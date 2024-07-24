Истребитель F-35. Чем американцы хотят воевать с русскими асами

Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США

4:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Армия Соединённых Штатов приняла на вооружение первые усовершенствованные самолёты F-35.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Об этом на прошлой неделе сообщил Пентагон.

Два истребителя поступили на авиационную базу Дэннели-Филд в Алабаме и ещё один самолёт — на базу Нэллис (Невада). В Пентагоне добавили, что в ВС США ожидаются дальнейшие поставки.

О чём речь?

Истребитель F-35, также известный как Lockheed Martin F-35 Lightning II, — это семейство многоцелевых боевых самолётов пятого поколения, разработанных для выполнения задач как в воздухе, так и на земле. Разработанный и произведённый американской компанией Lockheed Martin, F-35 является одним из самых передовых и дорогостоящих военных проектов в истории США.

Основные модификации F-35

F-35A: Вариант с обычным взлётом и посадкой (CTOL), предназначен для использования ВВС.

F-35B: Вариант с коротким взлётом и вертикальной посадкой (STOVL), предназначен для морской пехоты США и Королевского флота Великобритании.

F-35C: Вариант для использования на авианосцах (CATOBAR), разработан для ВМС США.

Технические характеристики

Максимальная скорость: ~1,6 Маха (около 1930 км/ч),

Боевой радиус: около 1239 км для F-35A,

Двигатель: Pratt & Whitney F135 с форсажной камерой.

Вооружение

Внутреннее: 25-мм пушка GAU-22/A, до 4 ракет AIM-120 AMRAAM или бомбы JDAM,

Внешнее: до 6 дополнительных точек подвески для ракет и бомб,

Радиолокационная малозаметность: Специальное покрытие и конструкция для минимизации заметности на радарах.

Технологические особенности

Малозаметность: разработан с применением технологий "стелс", что позволяет ему быть менее заметным для радаров противника.

Сетевые возможности: оснащён мощной системой связи и управления, которая позволяет обмениваться данными в режиме реального времени с другими боевыми единицами и командными центрами.

Современные сенсоры: включают систему DAS (Distributed Aperture System) для 360-градусного обзора и систему EOTS (Electro-Optical Targeting System) для точного наведения на цель.

Автономность и интеллектуальные системы: включает искусственный интеллект для помощи пилоту в управлении и принятии решений.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Высокая боеспособность благодаря сочетанию малозаметности, маневренности и мощных сенсоров.

Универсальность и возможность выполнения различных боевых задач, от воздушных боёв до ударов по наземным целям.

Современные технологии, обеспечивающие превосходство в сетевых операциях и координации.

Недостатки

Высокая стоимость производства и эксплуатации.

Проблемы с программным обеспечением и техническим обслуживанием, выявленные на ранних этапах эксплуатации.

Ограниченная боеспособность при максимальной загрузке внутреннего отсека вооружений из-за требований к малозаметности.

Эксплуатация и международное сотрудничество

F-35 используется различными военными силами по всему миру, включая США, Великобританию, Израиль, Австралию, Норвегию, Японию и другие страны. Программа разработки и производства включает участие многих стран-союзников, что позволяет распространять затраты и получать доступ к технологиям.

Вывод

Истребитель F-35 представляет собой вершину современных технологий в области боевой авиации. Его многофункциональность и передовые характеристики делают его важным элементом военной стратегии многих стран. Несмотря на высокую стоимость и некоторые технические трудности, F-35 продолжает играть ключевую роль в американских ВС.