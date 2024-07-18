В США назвали причину неоправданных ожиданий Украины

В США признались в причине неоправданных ожиданий Украины

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Продолжающиеся обещания стран-членов НАТО Украине о помощи в возвращении территории и вступлении в альянс становятся причиной неоправданных ожиданий Киева, пишут журналисты американского издания Politico. В своей новой статье они рассказывают о ситуации.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

На саммите НАТО 2024 года в Вашингтоне, посвященном 75-летию альянса, лидеры предложили Украине новую порцию ложной надежды — что хуже, чем бездействие.

Будь то военные обязательства или усиленная поддержка, претензии на то, что НАТО может сейчас обеспечить победу Украине или обеспечить ее позже, побуждают лидеров страны откладывать расчеты с их тяжелыми обстоятельствами. Более того, это грозит дальнейшей угрозой для членов НАТО без выгоды в плане безопасности.

В этом фарсе нет ничего нового, но сейчас особенно неподходящее время.

После провала контрнаступления Украины в 2023 году к ней начало приходить понимание того, что ее войска не смогут вернуть себе большую часть территорий. Действительно, несмотря на поток мощной западной помощи, Киеву может быть трудно удержать то, что у него есть, — обстоятельство, которое предполагает, что ему следует начать изучать возможность переговоров с Москвой с целью положить конец или даже заморозить конфликт путем перемирия уже сейчас, пока ситуация на поле боя не ухудшилась и возможности для переговоров не сузились.

Но вместо этого Вашингтон и европейские столицы, к сожалению, удваивают ставки — по крайней мере, риторически — продолжая утверждать, что Украина когда-нибудь присоединится к НАТО. Фактически, после продвижения неопределенного "моста" к возможному членству Украины перед саммитом, во время встречи лидеры НАТО заявили, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению.

В последние недели США также подписали 10-летний пакт о безопасности с Киевом и одобрили использование американского оружия украинскими войсками по целям на территории Российской Федерации. Между тем, поддержанный лидерами стран Балтии, президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить на Украину сухопутные войска НАТО, в то время как председатель Объединенного комитета начальников штабов США намекнул, что отправка инструкторов НАТО на Украину неизбежна.

Но как мы уже утверждали ранее, было бы глупо принимать Украину в НАТО — ни сейчас, ни когда-либо еще.

Любой возможный сценарий вступления Украины представляет собой неразрешимую дилемму: страна не может быть принята, находясь в состоянии конфликта с Россией — что наиболее важно, потому что это немедленно ввергнет НАТО и Россию в ядерный кризис. Более того, любое обязательство защищать Украину в будущем не будет надежным сдерживающим фактором. Гарант альянса, США, уже ясно продемонстрировали, что не будут сражаться и рисковать ядерной войной ради Украины, даже если на карту поставлено выживание последней, поскольку США не имеют жизненно важного интереса в этом — точка зрения бывшего президента Барака Обамы, которая была четко выражена в 2016 году.

Проще говоря, обещания Запада — пустые разговоры, и членство Украины в НАТО, похоже, пока не обсуждается. Предложение Макрона кажется довольно несерьезным, а пакт США по сути символичен. Тем не менее, даже ложные обещания могут принести реальную опасность, и это может проявляться в нескольких формах:

Во-первых, любая перспектива членства Украины в НАТО, какой бы сомнительной она ни была, сохраняет ключевую причину конфликта, давая России стимул затягивать конфликт, чтобы предотвратить вступление Украины. Как и в случае с проектами договоров , представленными Россией в декабре 2021 года, и переговорами в Стамбуле, проведенными в марте и апреле 2022 года, любая резолюция неизбежно будет обусловлена ​​невступлением Украины в НАТО.

Во-вторых, ложные обещания порождают ложные надежды, которые лишь мотивируют Украину продолжать следовать своей провальной стратегии по возвращению всех утраченных территорий и избегать переговоров с Москвой.

В настоящее время лучшим вариантом для Украины, вероятно, является принятие оборонительной стратегии, одновременно инициируя мир или, по крайней мере, переговоры о перемирии. Западная помощь может помочь Киеву удерживать свои линии фронта и преследовать российские цели в течение некоторого времени, но она не может заменить окончательную нехватку рабочей силы на Украине , особенно в то время, когда собственная промышленная база Запада находится под напряжением, чтобы обеспечить достаточную огневую мощь, чтобы соответствовать российской. Продолжение конфликта только обещает дальнейшее истощение сил Украины и возможную либо линию фронта, либо политический крах.

Конечно, Россия может оказаться не готовой даже принять перемирие вокруг территориального статус-кво, и успешные переговоры могут занять годы. Но то, что риторика НАТО помогает отложить, — это не определенный мир, а скорее первые шаги к нему.

Украина также не является монолитом непреклонной поддержки возвращения всех территорий любой ценой. Растущее число украинцев наверняка хотели бы изменить курс и прекратить бросать жизни на все более недостижимые цели. Фальшивые западные обещания поддерживают менее практичную альтернативу.

Плюс, хотя цена ложной надежды ложится в основном на Украину, она также увеличивает риск для американцев и других членов НАТО. Чем дольше затягивается конфликт, тем больше растет угроза эскалации. Это уже очевидно в подходе, который используют США, отправляя все больше дальнобойного оружия на Украину и санкционируя его применение по целям внутри России.

В последние недели Украина уже использовала собственные возможности для удара по российским радиолокационным станциям , которые предназначены для раннего оповещения в случае американской ядерной атаки. А в прошлом месяце суббоеприпасы из поставленной США ракеты, выпущенной украинскими войсками, упали на гражданских отдыхающих на пляже в Севастополе, Крым.

Эти события вызывают острую обеспокоенность. Более вероятным результатом является то, что Москва ответит на атаки на своей территории с использованием предоставленного США оружия, найдя способы прямого нападения на США или помогающие им стороны. Атаки Украины в России также вызывают вопросы о том, смогут ли США помешать Киеву втянуть его в прямой конфликт, поскольку ситуация становится все более тяжелой.

И все же на этой неделе НАТО продолжило свою безответственную политику в отношении Украины: давая ложные надежды, делая мир менее вероятным, а конфликт более опасным. Другой тип саммита, пропитанный реализмом, признал бы, что Украина не может победить в том смысле, в котором она определила победу, и что НАТО не будет ее защищать.

Это стало бы мостом к лучшим перспективам разумного мира на Украине, не говоря уже об улучшении безопасности НАТО.