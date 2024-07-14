Странное покушение на Дональда Трампа. Претендент отделался окровавленным ухом, а джо Байден рад

Стрелок убит на месте, Трамп отделался окровавленным ухом

4:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стрельбой и отстреленным ухом закончился в Пенсильвании предвыборный митинг Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В городке Батлер со звуками выстрелов он неожиданно прервал свою пылкую речь и ретировался с площадки. Кстати, этот митинг был бы решающим в колеблющемся штате.

Сразу же после стрельбы Дональд пригнулся, к нему подскочили телохранители, уведя Трампа. А на прощание политик помахал кому-то кулаком.

Странности

Секретная служба США перед митингом обязана была проверить все точки, потенциально пригодные для стрельбы, но, судя по всему, этого не сделала.

Очевидец предупреждал полицейских, что на крышу "сарая" перед выступлением "карабкается" человек с винтовкой. Но заявления этого человека были проигнорированы.

130 метров для стрельбы — не самая большая дистанция. Тут не надо использовать мощную оптику или вводить поправки на ветер. Это указывает на то, что стрелок был очень неопытен и именно это спасло Трампа. Тем более, что для стрельбы, положение лёжа — самая удобная позиция, поэтому стрелок или не готовился вообще, или готовился очень мало, отмечает "Военная хроника".

Заявляется, что оружием служила полуавтоматическая винтовка AR-15 с магазином на два десятка патронов, отсюда квалификация, а вернее, "неквалификация" видна ещё сильнее. Предположительно, всего было сделано 5 выстрелов. Одним убило "болельщика" Трампа, вторым ранило человека, ещё одна пуля задела ухо самого Трампа, а два выстрела были мимо. В запасе у стрелка оставалось не менее десяти патронов, но использовать их он не смог. То ли испугался, то ли уже был убит.

Отдельный момент — работа Секретной службы. Снайперы ведомства находились рядом и обязаны были нейтрализовать стрелка ещё до выстрела, однако это было сделано лишь после того, как пуля оторвала Трампу часть уха.

Правда, по мере поступления новых данных понятно, что преступник всё же хотел использовать весь магазин AR-15 и сделал до 9 выстрелов. Лишь после этого снайперы ликвидировали цель. А вот самого Трампа от попадания пуль в затылок спас поворот головы, но отнюдь не служба безопасности.

Потерпевший

Кстати, он вышел на связь примерно через 2,5 часа.

"В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит", — рассказал Трамп.

И действительно, на кадрах и фото с мест видно, что у него правое ухо в крови. Трамп поблагодарил Секретную службу и силовиков за "быструю реакцию", выразил соболезнования семьям раненого и погибшего.

Associated Press, ссылаясь на окружного прокурора Ричарда Голдингера, пишет, что стрелявший убит. Подтвердила гибель стрелка и Секретная служба, отвечающая за охрану.

По информации New York Post, стрелок — 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Мотивы его якобы не установлены, а действовал он в одиночку. Стрельба на митинге расследуется уже как попытка покушения.

Кому выгодно?

Разумеется, отреагировал на всё это и главный конкурент Трампа — Джо Байден. Его срочно подняли с кровати, заставив дать свой комментарий по поводу случившегося. Он сразу сказал, что "рад".

"Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие", — сказал (зевая) старина Байден.

В Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании