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Петр Ермилин
В Польше раскрыли главную угрозу истребителям F-16 на Украине

В Польше назвали оружие ВС РФ, которое станет главной угрозой F-16 на Украине

3:07
Силовые структуры » Военные новости

Истребители-перехватчики ВС РФ МиГ-31БМ станут угрозой для западных F-16, которые в ближайшее время планируется передать Воздушным силам Украины, пишут журналисты польского издания Komputer Swiat (KS). О "главной угрозе" F-16 авторы рассказывают в своей новой статье. 

В Польше назвали оружие ВС РФ, которое станет главной угрозой F-16 на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0
  • Pravda.Ru публикует перевод материала KS. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В этом году российские вооруженные силы уже получили несколько траншей новых боевых самолетов, но в их число пока не вошли МиГ-31, которые являются крайне важным оружием для России. 

Это самолеты, модернизированные до версии МиГ-31БМ. В этой версии он может обнаруживать цели на еще большем расстоянии до 320 км, также он имеет новый бортовой компьютер, автоматически выбирающий наиболее приоритетные цели и поддержку нового вооружения, в том числе: для ракет Р-37 со скоростью 6 Махов и дальностью 300-400 км. В этом варианте МиГ-31 также превратился из классического перехватчика в многоцелевую конструкцию.

Будет ли МиГ-31 охотиться на украинские F-16?

Дебют самолетов F-16 на Украине — вопрос нескольких недель, и, по мнению некоторых экспертов, их самым опасным противником станут МиГ-31, оснащенные чрезвычайно опасными ракетами Р-37. МиГ-31 – настоящий демон скорости, летающий со скоростью 3000 км в час и поднимающийся на высоту целых 25 км! В сочетании с радаром дальнего действия это означает, что пилот МиГа может смотреть вниз на другие воздушные сооружения и первым стрелять по противнику.

Это также возможно благодаря ракете Р-37 и ее более новой версии Р-37М — это оружие класса «воздух-воздух» с наибольшей дальностью действия на украинском фронте. Анил Чопра, бывший летчик-испытатель индийских истребителей, утверждает, что истребителям F-16 AB/AM, направляющимся на Украину, придется использовать ракеты AIM-120 с дальностью полета 180 км, если они хотят представлять какую-либо угрозу российским МиГам 31.

"Украинский F-16, оснащенный ракетой AIM-120 (если он ее получит), все равно будет иметь меньшую дальность полета, чем МиГ-31, стреляющий Р-37М. Таким образом, F-16, летящие близко к линии фронта, в лучшем случае могут оттеснить МиГ-31 вглубь России, что позволит выполнить больше миссий над оккупированной территорией", — сказал он.

Ближайшие месяцы покажут, увидим ли мы на самом деле такую ​​заоблачную битву и кто выйдет победителем.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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