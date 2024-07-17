Новый облик Черноморского флота: будущее за небольшими боевыми единицами

При создании нового Черноморского флота должен быть учтён опыт СВО

12:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пока наши сухопутные войска упорно и последовательно отодвигают линию фронта на запад, ведя интенсивные бои с ожесточённо сопротивляющимся неприятелем, на черноморском театре военных действий, что называется, "без перемен".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Что происходит сегодня с Черноморским флотом

Наш флот отошёл в базы кавказского побережья и спорадически наносит ракетные удары по вражеской инфраструктуре. Из новостей привлекло внимание разве что вялое обсуждение предложения военно-морского знатока Александра Широкорада поставить мины на коммуникации Босфор — Одесса, чтобы прервать перевозки доставляемого Украине вооружения на нейтральных контейнеровозах.

Ходят также слухи о потоплении или повреждении английскими ракетами нашего новейшего малого ракетного корабля "Циклон". Однако это, вероятнее всего, не более чем умелая дезинформация, которая, разумеется, не подтверждена нашим министерством обороны.

Характерно, что предложения высадить десант под Одессой или Николаевым сейчас уже не высказываются, поскольку, судя по составу Черноморского флота, очевидно, что такая операция невозможна.

После двух с половиной лет СВО наш ЧФ имеет в своём составе

семь дизельных подводных лодок,

три фрегата,

два сторожевика,

один новейший универсальный корвет,

десять малых ракетных кораблей и катеров,

три патрульных корабля,

четыре больших и шесть малых десантных кораблей,

десять тральщиков,

четыре разведывательных корабля

и около 20 противодиверсионных катеров.

При этом следует учесть, что один фрегат и один корвет, а также подводная лодка находятся на других театрах, и нельзя исключать того, что два наших МРК и одна ПЛ повреждены. Понятно, что с таким наличием кораблей ЧФ способен выполнять лишь ограниченный круг задач и, к сожалению, вряд ли может безоговорочно господствовать на ограниченном по размерам театре. Ситуация чем-то напоминает 1943 год, когда после потопления немецкими пикирующими бомбардировщиками трёх советских эсминцев у берегов Крыма наши крупные надводные корабли укрылись в Поти и Батуми. К чести тогдашних флотоводцев нужно отметить, что нашим силам ПВО удалось надёжно прикрыть линкор, четыре крейсера и несколько оставшихся в строю эсминцев.

Поскольку Украина уже получила от своих западных покровителей истребители F-16, следует ожидать ракетных ударов с воздуха по Севастополю и Новороссийску. Очевидно, что, купировав угрозу, исходящую от вражеских БЭКов, наш флот должен быть готов к отражению воздушных нападений. Представляется, что главную роль в этом должны сыграть береговые комплексы ПВО. Вместе с тем звучащие иногда предложения отвести большинство боевых кораблей на Каспий представляются крайне опрометчивыми и даже провокационными. Флот действует уже самим фактом своего существования, то есть воплощает известную всем военно-морским специалистам идею "fleet in being".

Каким должен стать Черноморский флот

Вместе с тем уже сейчас пора задуматься над вопросом, каким должен стать наш Черноморский флот после завершения спецоперации на Украине. У меня, например, нет сомнений в том, что СВО завершится нашей победой, хотя вряд ли она оправдает упования радикальных патриотов на полную ликвидацию Незалежной как государства. Весьма вероятно, что Украина сохранит большую часть своёй территории, в том числе выход к Чёрному морю. Не стоит также забывать, что Турция, Болгария и Румыния — страны НАТО, а значит, наш Черноморский флот должен быть готов к противоборству с соединёнными силами нескольких государств. Перспектива далеко не радужная, особенно если учесть боевые возможности многочисленного и вполне современного турецкого флота. Впрочем опыт СВО в очередной раз доказывает, что на небольшом по размерам морском театре главную роль играют и будут играть прежде всего береговые ракетные комплексы, а значит, строительство и содержание большого по составу флота лишается всякого смысла.

Флот можно сравнить со сложнейшим механизмом, в котором важна каждая деталь. Его корабельный состав может быть хорошо сбалансирован, а личный состав прекрасно обучен, однако при отсутствии разведки или надлежащей системы базирования, а тем паче адекватного командования никакое военно-морское соединение не может считаться полноценным и готовым к выполнению боевых задач.

История знает множество примеров, когда превосходный на бумаге флот в реальных условиях терпел жестокие поражения.

Так, итальянские военно-морские силы во Второй мировой войне, несмотря на наличие в составе прекрасных линкоров и крейсеров, добились мизерных успехов, понеся тяжёлые потери из-за плохого и нерешительного командования и слабости разведки.

Ужасный разгром при Цусиме Российского императорского флота объясняется не столько техническим и количественным превосходством японцев, сколько неадекватными и нерешительными действиями адмирала Рожественского и его штаба.

В Русско-турецкой войне 1877-1878 годов наши моряки, используя минные катера и вспомогательные суда, парализовали действия значительно более могучего османского флота.

А в годы Великой Отечественной войны немцы создали на Чёрном море своего рода "эрзац-флот", основу которого составили малые подводные лодки, торпедные катера ("шнелльботы"), катера-тральщики ("раумботы"), десантные баржи и противолодочные катера типа KFK. При этом они имели превосходство в средствах разведки, используя многочисленные радиолокационные станции, и очень искусно применяли авиацию. В результате немецкий флот, сделавший ставку на многочисленные малые и недорогие корабли, вполне справился с большинством стоявших перед ним задач, в частности, осуществил, хоть и с немалыми потерями, эвакуацию сухопутных войск из Крыма в 1944 году.

Представляется, что не следует пренебрегать опытом немецкого кригсмарине, который пополнялся столь огромным количеством технологически простых боевых единиц, что потеря десятков или даже сотен десантных барж и катеров различного назначения никак не влияла на его боеспособность. Достаточно сказать, что на всех театрах немцы использовали примерно 850 десантных барж и 610 универсальных катеров типа КFК.

Советская военно-морская наука после увлечения теорией "москитного флота" и подводными лодками пришла к идее сбалансированного флота, которая была последовательно изложена в книге адмирала Горшкова "Морская мощь государства". В ней наш известный стратег большое внимание уделял вопросу комплектования флота, понимаемому как наличие в его составе необходимых кораблей в достаточном количестве.

Правда эта правильная идея нашла довольно сомнительное воплощение, поскольку советский военно-морской флот вырос до грандиозных размеров и пополнялся "не имевшими аналогов" боевыми единицами. До сих пор в составе российского ВМФ числятся большие и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли, сторожевики, которые по общепринятой в мире классификации являются фрегатами или корветами.

Достаточно сказать, что к началу 90-х годов прошлого века наш Черноморский флот имел в своём составе

28 подводных лодок,

два противолодочных крейсера-вертолётоносца,

шесть ракетных крейсеров и БПК,

около 50 сторожевиков и МПК,

30 ракетных катеров,

70 тральщиков

и 50 десантных кораблей.

Кроме того, его ударную мощь усиливали две авиадивизии.

Можно только представить, сколько требовалось денег для содержания такой военной махины. Однако в современных условиях даже столь могучий флот вряд ли смог бы завоевать господство на Чёрном море, поскольку подвергся бы ударам противокорабельных ракет. Трагическая судьба крейсера "Москва" — наглядное тому подтверждение.

Очевидно, что после победного завершения СВО нам придётся строить новый Черноморский флот с учётом изменившегося характера боевых действий на море. Это не означает, что нынешний ни на что не годен, как утверждают некоторые излишне рьяные критики. Если беспристрастно оценивать операции ЧФ, то можно прийти к выводу, что он действует в силу своих довольно скромных возможностей, предопределённых его несбалансированным и недостаточным составом и особенно ограниченными боевыми возможностями кораблей, многие из которых технически устарели или оказались плохо приспособленными для решения неожиданно возникших задач.

Так, десантные корабли, понёсшие наибольшие потери, в силу малой скорости и символического вооружения оказались неспособны выполнять свои прямые обязанности и тем более отражать атаки вражеских брандеров.

Подводные лодки ни разу не применили торпедное и минное вооружение, к тому же они чересчур велики по размерам (водоизмещение 3100 тонн) и по классификации Второй мировой войны относятся к большим или крейсерским субмаринам. Потеря даже одной такой лодки может стать сокрушительным ударом прежде всего по имиджу нашего флота.

Количество боевых катеров явно недостаточное, хотя именно они как раз и являются "расходным материалом" морской войны.

Разумеется, нам нужен сбалансированный Черноморский флот, однако это вовсе не означает, что в его составе должны быть корабли всех основных классов. Думается, наличие фрегатов и крупных субмарин на Чёрном море совершенно необязательно.

Сбалансированный флот — это флот, состоящий из достаточного количества современных кораблей, которые могут быть наиболее эффективно использованы на данном морском театре.

Очевидно, что при создании нового Черноморского флота следует в полной мере учитывать опыт СВО. А он говорит о том, что решающую роль в грядущей войне (если она, конечно, неизбежна) будут играть средства разведки и береговые ракетные комплексы.

Поэтому основу ЧФ должны составить многочисленные небольшие боевые единицы:

ракетные и универсальные корветы,

противолодочные и противодиверсионные катера,

малые подводные лодки,

быстроходные десантные корабли и катера,

тральщики.

При этом водоизмещение корветов может быть ограничено тысячей тонн, поскольку такие качества, как дальность плавания, автономность и даже мореходность, для них не очень важны.

То же касается и подводных лодок, на Чёрном море нужно иметь шесть-восемь субмарин совершенно нового проекта, вооружённых крылатыми ракетами.

А вот находящиеся в составе ЧФ фрегаты и "Варшавянки" следует перебазировать на другие театры, может быть, создать действительно мощную средиземноморскую эскадру.

В заключение о возможности высадки десантов на побережье, занятое противником. В отличие от некоторых скептиков, я полагаю, что вновь созданная Днепровская флотилия способна совместно с Черноморским флотом осуществить ряд небольших тактических или диверсионных десантов. Однако для этого нужна чёткая координация действий не только различных кораблей, но и всех задействованных в СВО сухопутных и воздушных сил.