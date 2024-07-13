3М14 "Калибр". Запуски из акватории Каспийского моря сеют панику и растерянность в Киеве

Военные аналитики и простые обыватели Украины встревожены запусками российских крылатых ракет "Калибр".
А именно встревожил их тот факт, что запуски 3М14 "Калибр" производят корабли ВМФ России из акватории Каспийского моря. Правда, по своему обыкновению, украинские ресурсы запутались в собственном пропагандистском вранье.
Одни и те же "эксперты" в различных местах рассказывают такие же разные вещи. "Оказывается", последний раз запуски новейших российских крылатых ракет большой дальности российская флотилия производила в 2022 году, а затем из-за "аварийности" кораблей пуски прекратились.
Затем выясняется, что всё-таки запуски были. В 2024-м году, к примеру, они состоялись в середине весны, хотя раньше украинская сторона утверждала, что в третьей декаде июня это произошло в первый раз.
Но вот как бороться с русскими "Калибрами" украинская сторона тоже не знает. Предел украинских "мрий" проход на Каспий по рекам или атака дальнобойными беспилотными аппаратами. Оба варианта довольно фантастические, поскольку у американской армии более нет возможности осуществлять целеуказание не то что в Каспийске, но и даже для обстрелов объектов в Республике Крым. А создать маршрут в обход российской противовоздушной обороны для "слепой" армии Украины — это вообще невозможно.
На всём этом весьма показательная цитата одного из "аналитиков" Незалежной.
"Не стоит паниковать, что ВС России тотально перейдут к пуску "Калибров" с Каспийского моря. Россияне постоянно пытаются менять свои приёмы в обстрелах, чтобы наша ПВО имела меньше возможностей для реакции и хуже справлялась с отражением подобных ударов", — цитирует недоэкспертов Украины российский Telegram-канал "Военная хроника".
Вот так на Украине пытаются скрыть панику.
Ракета 3М14 "Калибр" (по кодификации НАТО — SSSS-N-30A Sagaris) — крылатая ракета средней дальности.
Основные характеристики
Применение и возможности
Запуск с различных платформ:
Поражение целей
Разработан "Калибр" для высокоточного поражения стратегически важных объектов на большой дистанции, включая военные базы, командные пункты, склады боеприпасов и т.д.
Благодаря использованию современных систем навигации и коррекции, ракета обладает высокой точностью попадания.
Траектория полета
История и применение
Модификации
Комплекс "Калибр" включает несколько типов ракет, отличающихся по назначению и характеристикам:
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