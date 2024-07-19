Береговой "Рубеж-МЭ". Ракетный комплекс, уничтожающий всё вблизи российских морей

Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее

4:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Оборонка России пару-тройку лет назад представила перспективный береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ".

Фото: armyinform.com.ua by Владислав Демьяненко, CC BY 4.0

Данное вооружение было создано с использованием доступных составляющих, включая детали от уже существующей военной техники. Но в его разработке конструкторы также применяли и новые решения от новых идей.

В итоге получился береговой ракетный комплекс, который имеет технические характеристики, не уступающие другим образцам российского ВПК, но при этом более простой в применении.

О чём речь?

"Рубеж-МЭ" является современным оружием, предназначенным для защиты морских границ и уничтожения различных морских целей. Этот комплекс представляет собой эффективное средство береговой обороны, обеспечивающее высокую мобильность, точность и мощность ударов.

Основные характеристики "Рубеж-МЭ"

Назначение: Уничтожение надводных кораблей, десантных средств и других морских целей.

Разработчик: Российские оборонные предприятия (разработка ведётся в рамках проектов береговой обороны России).

Мобильность: Высокая мобильность за счёт размещения на колесных шасси, что позволяет быстро перемещать комплекс вдоль побережья.

Ракеты: Использование высокоточных противокорабельных ракет.

Технические особенности и состав комплекса:

Пусковые установки: Размещаются на колесных шасси высокой проходимости, обеспечивая мобильность и возможность быстрого развертывания.

Командный пункт: Мобильный центр управления, оснащённый современными средствами связи и управления.

Радиолокационная станция (РЛС): Для обнаружения и сопровождения целей, обеспечивающая высокую точность наведения ракет.

Вооружение комплекса

Типы ракет: Комплекс может использовать различные типы противокорабельных ракет, в том числе с высокой скоростью и большой дальностью полёта.

Дальность поражения: В зависимости от типа ракеты, дальность поражения может достигать нескольких сотен километров.

Точность: Высокая точность поражения целей благодаря современным системам наведения и управления.

Системы наведения

Радиолокационное наведение: Использование РЛС для обнаружения и сопровождения целей.

Инерциальная навигационная система: Обеспечивает высокую точность наведения ракеты на начальном этапе полёта.

Активная и пассивная головка самонаведения: Для точного поражения цели на конечном этапе полёта.

Преимущества комплекса

Высокая мобильность

Возможность быстрого развертывания и сворачивания комплекса, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

Возможность перемещения вдоль побережья для покрытия больших участков морской границы.

Точность и мощность

Высокая точность поражения целей благодаря современным системам наведения.

Мощные боевые части ракет, способные поражать различные типы морских целей, включая крупные боевые корабли.

Автономность и интеграция

Возможность автономного функционирования и интеграции с другими системами береговой обороны.

Совместимость с различными типами ракет, что позволяет адаптироваться к различным боевым задачам.

Значение для национальной безопасности

Защита морских границ

Обеспечение надежной защиты морских рубежей от вторжения и атак с моря.

Повышение обороноспособности прибрежных районов и стратегических объектов.

Сдерживание противника

Создание эффективной системы сдерживания для потенциального противника, что снижает риск агрессии.

Повышение боевой готовности и гибкости действий вооружённых сил.

Вывод

Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ" является важным элементом системы береговой обороны, обеспечивающим надежную защиту морских границ России и высокую боевую эффективность. Его мобильность, точность и мощность делают его незаменимым средством в арсенале береговой обороны, способным эффективно противостоять современным угрозам Запада на море.