Сводка с фронта: освобождён населённый пункт Прогресс, во Львове расстреляли русофобку Фарион

Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на пятницу, 19 июля.

Харьковское направление

На этом участке противник безуспешно силами ССО попытался на лодках пересечь Травянское водохранилище и высадиться с западного фланга села Глубокое. Десант националистов был накрыт российским артиллерийским огнём.

Продолжаются серьёзные боевые действия в Волчанске. Однако значимых изменений линии фронта тут нет. В районе н. п. Старица отражены атаки бандеровцев. Отмечается массовое применение противником беспилотников.

На Липцовском участке после неудачных атак ВСУ снизили интенсивность контратак. За сутки они провели три контратаки малыми группами, но успеха не имели и отошли с потерями. Разведчики "Бесстрашных" вскрыли подготовку двух штурмовых групп 92-й ошбр в садоводческом товариществе. По врагу ударили миномёты и дроны. Потери врага — более 20 боевиков.

Краснолиманское направление

Армия России, наступая со стороны посёлков Спорное и Берестовое, вынудили врага оставить позиции в Ивано-Дарьевке. Цель русских бойцов — выход на фланги Верхнекаменского и находящемуся на холме укрепрайону. Армии РФ для этого надо преодолеть высоты, и логично здесь будет штурмовать холмы с востока и юга.

Группировка РФ вступила в бой и на юге Переездного, где уже заняты позиции ВСУ. От посёлка тут ведёт прямая трасса на Северск, и атака на противника оттягивает на себя резерв бандеровцев.

Покровское направление

Российские воины вновь добились успеха на ключевом для освобождения Донбасса участке. По поступившей вчера информации, ВС РФ удалось освободить населённый пункт Прогресс. Освобождала его одна из старейших бригад на Донбассе — 1-я Славянская. Они и водрузили флаг РФ над селом.

Взятие Прогресса — крупный успех ГВ "Центр", которая наступает по стыку группировок ВСУ "Хортица" и "Таврия". Продвижение по гребню высот к Мирнограду и Покровску рассечёт украинские силы и лишит ВСУ возможности перебрасывать сюда подкрепления.

Также опираясь на Прогресс, армия РФ может не идти на Покровск, а нанести удар в сторону автотрассы Е-50 и н. п. Селидово, или повернуть на север, чтобы перерезать дорогу Т-0504.

Купянское направление

Бойцы группировки "Запад" продолжают наступать на ряде участков, штурмуя врага лесополосы южнее ж/д. Подразделения РФ атакуют в направлении н. п. Невское и продвинулись там на 2 км.

На Лиманском участке ВС РФ заняли большой участок и атакуют в районе балки Ивановской. Солдаты 67-й ОМБр ВСУ отступают в лесопосадки.

Фланги Артёмовска

Российская армия продолжает двигаться в посёлке Нью-Йорк. Русская группировка полностью освободила населённик Юрьевка, отметили в Минобороны РФ.

В самом населённом пункте русские воины заняли кладбище "Железное", школу № 18, дойдя до пер. Первого Театрального.

Общая площадь занятой территории составила около 535 тысяч квадратных метров.

Убийство Фарион

Во Львове выстрелом в голову убита Ирина Фарион. Она известна своей нацистской позицией, оскорбляя всех русскоязычных. Надо сказать, что Фарион была не только типичным представителем нацистов Украины, но и символом современной Незалежной.