3М14 "Калибр". Запуски из акватории Каспийского моря сеют панику и растерянность в Киеве

Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря

Военные аналитики и простые обыватели Украины встревожены запусками российских крылатых ракет "Калибр".

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang, PDM

"Нечестные" запуски с Каспия

А именно встревожил их тот факт, что запуски 3М14 "Калибр" производят корабли ВМФ России из акватории Каспийского моря. Правда, по своему обыкновению, украинские ресурсы запутались в собственном пропагандистском вранье.

Одни и те же "эксперты" в различных местах рассказывают такие же разные вещи. "Оказывается", последний раз запуски новейших российских крылатых ракет большой дальности российская флотилия производила в 2022 году, а затем из-за "аварийности" кораблей пуски прекратились.

Затем выясняется, что всё-таки запуски были. В 2024-м году, к примеру, они состоялись в середине весны, хотя раньше украинская сторона утверждала, что в третьей декаде июня это произошло в первый раз.

Беспомощность Киева

Но вот как бороться с русскими "Калибрами" украинская сторона тоже не знает. Предел украинских "мрий" проход на Каспий по рекам или атака дальнобойными беспилотными аппаратами. Оба варианта довольно фантастические, поскольку у американской армии более нет возможности осуществлять целеуказание не то что в Каспийске, но и даже для обстрелов объектов в Республике Крым. А создать маршрут в обход российской противовоздушной обороны для "слепой" армии Украины — это вообще невозможно.

На всём этом весьма показательная цитата одного из "аналитиков" Незалежной.

"Не стоит паниковать, что ВС России тотально перейдут к пуску "Калибров" с Каспийского моря. Россияне постоянно пытаются менять свои приёмы в обстрелах, чтобы наша ПВО имела меньше возможностей для реакции и хуже справлялась с отражением подобных ударов", — цитирует недоэкспертов Украины российский Telegram-канал "Военная хроника".

Вот так на Украине пытаются скрыть панику.

Справка

Ракета 3М14 "Калибр" (по кодификации НАТО — SSSS-N-30A Sagaris) — крылатая ракета средней дальности.

Основные характеристики

Тип: Крылатая ракета

Производитель: НПО "Новатор", Россия

Длина: Около 6,2 метра

Диаметр: 533 мм

Масса: Около 2300 кг

Боевая часть: Высокоэксплозивная осколочная или проникающая

Дальность: Около 1500–2500 км

Скорость: Около 0.8-0.9 Маха (подзвуковая)

Навигация: Инерциальная навигационная система с коррекцией по GPS/ГЛОНАСС.

Применение и возможности

Запуск с различных платформ:

Подводные лодки: Могут запускаться из стандартных торпедных аппаратов.

Надводные корабли: Устанавливаются на фрегаты, корветы и другие военные суда.

Наземные пусковые установки: Используются в составе береговых ракетных комплексов.

Поражение целей

Разработан "Калибр" для высокоточного поражения стратегически важных объектов на большой дистанции, включая военные базы, командные пункты, склады боеприпасов и т.д.

Благодаря использованию современных систем навигации и коррекции, ракета обладает высокой точностью попадания.

Траектория полета

Ракета летит на низких высотах, что затрудняет её обнаружение и перехват.

На конечном участке траектории может выполнять манёвры для обхода систем ПВО противника.

История и применение

Разработка: Комплекс "Калибр" был разработан НПО "Новатор" в 1990-е годы. Первые успешные испытания ракеты 3М14 прошли в 2012 году.

Введение в эксплуатацию: В 2015 году ракеты "Калибр" впервые были применены в боевых условиях во время военной операции России в Сирии. Запуски осуществлялись с подводных лодок и надводных кораблей ВМФ России.

Преимущества: Высокая дальность и точность поражения целей, возможность запуска с различных платформ, сложность для перехвата системами ПВО.

Модификации

Комплекс "Калибр" включает несколько типов ракет, отличающихся по назначению и характеристикам:

3М14: Крылатая ракета для поражения наземных целей.

3М54: Крылатая ракета для поражения надводных целей с возможностью преодоления противокорабельных систем обороны.

91Р/РТ: Противолодочные ракеты для поражения подводных целей.