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Дмитрий Плотников
Истребитель F-35. Чем американцы хотят воевать с русскими асами

Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США

4:18
Силовые структуры » Военные новости

Армия Соединённых Штатов приняла на вооружение первые усовершенствованные самолёты F-35.

Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Об этом на прошлой неделе сообщил Пентагон.

Два истребителя поступили на авиационную базу Дэннели-Филд в Алабаме и ещё один самолёт — на базу Нэллис (Невада). В Пентагоне добавили, что в ВС США ожидаются дальнейшие поставки.

О чём речь?

Истребитель F-35, также известный как Lockheed Martin F-35 Lightning II, — это семейство многоцелевых боевых самолётов пятого поколения, разработанных для выполнения задач как в воздухе, так и на земле. Разработанный и произведённый американской компанией Lockheed Martin, F-35 является одним из самых передовых и дорогостоящих военных проектов в истории США.

Основные модификации F-35

  • F-35A: Вариант с обычным взлётом и посадкой (CTOL), предназначен для использования ВВС.
  • F-35B: Вариант с коротким взлётом и вертикальной посадкой (STOVL), предназначен для морской пехоты США и Королевского флота Великобритании.
  • F-35C: Вариант для использования на авианосцах (CATOBAR), разработан для ВМС США.

Технические характеристики

  • Максимальная скорость: ~1,6 Маха (около 1930 км/ч),
  • Боевой радиус: около 1239 км для F-35A,
  • Двигатель: Pratt & Whitney F135 с форсажной камерой.

Вооружение

  • Внутреннее: 25-мм пушка GAU-22/A, до 4 ракет AIM-120 AMRAAM или бомбы JDAM,
  • Внешнее: до 6 дополнительных точек подвески для ракет и бомб,
  • Радиолокационная малозаметность: Специальное покрытие и конструкция для минимизации заметности на радарах.

Технологические особенности

  • Малозаметность: разработан с применением технологий "стелс", что позволяет ему быть менее заметным для радаров противника.
  • Сетевые возможности: оснащён мощной системой связи и управления, которая позволяет обмениваться данными в режиме реального времени с другими боевыми единицами и командными центрами.
  • Современные сенсоры: включают систему DAS (Distributed Aperture System) для 360-градусного обзора и систему EOTS (Electro-Optical Targeting System) для точного наведения на цель.
  • Автономность и интеллектуальные системы: включает искусственный интеллект для помощи пилоту в управлении и принятии решений.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Высокая боеспособность благодаря сочетанию малозаметности, маневренности и мощных сенсоров.

Универсальность и возможность выполнения различных боевых задач, от воздушных боёв до ударов по наземным целям.

Современные технологии, обеспечивающие превосходство в сетевых операциях и координации.

Недостатки

  • Высокая стоимость производства и эксплуатации.
  • Проблемы с программным обеспечением и техническим обслуживанием, выявленные на ранних этапах эксплуатации.
  • Ограниченная боеспособность при максимальной загрузке внутреннего отсека вооружений из-за требований к малозаметности.

Эксплуатация и международное сотрудничество

F-35 используется различными военными силами по всему миру, включая США, Великобританию, Израиль, Австралию, Норвегию, Японию и другие страны. Программа разработки и производства включает участие многих стран-союзников, что позволяет распространять затраты и получать доступ к технологиям.

Вывод

Истребитель F-35 представляет собой вершину современных технологий в области боевой авиации. Его многофункциональность и передовые характеристики делают его важным элементом военной стратегии многих стран. Несмотря на высокую стоимость и некоторые технические трудности, F-35 продолжает играть ключевую роль в американских ВС.

Lockheed Martin F-35. Подробный смотр проекта
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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