На пороге гражданской войны? Горящие автомобили сотрудников ТЦК на Украине — это добрый знак

Накануне ночью опять горели автомобили сотрудников ТЦК на Украине.
Что характерно, что поджигали машины уже не только в Одессе, но и в Виннице, Днепропетровске, Харькове и Ровном. И это становится традиционным делом.
А на вопросы можно ли говорить, что на Украине заработало русское подполье и во что могут вылиться эти поджоги в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил военный волонтер, публицист, председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.
Алексей, можно ли говорить, что на Украине заработало русское подполье? Или это всего-навсего сами украинцы мстят сотрудникам их военкоматов за то, что отловом занимаются банальным в войска?
"Я не уверен, что это прямо-таки русское подполье, как вы красиво сказали, то есть идеологически сплоченное русское национальное подполье, которое борется за свою субъектность на Украине и ждёт российские войска, чтобы воссоединить свои регионы с Россией. В таком ключе вряд ли.
К сожалению, гравитация русской идентичности не такая сильная, чтобы люди готовы были рисковать жизнью и идти на смерть массово. Потому что, конечно, всегда есть люди, которые помогают России. Но в основном это всё делают инкогнито, тихо. Таких людей много, но чтобы прямо русское подполье — вряд ли. Оно там есть, но оно очень тихое, зачастую латентное и не для акций прямого действия.
Более приемлема версия о том, что это делают недовольные граждане Украины, не осознающие, возможно, себя русскими, возможно, даже не желающие присоединения их регионов к России или воссоединения всей Украины с Россией, но чудовищно уставшие от войны, от смертей. От беспредела, который устраивают власти Украины, от того, что их мужчин, годны они в службе или негодны, молодые или старые, похищают на фронт и бросают, как будто кусками мяса забрасывают российскую армию их мужчинами.
Естественно, это многих обычных людей, которые просто хотят жить до старости, родить и воспитать детей, неприемлемо. И видимо, у граждан ненависть к украинским военкомам, ТЦК настолько велика, столько накопилось, что просто пошли массовые спорадические атаки по всей Украине".
А во что эти поджоги в итоге могут вылиться? Ожидать что-то более масштабное?
"Во-первых, будет работать СБУ. У них оно работает очень хорошо. К сожалению, для нас, их спецслужбы очень жестокие, всегда принципиальные и с людьми обходятся вне всяких прав человека. Поэтому, конечно, будут пробовать их ловить. Во-вторых, всё-
таки, несмотря на то, что их будут пробовать ловить и доказывать, и показывать, кто это делает, сопротивление пока не стихнет. Но у сотрудников ТЦК больше методов обороны, защиты "для себя любимых". И они станут осторожнее.
Но, честно говоря, когда поджигают военкомов и их машины, это уже все признаки тлеющей гражданской войны. То есть полноценное народное сопротивление. Я не думаю, что оно такое осознанно русское, но совершенно точно антиукраинское, если поднимать под Украиной власть и режим, который установил Зеленский. Жить при Зеленском, при войне, при похищении мужчин украинцы уже не хотят. Это добрый знак".
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