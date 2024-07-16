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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества

Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 16 июля.

Харьковское направление

На этом участке в Волчанске российские войска методично продвигаются по северному берегу р. Волчья. Группировка РФ наступает на восток "клещами" от ул. Коцюбинского и от Агрегатного завода, стремясь зажать ВСУ в районе ул. Старочудного. Чтобы этому помешать боевики тут пошли в отчаянную контратаку (у продуктового рынка), однако сводная штурмовая группа врага потерпела поражение и отступила.

Торецкое направление

По заявлениям военкоров РФ, началась Торецкая операция, которая "может войти в учебники". Российские бойцы группировки войск "Центр" практически взяли под контроль пригород Торецка — село Южное, выходя непосредственно к городским кварталам.

"Поселок Южный на Торецком направлении почти потерян. Это очень плохо. Русские повысили темпы продвижения, и если так дальше пойдёт, то в конце следующей недели враг может уже начать штурмы непосредственно Торецка (Дзержинска) в ​​лобовую. Нужны срочные решения!" — жалуются украинские аналитики.

В центре н. п. Нью-Йорк ВС РФ пробились ещё на 400 метров. Теперь армия России может пойти навстречу бойцам, штурмующим Торецк от Горловки. Такой манёвр может охватить большую зону. С востока бои идут в Кирово, Железном и Дружбе.

Авдеевское направление

На этом участке СВО русские штурмовики атакуют с севера, с юга и с востока в Новосёловке Первой. С мест отметили, что враг потихоньку сдаёт позиции. В Карловке продолжаются жёсткие бои. Севернее бои восточнее села Лозоватского и у посёлка Воздвиженка. Противник пытается удержать последние линии обороны до дороги Покровск — Константиновка. Выход к трассе позволит армии России наступать на Покровск и Мирноград. Параллельно ВС РФ двинутся туда от населённого пункта Прогресс, до которого остался 1 километр. ВС РФ делают всё, чтобы положение националистов стало здесь максимально тяжёлым.

Южно-Донецкое направление

Тут российская армия зачищает освобождённое село Урожайное, расширяет на флангах зону контроля. Сейчас до Великой Новосёлки остался один населённый пункт — Благодатное, который находится в 5 километрах к северу. Параллельно русская группировка пробивается к Макаровке от Старомайорского.

Донецкое направление

Шаг за шагом тут русская армия выдавливает неприятеля из Красногоровки. Пока позиции ВСУ ещё остаются на северном и северо-западном флангах, но зона их контроля с каждым днём сокращается. На окраине Константиновки ситуация не меняется вторую неделю: артиллеристы ВС РФ бьют по позициям бандеровцев, их встречные обстрелы пока не дают начать штурма. На остальных участках — без изменений.

Оперативная обстановка

С разных участков фронта сообщается о применении Украиной боевых отравляющих веществ. Попавшие под атаку бойцы РФ сообщили, что газ имел едкий запах эвкалипта. Вдыхание этих паров приводит к тошноте и головной боли. Киев при помощи химоружия пытается остановить крушение фронта. Возможно, что ВСУ собираются выставить свои газовые атаки за действия армии России для выпрашивания новой помощи.

Киев планирует создать в каждой области по военному мемориальному кладбищу, вместимостью 100 тысяч боевиков каждое. После нехитрого подсчёта ясно, что только на западных регионах Украины будет лежать 1 млн погибших солдат ВСУ. Отсюда очевиден масштаб потерь, на которые Зеленский и Ко идут ради сохранения власти.

Мирное предложение Путина
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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