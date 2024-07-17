В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме

В США сообщили о серьезной проблеме с истребителями F-35

3:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Истребителям F-35 срочно нужен новый двигатель, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О серьезной проблеме, как сообщают авторы, стало известно из обзора проекта программы модернизации основного двигателя подчеркивает. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

16 июля было подтверждено, что усовершенствованный вариант двигателя Pratt & Whitney F135 успешно прошел предварительную экспертизу конструкции, и его планируется интегрировать в будущие варианты истребителя пятого поколения F-35 до 2030 года. Разработанная в рамках программы модернизации основного двигателя, силовая установка была сконструирована в качестве альтернативы работе по программе адаптивной модернизации двигателей, которая была направлена на создание новой силовой установки для F-35 с революционно новыми возможностями.

Гораздо более консервативная программа модернизации основной части двигателя обеспечит гораздо менее амбициозные технические характеристики, в ней не будет таких ключевых функций. Однако преимущества обновления ядра двигателя заключаются в гораздо более низких затратах на разработку, чем при разработке совершенно нового двигателя, а также в простоте обслуживания по сравнению с несколькими сотнями уже построенных базовых F135.

Предполагалось, что программа адаптивной замены двигателей будет совместима только с моделями F-35A и F-35C ВВС и ВМС, но усовершенствованный F135, разработанный в рамках программы модернизации основных двигателей, также будет совместим с F-35B Корпуса морской пехоты.

Новый двигатель для F-35 считается первоочередной задачей по целому ряду причин, среди которых совершенно недостаточная дальность полета и летно-технические характеристики самолета для полетов над Тихим океаном. Единственный конкурирующий истребитель пятого поколения, китайский J-20, обладает более чем в два раза большей дальностью полета и подавляющим превосходством во всех аспектах летно-технических характеристик, при этом его тяговооруженность будет дополнительно улучшена за счет интеграции двигателя WS-15.

Возможно, еще более важно то, что мощность охлаждения F135 уже более чем в два раза превышает запланированную — 30 киловатт, тогда как по замыслу она должна была составлять всего 15, что вынуждает его отводить больше воздуха из двигателя для прохождения через теплообменники. Это становится абсолютно неосуществимым, поскольку предстоящая модернизация Block 4 для самолетов F-35 по всему флоту повысит требования к мощности до 47 киловатт и более.

Ожидается, что если этот дефицит охлаждения не будет устранен, он приведет к дополнительным расходам Пентагона на сумму 38 миллиардов долларов в течение срока службы F-35, включая увеличение потребности в техническом обслуживании и гораздо более быстрый износ двигателей.