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Петр Ермилин
В США рассказали о планах печатать детали для двигателя F-35 на 3D-принтере

В США заявили о планах печатать на 3D-принтере детали для истребителя F-35

3:57
Силовые структуры » Военные новости

Компания-производитель двигателей Pratt & Whitney планирует напечатать на 3D-принтере детали для двигателя F-35, чтобы снизить стоимость деталей и ускорить производство, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense. В своей новой статье они раскрывают, как это повлияет на военное производства в США. Pravda.Ru публикует перевод материала Breaking Defense.

В США заявили о планах печатать на 3D-принтере детали для истребителя F-35
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

По словам представителя компании, усилия Pratt & Whitney по внедрению дополнительных компонентов в свою продукцию теперь распространяются и на двигатель F135, силовую установку истребителя F-35 Joint Strike Fighter.

"Мы работаем над целым рядом разработок в области ремонта, — сказала Джилл Альбертелли, президент Pratt по военным двигателям, в эксклюзивном интервью Breaking Defense в минувшие выходные, — Такие вещи, как аддитивное производство, также могут помочь в разработке ремонтных решений, и у нас есть план по внедрению этой технологии в F135".

Согласно заявлению Pratt, в 2018 году компания начала работу по дополнительному производству задней кромки корпуса выхлопной системы турбины двигателя, которая направляет выхлопные газы. По словам Пратта, этот метод отличается от стандартного метода, называемого гидроформованием, при котором для формирования металлических пластин используется жидкость под высоким давлением.   

Аддитивное производство, или 3D-печать, основано на сплавлении металлических порошков по одному тонкому слою за раз. Благодаря цифровому дизайну эта технология может обеспечить такие улучшения, как повышение скорости производства, снижение затрат и упрощение системы за счет сокращения количества необходимых деталей, в отличие от традиционных методов, которые требуют изготовления множества компонентов из более крупных кусков существующего материала. Детали, напечатанные на 3D-принтере, также могут снизить вес, что является преимуществом для самолетов.

Внедрение новых материалов в любую конструкцию требует дополнительной сертификации, сказал Альбертелли.

Помимо F135, компания Pratt также планирует внедрить аддитивное производство в более простые двигатели, такие как TJ150, с учетом таких возможностей, как инициатива ВВС по созданию совместных боевых самолетов (CCA). Компания Pratt работает над тем, чтобы полностью изготовить силовую установку с использованием аддитивных технологий, и к настоящему времени, по словам Альбертелли, сократила количество деталей двигателя с 50 до "менее пяти".

"Когда Военно-воздушные силы США провели оценку оборонной промышленности, они обратили особое внимание на аддитивное производство", — сказал Альбертелли на брифинге в понедельник на авиасалоне в Фарнборо, чтобы помочь снизить нагрузку на цепочку поставок. Технология может помочь сервису CCA в массовом производстве дешевых беспилотных летательных аппаратов.

По словам Альбертелли, в 2025 году начнутся испытания новой конфигурации TJ150, которая включает в себя вращающиеся детали, изготовленные с использованием дополнительных технологий, за которыми последуют высотные и летные испытания.

Альбертелли добавила, что Pratt ведет переговоры с заказчиками о двигателе и лежащей в его основе технологии присадок для таких платформ, как CCA. Учитывая внутренний и международный спрос, заказы на такие платформы, как беспилотные летательные аппараты CCA и сопутствующие силовые установки, могут "определенно" исчисляться тысячами, сказала она.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы пентагон
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