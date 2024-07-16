В США обратили внимание на появление у РФ новой партии перехватчиков МиГ-31БМ

В США заявили о мощи российских перехватчиков МиГ-31БМ

ВВС России получили новую партию перехватчиков МиГ-31БМ, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новой статье они рассказывают, почему этот вид оружия, который в НАТО принято называть "Фокхаунд", стал особенно цениться на поле боя. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Министерство обороны России 15 июля получило первую в этом году новую партию истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ "Фоксхаунд" после их ремонта и модернизации на авиастроительном заводе "Сокол". Хотя производство МиГ-31 было прекращено в 1994 году, поскольку это решение было принято в связи с беспрецедентным экономическим кризисом в постсоветской России, резкое сокращение парка самолетов после распада Советского Союза означает, что более 100 относительно неиспользуемых самолетов все еще находятся на хранении и доступны для ремонта и возвращения в строй.

Это позволило Министерству обороны России инвестировать в увеличение количества эксплуатируемых МиГ-31 после эскалации российско-украинских военных действий в 2022 году. МиГ-31 был разработан для дальнего патрулирования обширных арктических и центральноазиатских регионов Советского Союза, которые не были защищены плотной сетью наземных средств ПВО и не имели достаточных баз для размещения более легких самолетов меньшей дальности полета для обеспечения безопасности.

Таким образом, "Фоксхаунд" обладает не только большой дальностью действия, но и самой высокой в мире крейсерской скоростью, близкой к 2,3 Маха, и самым большим в мире радаром N007 "Заслон", который более чем в три раза превышает размеры самых крупных радаров, используемых западными истребителями.

МиГ-31БМ поступил на вооружение в 2009 году как сильно усовершенствованный вариант самолета советской эпохи с новым радаром и бортовым радиоэлектронным оборудованием, рядом усовершенствований в конструкции планера и внедрением новых ракет класса "воздух-воздух" Р-77-1, Р-37М и Р-74 в качестве основного вооружения.

Несмотря на то, что МиГ-31БМ долгое время считался самым боеспособным самолетом в России с точки зрения его боевых возможностей класса "воздух-воздух", его уникальные характеристики были продемонстрированы на украинском театре военных действий. Мощный радар перехватчика, в частности, позволял ему поражать самолеты противника на предельных дальностях без поддержки других средств, таких как наземные радары или бортовые системы раннего предупреждения и управления.

Радар был спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность "прожигать" средства радиоэлектронного противодействия, используя только свою мощь. Кроме того, гораздо более высокие крейсерские скорости самолета и его эксплуатационные характеристики означали, что выпущенные ракеты обладали значительно большей энергией при запуске по сравнению с теми же ракетами, выпущенными такими самолетами, как истребители Су-35.

Ценность МиГ-31БМ только возросла, как по мере того, как ситуация в Арктике стала все более напряженной, так и по мере того, как новые наземные системы противовоздушной обороны стали полагаться на данные о наведении с сопровождающих самолетов, чтобы иметь возможность в полной мере использовать их дальность действия — данные, для предоставления которых "Фоксхаунд" оптимизирован.