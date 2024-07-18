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Петр Ермилин
В США прокомментировали решение Греции передать Украине 32 истребителя F-16

В США оценили решение Греции передать Украине 32 истребителя F-16

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Греция передает Украине 32 истребителя F-16, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о том, что это значит для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили решение Греции передать Украине 32 истребителя F-16
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Ряд западных и ближневосточных СМИ сообщили 17 июля, что правительство Греции вернет Соединенным Штатам 32 истребителя F-16 Block 30, которые будут выведены из эксплуатации Военно-воздушными силами Греции. Эти самолеты будут модернизированы в США перед отправкой на Украину в качестве гуманитарной помощи. Сообщается, что заключению сделки способствовало одобрение конгрессом США экспорта в Грецию 40 истребителей пятого поколения F-35A — самолета, разработанного в качестве прямого преемника F-35A для ВВС США и американских союзников.

Греция станет последним из нескольких европейских государств, передавших Украине истребители F-16, наряду с Бельгией, Нидерландами и Данией, которые также смогли сделать это во многом благодаря получению F-35A на замену. Параллельно с приобретением F-35 военно-воздушные силы Греции также начали получать истребители Rafale поколения "4+", некоторые из которых были подарены подержанными из Франции, что позволило им содержать смешанный парк.

Правительство Греции впервые объявило о закупке 40 истребителей F-16 в марте 1985 года, поскольку этот самолет быстро стал основным истребителем НАТО, сменив F-104 и F-4 двух предыдущих поколений. Поскольку самолетам уже почти 40 лет, их авионика не только сильно устарела, но и эксплуатационные расходы особенно высоки из-за износа корпусов.

Передача F-16 в дар породила слухи о том, что страна может также передать Украине списанные истребители Mirage 2000, поскольку в июне французское правительство объявило, что его собственные истребители Mirage 2000 будут переданы Министерству обороны Украины в дополнение к поставкам F-16 из других стран Европы.

Греция остается единственным эксплуатантом Mirage 2000 в Европе, кроме Франции, поскольку французским самолетам не удалось получить контракты на континенте в первую очередь из-за конкуренции со стороны F-16, который считался более способным и гораздо более экономичным самолетом.

Несмотря на значительное количество пожертвованных истребителей, ожидается, что F-16 не изменит баланс сил в воздухе, поскольку его возможности во многом уступают возможностям истребителей Су-27 и МиГ-29, которые уже имеются на вооружении ВВС Украины. В то время как более новые варианты F-16, в частности варианты Block 70/72, могут вызвать серьезные трудности у российских ВВС из-за сложности их авионики и вооружения, более старые F-16 времен холодной войны значительно уступают российским истребителям, таким как Су-30СМ и Су-35.

Мало того, что на этих старых F-16 используются устаревшие радары с механической антенной, в то время как все фронтовые истребители в России используют современные радары с фазированной антенной решеткой, но этот недостаток дополняется тем фактом, что небольшой F-16 может нести радар, который в три раза меньше, чем на большинстве российских самолетов.

Таким образом, самолеты F-16, скорее всего, будут развернуты вдали от линии фронта, защищенной наземными средствами ПВО, главным образом для запуска ракет большой дальности по российским позициям, в то же время они будут вынуждены избегать встреч с российскими боевыми самолетами.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу нато греция украина
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