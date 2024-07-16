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Дмитрий Плотников
Глобальный "облом". Как "северяне" на Харьковском направлении спутали карты всего Запада

На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Итак, экватор лета пройден. Пройден и "летний Рубикон" в зоне спецоперации, где армия РФ двигается навстречу осени.

На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

И к бабке не ходи, вторая половина лета будет во многом определяющей для всей СВО и уж точно насыщенной.

Пока не время подводить какие-то серьёзные итоги: тяжёлые бои отмечены на всех направлениях, русская армия бьётся за каждый метр, освобождая территорию от бандеровцев.

Но промежуточные итоги половины года всё-таки подвести можно. Давайте разберёмся, чего же добилась армия России на Харьковском направлении.

Основные события

Параллельно наступлению российской армии на Харьковщине, Запад затеял "мирный саммит" в Швейцарии, который должен был стать триумфом "дипломатии Киева". Но поскольку термин "украинская дипломатия" является оксюмороном, то и саммит превратился в междусобойный шабаш друзей Зеленского, который был "вдруг" прийти к выводу, что без России о каких-то "переговорах по окончанию конфликта" говорить смешно.

Группировка войск ВС РФ "Север" наглядно показала кураторам Киева, что если они не посадят своих "цепных крыс" за стол переговоров сейчас, то уже завтра Кремль будет диктовать совсем иные условия, и городами на востоке Украины всё не закончится.

Для сдерживания армии России в Харьковщине Генштаб Украины был вынужден перебросить части ВСУ со всех фронтов.

Неонацисты собрали в Сумской и Харьковской областях группировку в более 95 тыс. боевиков. И им не только успешно противостоят, но и продолжают наступать шторма "Севера", которых всего 15 тысяч воинов.

Итоги половины лета

Группировка "северян", вытянув на себя наиболее подготовленные силы ВСУ с других участков, сильно изменили картину на всех направлениях:

  • Российской армии удалось продвинуться у Работино, освободить Урожайное, где были возвращены почти все территории, захваченные бандеровцами в результате контрнаступа 2023 года;
  • В Крынок и районе Антоновского моста сократились суицидные попытки националистов создать плацдарм для наступления;
  • На Донбассе распустился "Очеретинский цветок", идёт наступление на село Нью-Йорк, где Киев строил укрепления ещё с 2014 года;
  • Захлебнулись попытки ВСУ начать наступление на Кременную, а на Купянском участке армия РФ и вовсе быстро продвигается к Осколу.
  • Перед саммитом НАТО (9 июля — 11 июля) Украина готовила наступление сразу на нескольких фронтах, чтобы показать Западу свою якобы сохранённую боеспособность, и добиться новых масштабных поставок техники и оружия.

Но "северяне" своими действиями сорвали эти планы командования ВСУ, и враг вынужден отступать на всех участках СВО, ну а сам саммит НАТО запомнился участникам лишь очередными курьёзами с участием Джо Байдена.

Немного цифр

За время наступления группировки "Север" уничтожено:

  • 199 артиллерийских орудий;
  • Более 15 тысяч боевиков ВСУ;
  • 195 миномётных расчётов;
  • 42 танка;
  • Более 350 различных автомобилей, предназначавшихся для перевозки живой силы и грузов;
  • 15 комплексов ПВО;
  • 24 РЗСО;
  • 11 различных РЛС, в их числе, модификации американской AN/TPQ.

Это только данные, которые были подтверждены материалами объективного контроля, пишет Telegram-канал "Северный ветер".

И пусть пока рановато подводить итоги, но знать, что Россия двигается к победе уверенной поступью, народу РФ необходимо!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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