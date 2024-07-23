"Украина — испытательный полигон для тестирования нового оружия" — военный аналитик Дмитрий Таран

Политолог Дмитрий Таран: события на Украине — "примерочный театр"

10:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Что в стратегическом плане происходит на фронтах, какой план скрывает Генштаб, чего ждут военные? На вопросы Pravda.Ru ответил военный аналитик, политолог Дмитрий Таран.

— О том, что происходит на фронтах зоны СВО, известно по отрывочным данным в Telegram-каналах. Что в стратегическом плане происходит в зоне СВО?

— Мы находимся в тактической паузе, связанной с тем, что Генеральный штаб специально не раскрывает свои планы. У нас происходит позиционная война по всей очень растянутой линии фронта. И если мы не понимаем замысла Генерального штаба, то мы можем друг друга поздравить — наши противники тоже не понимают замыслов Генерального штаба.

В позиционной борьбе мы везде имеем преимущество. Но существует информация (она воспринята, она анализируется), что принуждение России вступить в переговоры, все попытки нас заболтать, забрасывать нам разных эмиссаров из Евросоюза, из других стран, которые, естественно, преследуют свои интересы, — это и есть пауза, при которой готовится контрудар НАТО руками ВСУ, а в рядах ВСУ, как мы понимаем, всякой твари по паре.

И мы на самом деле, не раскрывая своих замыслов, готовимся к тому, чтобы купировать возможные осложнения, которые могут наступить в районе августа. И только тогда замысел нашего Генерального штаба и будет предъявлен миру.

— Значит, затяжной характер специальной военной операции России выгоден?

— Да, это война на истощение, это война на расход ресурсов. Эта война показывает, что силы, схватившиеся на поле боя под названием "Украина", на самом деле работают не столько за тактические территориальные приобретения или потери, — речь идёт о смене глобального валютного мира.

Просто Украина — это точка пересечения колоссального количества глобальных интересов, включая:

Юго-Восточную Азию, Индию, Евросоюз, арабский мир, Турцию, Соединённые Штаты Америки, Великобританию.

Вот здесь происходят основные события смены экономического уклада всей планеты. И поэтому мы никуда не торопимся, мы не показываем свои намерения, мы просто выжидаем некоторых событий, которые должны произойти в мире и могут перевернуть расклад сил. И мы это делаем вполне разумно, рационально, расчётливо.

— У нас большие резервы, украинцы недоумевают, почему русские не вводят свои резервы на главных направлениях наступления...

— На самом деле резервы есть и у ВСУ: есть большая группировка, рассредоточенная на севере, есть линия соприкосновения, она тянется более двух тысяч километров. И вот это ситуация, при которой мы вроде бы не вводим резервы, — это и есть замысел. Если мы продемонстрируем, что мы вводим резервы в направлении какого-то удара, то возможно изменение динамического баланса.

У нас же СВО, у нас не полномасштабная война, мы играем ограниченными ресурсами для того, чтобы не менять экономический уклад страны.

Если мы начнём сейчас, в неподходящий момент, когда ситуация в Соединённых Штатах Америки, Великобритании и Украине не стабилизировалась, мы можем сделать фальстарт и сыграть против себя.

Это совершено не нужно. И эти крики, забрасывания фуражками: "Давайте вводить ресурсы, и почему не вводят?" — это ещё и проверка на то, кто из журналистов начнёт слишком эмоционировать. Тут же идёт и внутренняя работа, и внешняя. Знаете, есть в оперативной работе такой принцип — всё, что происходит, и есть замысел.

— Какие, на ваш взгляд, сейчас поступают в войска новые эффективные вооружения?

— Весь мир отмечает, что наши вакуумные боеприпасы советского периода, ФАБ-300, ФАБ-1500 и т. д., дающие жидкостный разрыв, после которого не остаётся ничего в блиндажах, — на самом деле переломное оружие этого конфликта. Сделан колоссальный скачок в FPV-дронах, которые позволяют решать тактические задачи прямо на месте. Естественно, радиоэлектронная борьба, ПВО, авиация, и дальняя, и ближняя, и фронтовая, — это всё новое.

Фактически Украина в данном случае — испытательный полигон для тестирования систем оружия прежде всего Российской Федерации, военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов Америки, к которым пристёгнуты Великобритания и США.

И нужно сказать, что этот конфликт и есть такой примерочный театр, при котором американский ВПК проверяет, тестирует наши системы и пытается понять, к чему это всё может привести; такое место, где обозначенные виды войск и обозначенные виды вооружений тестируются в полном объёме. И есть уже определённые результаты, которые, кстати, меняют расклады на международном рынке вооружений.

— Военные корреспонденты обращают внимание на то, как изменилась тактика ведения боя. Например, штурмовые отряды... Во время Великой Отечественной войны не было такого, чтобы штурмовики шли вторым эшелоном. Все штурмовали, все защищались. Это разделение на штурмовиков и остальных нормально, с вашей точки зрения?

— Я вам скажу, что даже в годы Великой Отечественной войны (особенно это видно по дивизии Чуйкова, которая была в Сталинграде, а потом в Висло-Одерской операции) штурмовые отряды были, просто они имели другое номинальное назначение. Штурмовая специализация была и в Советской Армии. И захваты населённых пунктов и важных промышленных объектов или электростанций должны проводиться не просто забрасыванием солдат, а специалистами, соответствующим образом экипированными, с соответствующими видами оружия.

Эта традиция прослеживается с Советской Армии. Перед началом СВО ходили слухи о том, что современная война другая, что она сетецентрическая, делается небольшими отрядами по 50 человек.

И вот специальная военная операция вернула всех на землю и показала, что позиционная война с большой протяжённостью фронта делается на тех же принципах, что и Вторая мировая война, только с технологическими изменениями.

Это связано с дронами, с модернизированным стрелковым оружием, со связью, с радиоэлектронной борьбой, с ПВО, появилась военно-космическая компонента в военно-воздушных силах. И вот этот весь комплекс преобразований, который сейчас меняет армии всего мира, имеет традиции ещё с Великой Отечественной войны.

— Что касается тактики "штурмов двойками", "штурмов на мотоциклах"... Что это такое, чем вызвана такая тактика захвата позиций?

— Во всех учебных лагерях, на всех полигонах, которые готовят специалистов по тактике ведения современного боя, идёт поиск тактических решений, связанных с мобильностью, с выигрыванием времени, с максимально быстрой переброской живой силы из одной точки в другую. И это естественный процесс, начиная от инициативы рядовых и сержантского состава и заканчивая генералами, которые изучают ошибки, тактику ведения боя обратной стороной. Ведь на самом деле у натовских генералов в 2022–2023 годах тоже были определённые находки, связанные с планшетами, со Starlink, с перемещением мобильных групп. Это всё полевая научная практическая работа, которая таким вот образом отражается в СМИ, а люди, не подготовленные и не понимающие, что происходит, задаются вопросом: "А почему? А как? А почему так выглядит?". Это идёт боевая учёба параллельно с решением глобальных задач.

— А командир теперь не в окопе? Кем направляются эти двойки?

— Смотря какие подразделения... Когда мы говорим о штурмовых, о разведывательно-диверсионных, о каких-то других задачах, то под задачу строятся и каналы связи, и движение команд и т. д.

Если речь идёт о штурмовых двойках и подразделение рассредоточено по большой территории в несколько гектаров, то, конечно же, командира непосредственно рядом с солдатами может и не быть, но при этом средства связи, дрон, электронная компонента, позволяют быстро, мобильно управлять живой силой и решать поставленные задачи.

В позиционной обороне, как это было, например, в 2023 году в Запорожье, командир рядом.

Всё строится под задачу и всё под новый технологический уклад ведения боя, в том числе.

— Как мы узнаем, что Генштаб начал стратегическое наступление?

— В вашем вопросе есть такое лёгкое пренебрежение Генеральным штабом, который чего-то не делает вопреки ожиданиям... На самом деле вот этот ключевой вопрос, когда начнётся завершение специальной военной операции и когда вопрос по Украине будет завершаться, напрямую связан:

с выборами в Соединённых Штатах, с нежеланием Европы ввязываться в войну с Россией, с изменениями поставок вооружений, боеприпасов.

То есть Европа для того, чтобы не вписываться в войну с Россией, просто отдаёт весь свой боезапас на этот фронт.

И сейчас просто толкать танки на то, чтобы делать прорыв, вложить огромное количество людей при нерешённых глобальных вопросах, — просто неразумно. Как это будет выглядеть? Это очень большой вопрос. Там список вариантов огромный, начиная с нелегитимной власти в Киеве, а Зеленский, как мы понимаем, уже давно нелегитимен, причём не с 20 мая, когда закончился срок полномочий, а с конца марта, когда не были назначены выборы. Не будем забывать, что 28-го числа заканчиваются полномочия спикера Верховной Рады, и власти на Украине вообще не будет.

Я понимаю, что Запад будет накачивать Украину оружием, деньгами и даже личным составом, но в этих условиях никто не может исключить того, что фронт просто рухнет и даже не нужно будет танками делать прорыв. Может быть всё что угодно, любые варианты возможны, они все рассматриваются и изучаются. Но мы пока что обсуждать это не вправе, потому что всё напрямую связано с глобальной повесткой дня и с тем, как решаются вопросы переустройства мира.