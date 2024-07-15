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Петр Ермилин
В США объяснили опасное сближение американского дрона и российского Су-35

В США оценили опасное сближение американского дрона и российского Су-35

4:13
Силовые структуры » Военные новости

Американский беспилотник MQ-9 Reaper совершил опасное сближение с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они описывают подробности инцидента. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили опасное сближение американского дрона и российского Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Беспилотник MQ-9 Reaper, запущенный Соединенными Штатами или, возможно, одним из их союзников по коалиции над сирийской провинцией Хомс, был уличен в небезопасном сближении с истребителем Су-35 российских ВВС.

Заместитель начальника Центра Министерства обороны России по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил об инциденте: "В районе деревни Аль-Сухна в провинции Хомс произошло опасное сближение между беспилотником коалиции MQ-9 Reaper, выполнявшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии, и самолетом Су-35 ВКС России. Российский пилот продемонстрировал высокий профессионализм, своевременно приняв меры по предотвращению столкновения".

Поскольку западные боевые самолеты действовали в воздушном пространстве Сирии практически непрерывно, в день захода на посадку 12 июля было зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства, в том числе пара истребителей F-15, пара истребителей Rafale, две пары истребителей Eurofighter и две пары штурмовиков A-10.

Ранее сообщалось, что MQ-9 совершил сближение с Су-35 за 15 дней до этого, 27 июня, — в день, когда было зафиксировано 12 продолжительных нарушений воздушного пространства Сирии боевыми самолетами западных стран. Россия и Соединенные Штаты сохраняют значительное военное присутствие в Сирии: первая страна — в провинции Латакия на побережье Средиземного моря, а вторая — главным образом в северо-восточных районах, граничащих с Ираком, где расположены основные сельскохозяйственные угодья страны и основная часть ее нефтяных богатств.

В 2015 году сирийское правительство предложило России установить военное присутствие для оказания помощи в борьбе с повстанцами и ограничения дальнейших нападений Запада и Турции на страну, в то время как присутствие США и их союзников не имеет разрешения ни ООН, ни Дамаска, что приводит к тому, что оно считается незаконным. Разногласия по поводу западного присутствия во главе с США усилились по мере того, как их войска начали разграблять сирийские нефтяные богатства, которые транспортировались через Ирак и продавались за границу для финансирования оккупации. 

Беспилотники MQ-9 неоднократно сталкивались с российскими самолетами, базирующимися в Сирии, и 23 июля 2023 года в ходе одного из таких столкновений у самолета Reaper был серьезно поврежден пропеллер.

Ранее, 5 июля, Су-35 также совершал маневры вблизи трех "Риперов" над Сирией. За пределами Сирии российский Су-27, который использует ту же базовую конструкцию высокоманевренного планера, что и Су-35, выполнял аналогичные маневры вблизи аэродрома "Рипер" недалеко от Крыма.

Истребители Су-35 были впервые переброшены в Сирию в начале 2016 года специально для противодействия потенциальным угрозам со стороны западных и турецких самолетов российским силам, и впоследствии они неоднократно использовались для перехвата западных, турецких и израильских самолетов над сирийской территорией. С тех пор истребители этого класса пополнили свой боевой послужной список многочисленными воздушными победами над Украиной, и ожидается, что самолет впервые вступит в бой с истребителями F-16 американского производства, которые начнут поступать на вооружение ВВС Украины до конца 2024 года.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сирия
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