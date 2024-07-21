Страсти по "Хаймарсам". Где ВСУ теряли пусковые установки РСЗО HIMARS и как это отразится на поле боя

География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS

4:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Уже появлялась выкладка по уничтоженным американским реактивным системам залпового огня HIMARS на территории Украины.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

А что с географией уничтожения, и с тем, как потери РСЗО HIMARS/M270 изменят ход боёв на спецоперации.

Частота потерь HIMARS

Самым плотным по числу уничтоженных ПУ стал 2022 год. Тогда было зафиксирован 31 эпизод уничтожения "Хаймарсов". В 2023 году ситуация чуть изменилась: армия Украины была вынуждена сменить тактику по их использованию, а также пересмотрела логистику, и в 2023 году было зафиксировано лишь 13 случаев с поражением натовских РСЗО. Но свои выводы сделали и мы: усовершенствование повышенное внимание к радиоэлектронной и радиотехнической разведке и разведывательно-ударного контура дали возможность только за первые 6 месяцев этого года ликвидировать 21 установку.

Учитывая, что Киеву всё сильнее требуется поражение тыловых частей и логистики армии РФ в её наступлении, можно предполагать, что "Хаймарсы" из США будут теперь постоянно выдвигаться на линию фронта, а значит, поражаться российскими бойцами.

Где поражались комплексы

Менее всего "Хаймарсов" было уничтожено в Днепропетровской области, тут, скорее было случайное попадание в ангар с "пусковыми", чем спланированная атака. Ещё 4 M142/M270 были уничтожены на Херсонщине. А самое большее количество РСЗО было уничтожено на украинской части Донбасса: здесь прилетело в 25 установок. На втором месте по числу уничтоженных комплексов занимает Харьковская область (10 HIMARS).

Почему Киев потерял столько РСЗО

Армия Украины на протяжении всего конфликта придерживается одного шаблона применения "Хаймарсов". РСЗО "опираются" на какой-то крупный город, где вместе с боекомплектом, запасными частями, ремонтниками и пр. они прячутся в промзонах. Вокруг этого населённика оборудуют сеть баз, огневых и выжидательных позиций, куда "пусковые" выезжают (в основном) по шоссейным трассам. После выполнения задачи они той же дорогой (!) покидали позиции и скрывались на передовых базах (гаражах, промзонах, сараях, крупных сельхозангарах), пишет "Военная хроника".

Характерно, что применение HIMARS было жёстко привязано к основным задачам, ограничивавших ареал их применения, что весьма облегчало их поиск, а следовательно, и уничтожение.

Например, Краматорск и его пригород. С 13 августа 2022 года по 21 февраля 2023 года Минобороны России заявило о 11-ти случаях поражения установок. Ранее, в июле 2022 года, в Малотарановке под Краматорске было заявлено об уничтожении ещё двух РСЗО. Применение М142/М270 тут было связано с боями за Артёмовск и Соледар, где установки "опирались" на Краматорск в одном весьма небольшом районе в течение полугода.

Вывод

Хотя "Хаймарсы" являются для Киева ценнейшим оружием, применяются они довольно нерационально. Судя по информации за 2024-й год, эти РСЗО находятся на второстепенных участках фронта, тогда как украинская армия имеет сразу несколько растущих кризисов на другом фланге боевой карты.

На протяжении всей СВО наблюдаются применения HIMARS по так называемым "целям в пределах досягаемости имеющегося оружия". Проще говоря, боевики стреляют по тому, что могут достать или полагают, что могут. Такое применение М142 и М270 позволяет иногда транслировать нужную медийную картинку, но не влияет на положение на полях сражений.