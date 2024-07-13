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Дмитрий Плотников
3М14 "Калибр". Запуски из акватории Каспийского моря сеют панику и растерянность в Киеве

Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря

Силовые структуры » Военные новости

Военные аналитики и простые обыватели Украины встревожены запусками российских крылатых ракет "Калибр".

Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря
Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang, PDM

"Нечестные" запуски с Каспия

А именно встревожил их тот факт, что запуски 3М14 "Калибр" производят корабли ВМФ России из акватории Каспийского моря. Правда, по своему обыкновению, украинские ресурсы запутались в собственном пропагандистском вранье.

Одни и те же "эксперты" в различных местах рассказывают такие же разные вещи. "Оказывается", последний раз запуски новейших российских крылатых ракет большой дальности российская флотилия производила в 2022 году, а затем из-за "аварийности" кораблей пуски прекратились.

Затем выясняется, что всё-таки запуски были. В 2024-м году, к примеру, они состоялись в середине весны, хотя раньше украинская сторона утверждала, что в третьей декаде июня это произошло в первый раз.

Беспомощность Киева

Но вот как бороться с русскими "Калибрами" украинская сторона тоже не знает. Предел украинских "мрий" проход на Каспий по рекам или атака дальнобойными беспилотными аппаратами. Оба варианта довольно фантастические, поскольку у американской армии более нет возможности осуществлять целеуказание не то что в Каспийске, но и даже для обстрелов объектов в Республике Крым. А создать маршрут в обход российской противовоздушной обороны для "слепой" армии Украины — это вообще невозможно.

На всём этом весьма показательная цитата одного из "аналитиков" Незалежной.

"Не стоит паниковать, что ВС России тотально перейдут к пуску "Калибров" с Каспийского моря. Россияне постоянно пытаются менять свои приёмы в обстрелах, чтобы наша ПВО имела меньше возможностей для реакции и хуже справлялась с отражением подобных ударов", — цитирует недоэкспертов Украины российский Telegram-канал "Военная хроника".

Вот так на Украине пытаются скрыть панику.

Справка

Ракета 3М14 "Калибр" (по кодификации НАТО — SSSS-N-30A Sagaris) — крылатая ракета средней дальности.

Основные характеристики

  • Тип: Крылатая ракета
  • Производитель: НПО "Новатор", Россия
  • Длина: Около 6,2 метра
  • Диаметр: 533 мм
  • Масса: Около 2300 кг
  • Боевая часть: Высокоэксплозивная осколочная или проникающая
  • Дальность: Около 1500–2500 км
  • Скорость: Около 0.8-0.9 Маха (подзвуковая)
  • Навигация: Инерциальная навигационная система с коррекцией по GPS/ГЛОНАСС.

Применение и возможности

Запуск с различных платформ:

  • Подводные лодки: Могут запускаться из стандартных торпедных аппаратов.
  • Надводные корабли: Устанавливаются на фрегаты, корветы и другие военные суда.
  • Наземные пусковые установки: Используются в составе береговых ракетных комплексов.

Поражение целей

Разработан "Калибр" для высокоточного поражения стратегически важных объектов на большой дистанции, включая военные базы, командные пункты, склады боеприпасов и т.д.

Благодаря использованию современных систем навигации и коррекции, ракета обладает высокой точностью попадания.

Траектория полета

  • Ракета летит на низких высотах, что затрудняет её обнаружение и перехват.
  • На конечном участке траектории может выполнять манёвры для обхода систем ПВО противника.

История и применение

  • Разработка: Комплекс "Калибр" был разработан НПО "Новатор" в 1990-е годы. Первые успешные испытания ракеты 3М14 прошли в 2012 году.
  • Введение в эксплуатацию: В 2015 году ракеты "Калибр" впервые были применены в боевых условиях во время военной операции России в Сирии. Запуски осуществлялись с подводных лодок и надводных кораблей ВМФ России.
  • Преимущества: Высокая дальность и точность поражения целей, возможность запуска с различных платформ, сложность для перехвата системами ПВО.

Модификации

Комплекс "Калибр" включает несколько типов ракет, отличающихся по назначению и характеристикам:

  • 3М14: Крылатая ракета для поражения наземных целей.
  • 3М54: Крылатая ракета для поражения надводных целей с возможностью преодоления противокорабельных систем обороны.
  • 91Р/РТ: Противолодочные ракеты для поражения подводных целей.
Момент пролета российских крылатых ракет над Каспийским морем в сторону Украины 8 июля
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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