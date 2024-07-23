Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки

В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 23 июля.

Харьковское направление

Бойцы группировки войск "Север" продолжают освобождать приграничные районы Харьковщины.

На Волчанском участке ожесточенные бои идут в Волчанске. "Шторма" северян дожимают боевиков ВСУ в районе многоэтажной застройки, продвинувшись на 50 м. восточнее. За сутки группировка "Север" отразила три атаки и сорвала две контратаки 57-й ОМПБр общим количеством до 60 экс-заключенных. Ликвидировано более 20 националистов.

У населённого пункта Старицы армия России сорвала одну атаку двух штурмовых групп ВСУ численностью по 8 военнослужащих каждая. Потери врага там составили до 7 солдат. На левобережье Северского Донца западнее Синельниково в лесу отражена атака. Уничтожено до пяти бандеровцев.

Общее продвижение ВС РФ на Волчанском фронте — 100 м.

На Липцовском участке армия Украины большими силами пытается захватить село Глубокое. За сутки ВСУ предприняли 11 попыток атаковать российские позиции и задействовали для этого не менее 100 неонацистов. Успеха враг не имел. Националисты были разбиты артиллеристами, ВКС РФ и беспилотниками. Уничтожено 55 боевиков.

В ряде батальонов 92-й ОШБр ВСУ потери живой силы не менее 50 процентов. Украинские командиры вынуждены стягивать в Липцы боевые формирования с других фронтов, для комплектования из них новых групп штурмовиков для захвата Глубокого.

Тактика врага принципиально не изменилась, растёт лишь интенсивность атак и число личного состава, задействованного в них. Проводят атаки ВСУ в основном ночью и утром, в надежде застать "Север" врасплох, но и это бандеровцам не удается.

Торецкое направление

Здесь российская армия выбила неприятеля из южной части посёлка Нью-Йорк и продвинулась до Железной Балки, взяв под контроль машиностроительный завод. Также армия РФ закрепилась в гаражном кооперативе. Плюс продвинулась к Широкой Балке и Пантелеймоновке.

В Южном русская группировка заняла район ул. Полтавская. В Артëмово расширила контроль до ул. Карла Маркса, почти выйдя к террикону шахты имени Артёма.

В городе Красногоровке на Донецком направлении российская группировка войск оттесняет Вооружённые силы Украины: враг тут удерживает меньше 10 процентов города и, по всей вероятности, оставляет насиженные позиции в населённом пункте Невельское.

На Северском участке идут интенсивные боевые действия на окраинах н. п. Переездное и в селе Ивано-Дарьевка. В Спорном и Белогоровке также продолжаются позиционные бои.

Южно-Донецкое направление

На этом участке спецоперации кубанские артиллеристы из 238-й бригады российской армии, поддерживая наступление братьев из 150-й мотострелковой дивизии, смогли уничтожить скопление военной техники и вооружения, а также личного состава ВСУ в посёлке Константиновка, который расположен сразу за Новомихайловкой.

Паника киевского режима

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В беседе госсек США раскритиковал попытки экс-президента Украины Владимира Зеленского наладить диалог с кандидатом на пост президента Штатов Дональдом Трампом. Киев предупредили, что президентская избирательная кампания в Америке только начинается, и попытки Зеленского наладить контакт с Трампом ещё до выборов президента США, станут плохим сигналом для Демократической партии в будущих отношениях с Незалежной.

Потери наёмников из НАТО

Недавно в западной прессе появилась информация о том, что в бункере в Одессе погибло 18 и ранено более 20 военных специалистов из Великобритании. Сообщается, что эти наёмники были офицерами спецназа и занимались морскими безэкипажными катерами. Также отмечалось, что в бункер прилетела российская ракета.

После озвученной информации о потерях действующих военнослужащих SAS, британцы потребовали от бывшего президента Украины Владимира Зеленского обеспечить срочную защиту всех представителей "иностранного корпуса советников" в Незалежной.

А сегодня поступила информация, что ещё порядка 50 -ти западных наёмников были уничтожены под Харьковом.