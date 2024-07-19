Береговой "Рубеж-МЭ". Ракетный комплекс, уничтожающий всё вблизи российских морей

Оборонка России пару-тройку лет назад представила перспективный береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ".
Фото: armyinform.com.ua by Владислав Демьяненко, CC BY 4.0
Данное вооружение было создано с использованием доступных составляющих, включая детали от уже существующей военной техники. Но в его разработке конструкторы также применяли и новые решения от новых идей.
В итоге получился береговой ракетный комплекс, который имеет технические характеристики, не уступающие другим образцам российского ВПК, но при этом более простой в применении.
О чём речь?
"Рубеж-МЭ" является современным оружием, предназначенным для защиты морских границ и уничтожения различных морских целей. Этот комплекс представляет собой эффективное средство береговой обороны, обеспечивающее высокую мобильность, точность и мощность ударов.
Основные характеристики "Рубеж-МЭ"
Назначение: Уничтожение надводных кораблей, десантных средств и других морских целей.
Разработчик: Российские оборонные предприятия (разработка ведётся в рамках проектов береговой обороны России).
Мобильность: Высокая мобильность за счёт размещения на колесных шасси, что позволяет быстро перемещать комплекс вдоль побережья.
Ракеты: Использование высокоточных противокорабельных ракет.
Технические особенности и состав комплекса:
Пусковые установки: Размещаются на колесных шасси высокой проходимости, обеспечивая мобильность и возможность быстрого развертывания.
Командный пункт: Мобильный центр управления, оснащённый современными средствами связи и управления.
Радиолокационная станция (РЛС): Для обнаружения и сопровождения целей, обеспечивающая высокую точность наведения ракет.
Вооружение комплекса
Типы ракет: Комплекс может использовать различные типы противокорабельных ракет, в том числе с высокой скоростью и большой дальностью полёта.
Дальность поражения: В зависимости от типа ракеты, дальность поражения может достигать нескольких сотен километров.
Точность: Высокая точность поражения целей благодаря современным системам наведения и управления.
Системы наведения
Радиолокационное наведение: Использование РЛС для обнаружения и сопровождения целей.
Инерциальная навигационная система: Обеспечивает высокую точность наведения ракеты на начальном этапе полёта.
Активная и пассивная головка самонаведения: Для точного поражения цели на конечном этапе полёта.
Преимущества комплекса
Высокая мобильность
Возможность быстрого развертывания и сворачивания комплекса, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.
Возможность перемещения вдоль побережья для покрытия больших участков морской границы.
Точность и мощность
Высокая точность поражения целей благодаря современным системам наведения.
Мощные боевые части ракет, способные поражать различные типы морских целей, включая крупные боевые корабли.
Автономность и интеграция
Возможность автономного функционирования и интеграции с другими системами береговой обороны.
Совместимость с различными типами ракет, что позволяет адаптироваться к различным боевым задачам.
Значение для национальной безопасности
Защита морских границ
Обеспечение надежной защиты морских рубежей от вторжения и атак с моря.
Повышение обороноспособности прибрежных районов и стратегических объектов.
Сдерживание противника
Создание эффективной системы сдерживания для потенциального противника, что снижает риск агрессии.
Повышение боевой готовности и гибкости действий вооружённых сил.
Вывод
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ" является важным элементом системы береговой обороны, обеспечивающим надежную защиту морских границ России и высокую боевую эффективность. Его мобильность, точность и мощность делают его незаменимым средством в арсенале береговой обороны, способным эффективно противостоять современным угрозам Запада на море.
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