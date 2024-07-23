В США высказались о боях с Китаем в районе Филиппин

Китайские и американские ВМС ведут интенсивные бои с применением радиоэлектронной борьбы вблизи Филиппин, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают подробности о сложившейся напряженной обстановке. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
На фоне эскалации военного вмешательства США в китайско-филиппинские территориальные споры в Южно-Китайском море, в частности, вокруг Второй отмели Томаса в архипелаге Спратли, ВМС США и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), как сообщается, вели в регионе интенсивные бои с применением радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили многочисленные местные и американские источники, но официального подтверждения пока нет.
Сообщается, что боевые действия с применением радиоэлектронной борьбы на севере Филиппин продолжались целых двенадцать часов, и в результате американские военные корабли "столкнулись с беспрецедентным кризисом — экраны были заполнены статическими помехами и полностью пропали сигналы GPS", а флот был выведен из строя из-за серьезных нарушений связи и навигации.
По оценкам, оборудование радиоэлектронной борьбы военно-морского флота на целое поколение отстает от китайского, что вызывает серьезную критику внутри страны. Курс США остается неопределенным, но вероятными вариантами являются модернизация систем радиоэлектронной борьбы на кораблях всего флота и начало углубленных исследований возможностей Китая, основанных на новейшем боевом опыте.
Конфликт сделал видимыми опасения, высказанные в западном мире относительно последствий огромных различий в китайской и американской промышленных базах, и в частности в их судостроительной и электронной промышленности, для баланса сил между двумя государствами.
Китайские надводные боевые корабли в среднем на десятилетия новее своих американских аналогов, при этом основную часть их флота составляют корабли класса "Арли Берк", впервые введенные в строй в конце 2010-х годов, а новейшие широко используемые надводные боевые корабли ВМС США класса "Арли Берк" находятся в эксплуатации с 1991 года.
Возможности китайских военных кораблей и средств радиоэлектронной борьбы стимулировали растущий интерес Соединенных Штатов к приобретению средств нового поколения, в том числе эсминцев нового класса, хотя проблемы с боевыми кораблями класса "Литорал" и эсминцами класса "Зумвальт", из-за которых обе программы были признаны неудачными, вызвали вопросы относительно способности промышленности развивать эсминцы следующего поколения. В результате ожидается, что новые китайские корабли, такие как тип 055, в обозримом будущем не будут иметь аналогов.
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.