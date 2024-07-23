В США высказались о боях с Китаем в районе Филиппин

В США прокомментировали бои с КНР в водах Филиппин

3:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китайские и американские ВМС ведут интенсивные бои с применением радиоэлектронной борьбы вблизи Филиппин, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают подробности о сложившейся напряженной обстановке. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy, PDM

На фоне эскалации военного вмешательства США в китайско-филиппинские территориальные споры в Южно-Китайском море, в частности, вокруг Второй отмели Томаса в архипелаге Спратли, ВМС США и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), как сообщается, вели в регионе интенсивные бои с применением радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили многочисленные местные и американские источники, но официального подтверждения пока нет.

Сообщается, что боевые действия с применением радиоэлектронной борьбы на севере Филиппин продолжались целых двенадцать часов, и в результате американские военные корабли "столкнулись с беспрецедентным кризисом — экраны были заполнены статическими помехами и полностью пропали сигналы GPS", а флот был выведен из строя из-за серьезных нарушений связи и навигации.

По оценкам, оборудование радиоэлектронной борьбы военно-морского флота на целое поколение отстает от китайского, что вызывает серьезную критику внутри страны. Курс США остается неопределенным, но вероятными вариантами являются модернизация систем радиоэлектронной борьбы на кораблях всего флота и начало углубленных исследований возможностей Китая, основанных на новейшем боевом опыте.

Конфликт сделал видимыми опасения, высказанные в западном мире относительно последствий огромных различий в китайской и американской промышленных базах, и в частности в их судостроительной и электронной промышленности, для баланса сил между двумя государствами.

Китайские надводные боевые корабли в среднем на десятилетия новее своих американских аналогов, при этом основную часть их флота составляют корабли класса "Арли Берк", впервые введенные в строй в конце 2010-х годов, а новейшие широко используемые надводные боевые корабли ВМС США класса "Арли Берк" находятся в эксплуатации с 1991 года.

Возможности китайских военных кораблей и средств радиоэлектронной борьбы стимулировали растущий интерес Соединенных Штатов к приобретению средств нового поколения, в том числе эсминцев нового класса, хотя проблемы с боевыми кораблями класса "Литорал" и эсминцами класса "Зумвальт", из-за которых обе программы были признаны неудачными, вызвали вопросы относительно способности промышленности развивать эсминцы следующего поколения. В результате ожидается, что новые китайские корабли, такие как тип 055, в обозримом будущем не будут иметь аналогов.