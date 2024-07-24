Истребитель F-35. Чем американцы хотят воевать с русскими асами

Армия Соединённых Штатов приняла на вооружение первые усовершенствованные самолёты F-35.
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM
Об этом на прошлой неделе сообщил Пентагон.
Два истребителя поступили на авиационную базу Дэннели-Филд в Алабаме и ещё один самолёт — на базу Нэллис (Невада). В Пентагоне добавили, что в ВС США ожидаются дальнейшие поставки.
О чём речь?
Истребитель F-35, также известный как Lockheed Martin F-35 Lightning II, — это семейство многоцелевых боевых самолётов пятого поколения, разработанных для выполнения задач как в воздухе, так и на земле. Разработанный и произведённый американской компанией Lockheed Martin, F-35 является одним из самых передовых и дорогостоящих военных проектов в истории США.
Основные модификации F-35
F-35A: Вариант с обычным взлётом и посадкой (CTOL), предназначен для использования ВВС.
F-35B: Вариант с коротким взлётом и вертикальной посадкой (STOVL), предназначен для морской пехоты США и Королевского флота Великобритании.
F-35C: Вариант для использования на авианосцах (CATOBAR), разработан для ВМС США.
Технические характеристики
Максимальная скорость: ~1,6 Маха (около 1930 км/ч),
Боевой радиус: около 1239 км для F-35A,
Двигатель: Pratt & Whitney F135 с форсажной камерой.
Вооружение
Внутреннее: 25-мм пушка GAU-22/A, до 4 ракет AIM-120 AMRAAM или бомбы JDAM,
Внешнее: до 6 дополнительных точек подвески для ракет и бомб,
Радиолокационная малозаметность: Специальное покрытие и конструкция для минимизации заметности на радарах.
Технологические особенности
Малозаметность: разработан с применением технологий "стелс", что позволяет ему быть менее заметным для радаров противника.
Сетевые возможности: оснащён мощной системой связи и управления, которая позволяет обмениваться данными в режиме реального времени с другими боевыми единицами и командными центрами.
Современные сенсоры: включают систему DAS (Distributed Aperture System) для 360-градусного обзора и систему EOTS (Electro-Optical Targeting System) для точного наведения на цель.
Автономность и интеллектуальные системы: включает искусственный интеллект для помощи пилоту в управлении и принятии решений.
Преимущества и недостатки
Преимущества
Высокая боеспособность благодаря сочетанию малозаметности, маневренности и мощных сенсоров.
Универсальность и возможность выполнения различных боевых задач, от воздушных боёв до ударов по наземным целям.
Современные технологии, обеспечивающие превосходство в сетевых операциях и координации.
Недостатки
Высокая стоимость производства и эксплуатации.
Проблемы с программным обеспечением и техническим обслуживанием, выявленные на ранних этапах эксплуатации.
Ограниченная боеспособность при максимальной загрузке внутреннего отсека вооружений из-за требований к малозаметности.
Эксплуатация и международное сотрудничество
F-35 используется различными военными силами по всему миру, включая США, Великобританию, Израиль, Австралию, Норвегию, Японию и другие страны. Программа разработки и производства включает участие многих стран-союзников, что позволяет распространять затраты и получать доступ к технологиям.
Вывод
Истребитель F-35 представляет собой вершину современных технологий в области боевой авиации. Его многофункциональность и передовые характеристики делают его важным элементом военной стратегии многих стран. Несмотря на высокую стоимость и некоторые технические трудности, F-35 продолжает играть ключевую роль в американских ВС.