министерство обороны РФ.

Части БПЛА в Ростовской области в Цимлянском районе упали на нефтебазу, где хранились бензин АИ-92 и АИ-95, а также "солярка". На месте с раннего утра работают пожарные команды.

Пострадавших и погибших нет. Пожару присвоили 3 ранг сложности.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу полтава волчанск сергей лебедев
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