Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США высказались о боях с Китаем в районе Филиппин

В США прокомментировали бои с КНР в водах Филиппин

3:07
Силовые структуры » Военные новости

Китайские и американские ВМС ведут интенсивные бои с применением радиоэлектронной борьбы вблизи Филиппин, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают подробности о сложившейся напряженной обстановке. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США прокомментировали бои с КНР в водах Филиппин
Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy, PDM

На фоне эскалации военного вмешательства США в китайско-филиппинские территориальные споры в Южно-Китайском море, в частности, вокруг Второй отмели Томаса в архипелаге Спратли, ВМС США и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), как сообщается, вели в регионе интенсивные бои с применением радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили многочисленные местные и американские источники, но официального подтверждения пока нет.

Сообщается, что боевые действия с применением радиоэлектронной борьбы на севере Филиппин продолжались целых двенадцать часов, и в результате американские военные корабли "столкнулись с беспрецедентным кризисом — экраны были заполнены статическими помехами и полностью пропали сигналы GPS", а флот был выведен из строя из-за серьезных нарушений связи и навигации.

По оценкам, оборудование радиоэлектронной борьбы военно-морского флота на целое поколение отстает от китайского, что вызывает серьезную критику внутри страны. Курс США остается неопределенным, но вероятными вариантами являются модернизация систем радиоэлектронной борьбы на кораблях всего флота и начало углубленных исследований возможностей Китая, основанных на новейшем боевом опыте.

Конфликт сделал видимыми опасения, высказанные в западном мире относительно последствий огромных различий в китайской и американской промышленных базах, и в частности в их судостроительной и электронной промышленности, для баланса сил между двумя государствами.

Китайские надводные боевые корабли в среднем на десятилетия новее своих американских аналогов, при этом основную часть их флота составляют корабли класса "Арли Берк", впервые введенные в строй в конце 2010-х годов, а новейшие широко используемые надводные боевые корабли ВМС США класса "Арли Берк" находятся в эксплуатации с 1991 года.

Возможности китайских военных кораблей и средств радиоэлектронной борьбы стимулировали растущий интерес Соединенных Штатов к приобретению средств нового поколения, в том числе эсминцев нового класса, хотя проблемы с боевыми кораблями класса "Литорал" и эсминцами класса "Зумвальт", из-за которых обе программы были признаны неудачными, вызвали вопросы относительно способности промышленности развивать эсминцы следующего поколения. В результате ожидается, что новые китайские корабли, такие как тип 055, в обозримом будущем не будут иметь аналогов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Новости Все >
Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле боевика "Никто"
Валиева намекнула, что станет ведущей шоу на Первом канале
Врач Кабанов не советует покупать мороженое, в котором больше трёх Е-добавок
Юрий Лоза высказался о гибели девушек в "Доме ужасов" в Дагестане
Маск предложил США создать лунную базу с постоянным населением
Эксперт: вклады в банке на данный момент следует открывать сроком на полгода
Этот натуральный "эликсир" гарантирует вам высокий урожай
Картошка фри как в "Макдональдсе": готовим ресторанную закуску дома
Автоэксперт Балашов объяснил, из-за чего в автомобиле быстро расходуется бензин
Эксперт Бутарная рекомендует технику "5-4-3-2-1" для перезагрузки мозга
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Последние материалы
Эксперт Бутарная рекомендует технику "5-4-3-2-1" для перезагрузки мозга
Стало известно, какие слова знает домашняя кошка
Кинологи рассказали, какие породы собак уживаются с котами
Автомеханик объяснил, как часто нужно менять амортизаторы в машине
Политолог Дмитрий Таран: события на Украине — "примерочный театр"
Россиянам раскрыли способ сэкономить 30% на отдыхе в Турции
В США прокомментировали бои с КНР в водах Филиппин
В киевском "Динамо" отказались от рукопожатий с сербскими футболистами
Создатели "Женщины-кошки" объяснили выбор откровенного костюма
Историк Томас Локли уволен за подделку биографии самурая Ясукэ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников