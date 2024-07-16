Итак, экватор лета пройден. Пройден и "летний Рубикон" в зоне спецоперации, где армия РФ двигается навстречу осени.
И к бабке не ходи, вторая половина лета будет во многом определяющей для всей СВО и уж точно насыщенной.
Пока не время подводить какие-то серьёзные итоги: тяжёлые бои отмечены на всех направлениях, русская армия бьётся за каждый метр, освобождая территорию от бандеровцев.
Но промежуточные итоги половины года всё-таки подвести можно. Давайте разберёмся, чего же добилась армия России на Харьковском направлении.
Параллельно наступлению российской армии на Харьковщине, Запад затеял "мирный саммит" в Швейцарии, который должен был стать триумфом "дипломатии Киева". Но поскольку термин "украинская дипломатия" является оксюмороном, то и саммит превратился в междусобойный шабаш друзей Зеленского, который был "вдруг" прийти к выводу, что без России о каких-то "переговорах по окончанию конфликта" говорить смешно.
Группировка войск ВС РФ "Север" наглядно показала кураторам Киева, что если они не посадят своих "цепных крыс" за стол переговоров сейчас, то уже завтра Кремль будет диктовать совсем иные условия, и городами на востоке Украины всё не закончится.
Для сдерживания армии России в Харьковщине Генштаб Украины был вынужден перебросить части ВСУ со всех фронтов.
Неонацисты собрали в Сумской и Харьковской областях группировку в более 95 тыс. боевиков. И им не только успешно противостоят, но и продолжают наступать шторма "Севера", которых всего 15 тысяч воинов.
Группировка "северян", вытянув на себя наиболее подготовленные силы ВСУ с других участков, сильно изменили картину на всех направлениях:
Но "северяне" своими действиями сорвали эти планы командования ВСУ, и враг вынужден отступать на всех участках СВО, ну а сам саммит НАТО запомнился участникам лишь очередными курьёзами с участием Джо Байдена.
За время наступления группировки "Север" уничтожено:
Это только данные, которые были подтверждены материалами объективного контроля, пишет Telegram-канал "Северный ветер".
И пусть пока рановато подводить итоги, но знать, что Россия двигается к победе уверенной поступью, народу РФ необходимо!
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