Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки

Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область и на Туапсе

4:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 22 июля.

Харьковское направление

На этом участке развернулись ожесточенные бои в Волчанске. Армия Украины ценой огромных потерь теснила ВС РФ с плацдармов на южном берегу р. Волчьей. Теперь сил для удержания города у ВСУ осталось очень мало.

А после штурма русские воины заняли первую линию высотных зданий, сообщают укроресурсы.

"По Волчанску русские взяли первую линию высотных домов на севере и улучшили позиции на восток, позиции за р. Волчьей оставлены, так как был взорван мост", — сообщают военные эксперты Незалежной.

К югу от лицея серая зона, там идут встречные бои. Боевая авиация РФ наносит удары по укрывшейся на текстильной фабрики украинской пехоте. ВСУ регулярно прячутся в подвалах заброшенных заводов, но их находят и там.

В районе Глубокого российская армия отражает контратаки спецгрупп ВСУ, которых бросают в самоубийственные атаки на село Глубокое. Поначалу они смогли добиться кратковременного успеха, однако всё закончилось для них очень печально. ДРГ на пяти моторных лодках переплыл водохранилище и зашёл с фланга в посёлок, двигаясь к центру. По врагу сразу был открыт шквальный огонь, противник был разгромлен. Из всех лодок смог уплыть только один боевик, остальные уничтожены.

Торецкое направление

Армия России добились успехов сразу на нескольких участках этого фронта. Российские бойцы продвинулись в микрорайоне "Дружба". В населённом пункте Железное подразделения ВС РФ продвигаются по улице Майская и улице Школьная, а помимо этого занята шахта "Южная" вместе с терриконами. Следующая задача для российский бойцов будет штурм отвалов шахты им. Артёма. Заняв данные высоты, армия России сможет простреливать дорогу между южными кварталами Торецка и Нью-Йорком (Новгородское).

Авдеевское направление

Здесь российская группировка продвинулась в Новосёловке Первой, а также выбила националистов из Лозоватского, несмотря на контратаки ВСУ. Эти населённики бандеровцы скоро и вовсе вынуждены будут оставить, поскольку ВС РФ с ходу заняли Прогресс, и уже освобождает с. Волчье. Следующей целью русских воинов будет лежащий западнее н. п. Желанное. Там располагаются командный и логистический пункты армии Украины.

Террористические удары ВСУ

Сегодня рано утром в районе Туапсе система ПВО сбила 8 дронов ВСУ. Повреждений инфраструктуры и домов нет, сообщают власти. Позже прогремела вторая серия взрывов — был атакован НПЗ. Обломки одного БПЛА упали на территорию предприятия.

Массированная атака БПЛА была и на Ростовскую область. Силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 беспилотников над Ростовской областью и 17 дронов над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщили в Минобороны.

Также над Воронежской областью ночью ПВО обнаружили и уничтожили дрон самолётного типа, пострадавших и разрушений нет.

Байден — всё

Президент США Джо Байден официально снял свою кандидатуру с предстоящих выборов. Но несмотря на снятие с выборов, он остаётся президентом до конца срока, подчеркнул он.

"Позже на этой неделе я более подробно расскажу о своём решении нации", — пообещал Байден.

Кстати, после выхода из президентской гонки он сказал, что полностью поддерживает кандидатуру Камалы Харрис, призвав демократов "победить Дональда Трампа".

Комментируя его выход из гонки, Трамп назвал Байдена худшим президентом и добавил, что победить Харрис будет намного легче, чем Джо Байдена.