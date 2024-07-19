Сводка с фронта: после нулевого саммита НАТО Киев сдаёт позиции, ВСУ завалят Часов Яр "мясом"

После безумных "мясных атак" ВСУ теряют до 70% живой силы в подразделениях

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 19 июля.

Фланги Авдеевки

На этом участке армия России готовится к штурму Прогресса сразу с нескольких направлений.

Под Очеретино группировка РФ выбила ВСУ из н. п. Лозоватское и зачистила окрестности села. Неонацисты отступили в Тимофеевку. Продавливается оборона украинских боевиков и в Новосёловке Первой, где бандеровцы безуспешно пытались исправить положение атакой. Сейчас враг удерживает часть построек на южном фланге.

Русская армия после освобождения Новосёловки Первой расширит зону своего контроля западнее села Евгеновка. Наши воины продвигаются и южнее Лозоватского, что даст возможность начать штурм укрепрайонов ВСУ в посёлках Прогресс и Волчье с нескольких направлений. В этом ВС РФ помогут ВКС РФ и артиллеристы. Учитывая обескровленность гарнизона ВСУ, удержать опорные пункты он навряд ли сможет.

Торецкое направление

В селе Нью-Йорк продолжаются интенсивные штурмы ВС РФ, после успешного наступления под контроль русской армии перешли район кладбища и школа. Все атаки неприятеля отбиты, наши ВКС отработали ФАБами по фенольному заводу. Освобождена территория школы №13, расположенный на этом участке пункт управления ВСУ был ликвидирован.

В Артёмово группировка РФ разгромила позиции националистов в частном секторе, продвинувшись до улицы Петровского.

В целом, на данном участке СВО продолжаются ожесточённые бои, на отдельных участках они имеют встречный характер, артиллеристы и боевые лётчики РФ работают по ближним тылам неонацистов. Фронт неуклонно движется к Дзержинску.

Артёмовское направление

После короткого затишья в городе Часов Яр пошло движение по северной окраине. В районе Калиновки ЛБС сдвигается к западу. Водоразделом оборонительных рубежей армии Украины сейчас всё ещё является канал "Северский Донец — Донбасс".

Армия России продвинулась в районе леса и заброшенных прудов. Тут большие потери несут сразу несколько частей ВСУ: 21-й мотопехотный батальон 56-й бригады, 225-й штурмовой батальон 127-й бригады ТрО, а также части 21-й мехбригады, оставшейся без техники. Удержание позиций на западе канала последние две недели осуществляют за счёт большого числа мобилизованной живой силы из Дружковки, Краматорска, Константиновки, Славянска, а также из крупных городов центра Украины.

Судя по активности бандеровцев за последние трое суток, командование ВСУ смогло решить проблему с подвозом резервов в район огнеупорного комбината. Возможно в ближайшее время враг может попытаться провести штурм "мясом", хотя шансы у ВСУ равны нулю.

Харьковское направление

После саммита НАТО, под который ВСУ не смогли показать никаких успехов, Киев на этом участке начал здавать позиции. Пока большая севера Волчанска в серой зоне, но армия РФ постепенно перехватывает инициативу, очень эффективно работают ВКС России.

Накануне бойцы ГВ "Север" отразили одну и сорвали две контратаки врага. Потери ВСУ составили там до 20 человек убитыми. "Шторма" РФ продолжают движение в районе многоэтажной застройки. За сутки враг выбит из двух частных домов.

На Липцовском участке продолжаются серьёзные бои у села Глубокое. ВСУ провели тут две атаки, но успеха не имели. Убиты 5 боевиков, три бандеровца сдались в плен.

ВКС России в Липцах нанесли удар ОДАБ-1500 по ПВД 13-й бригады Нацгвардии Украины. Потери противника — до 35 боевиков и две единицы техники. сутки потери врага составили до 200 солдат. По рассказам пленных, потери в некоторых подразделениях — до 70 процентов.