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Петр Ермилин
В США восхитились мощью российского комплекса "Искандер"

В США восхитились эффективностью новой тактики ВС РФ в зоне СВО

3:04
Силовые структуры » Военные новости

Тактика "двойного удара" российского ракетного комплекса "Искандер" выводит из строя украинские железные дороги и инфраструктуру, а затем ликвидирует ценный персонал, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они называют особенности этого типа вооружения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США восхитились эффективностью новой тактики ВС РФ в зоне СВО
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Сообщается , что удар с использованием российских баллистических ракетных систем "Искандер-М" был успешным в нейтрализации украинского поезда в селе Буды в Харьковской области, было уничтожено несколько железнодорожных вагонов и близлежащая инфраструктура. Пауза после первого удара позволила сотрудникам МВД Украины и ГСЧС выдвинуться в район для оценки ущерба, после чего был рассчитан второй запуск "Искандер" с целью максимизации потерь. 

Впервые сообщалось, что Россия применяет новую тактику "двойного удара" с использованием "Искандер-М" в ноябре 2023 года. Хотя изначально российские силы страдали от нехватки ракет 9К720 для этих систем, увеличение  производства  до нескольких раз по сравнению с довоенными темпами сделало ракеты высокоготовыми, что позволило использовать эту новую тактику. Также считалось, что растущее восприятие того, что украинские силы близки к пределу, усилило стимул к максимизации потерь, после провалившихся массовых наступлений на российские силы с июня того же года. 

Системы "Искандер" стали все более важной частью ударных возможностей России с момента поступления на вооружение в 2006 году. Каждая бригада "Искандер-М" состоит из 51 машины, включая 12 транспортно-установочных пусковых установок, 12 перегрузочных машин, 11 командных машин, 14 машин обеспечения личного состава, одну машину подготовки данных и одну машину обслуживания и ремонта. Каждая может одновременно развернуть 48 ракет и быстро перевооружиться, если они находятся вблизи объектов хранения ракет. Это не только делает ракеты чрезвычайно сложными для обнаружения или отслеживания, но и позволяет им использовать свои стабилизаторы для маневрирования гораздо лучше, чем это было бы возможно на стандартных баллистических траекториях. 

Системы "Искандер-М" приобрели особую известность с марта за их успешное использование в операциях по подавлению ПВО против украинских ракетных систем Patriot, среди других ракетных средств земля-воздух, что позволяет им служить в качестве факторов повышения силы, которые значительно повышают уязвимость близлежащих украинских сил. В начале июля системы также использовались в успешном ударе по авиабазе Миргород, когда были уничтожены несколько из немногих оставшихся истребителей Су-27 Украины.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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