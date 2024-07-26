Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ

Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии

5:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Представляем сводку с фронта на четверг, 25 июля.

Покровское направление

На западных флангах Авдеевки для ВСУ в последние дни появились весьма тревожные признаки. Мотострелки РФ за неделю продвинулась на 6,5 километра, что является значительным успехом.

Приближаясь к селу Прогресс, армия РФ силы разделилась на две части, окружив два батальона 31-й мехбригады неонацистов. По всей вероятности, передовая бригада ВСУ развалилась из-за проблем с управлением. Попытка элитной 47-й омбр ВСУ, оснащённой бронетехникой США, закрыть брешь и предотвратить движение русских воинов оказалась неудачной. Теперь отрезанным подразделениям под Прогрессом надо либо пробиваться на запад, либо ждать, пока с востока придёт помощь. Иначе националистов ожидает быстрый крах или измор.

Купянское направление

Русская армия после освобождения н. п. Песчаное на этом участке наступает к р. Оскол. Тут ВС РФ предстоит пройти по низине, хотя господствующие высотки на флангах всё ещё контролируются ВСУ. Но у этого шага есть резон — армия России ведёт наступление ещё в двух местах, а значит, резервы бандеровцев скованы, и сорвать движение к Осколу они не смогут

Севернее Купянска армия РФ двигается от н. п. Ольшаны на Петропавловку, куда наши солдаты продвигаются и от Степовой Новосёлки. Южнее Песчаного мы давим в Стельмаховке. Вероятной целью прорыва ВС РФ к р. Оскол является частичная изоляция зоны боёв, необходимая для срыва переброски ВСУ подразделений с Торского выступа. С их помощью он сможет организовать в пригороде второй оборонительный эшелон.

Торецкое направление

Тут армия РФ двигается вперёд с тяжёлыми боями: в центре Нью-Йорка, в Железном, а также с юго-востока Торецка. По оперативной информации, накануне российские подразделения перешли через реку в центре Нью-Йорка и закрепились севернее.

Харьковское направление

Тут на Волчанском участке штурмовые группы "Севера" ведут бои за контроль над многоэтажками на севере квартала в Волчанске. На востоке города отражено две атаки ВСУ, уничтожено 11 неонацистов. В районе Старицы "Северяне" сорвали атаку враг. Штурмовики армии Украины численностью до 10 боевиков сосредоточилась на восточной окраине населённика, но были вскрыты разведкой, половина была уничтожена. Общее продвижение ВС РФ — 50 метров.

На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил три атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков. ВКС РФ нанесли два удара ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по ПВД в Липцах и командному пункту ВСУ в районе Веселого.

За сутки потери ВСУ составили тут более 200 человек, а с начала этого месяца потери врага у Глубокого составили более 1000 человек. Через мясорубку здесь прошли: 42-я омбр, 92-я ошбр, 13-я брОН НГУ "Хартия", 3-я брОН НГУ "Спартан" и ряд отдельных стрелковых батальонов. Однако потери не смущают командиров ВСУ, которые продолжают перебрасывать новое "мясо" с других фронтов.

"Помощь" от Запада

На Украине обнаружен очередной раритет от Запада времён Второй мировой войны. Противотанковые югославские кумулятивные ручные гранаты РПГ-6 из 40-х гг. Им уже более 70 лет, они представляют опасность как раз тем, кто их пользует. Но судя по заявлению Болгарии об "обнаружении" лишних боеприпасов, в ВСУ поедут новые партии антиквариата.

Если говорить о современном вооружении, то до конца лета Нидерланды и Дания пообещали Киеву поставить в ВСУ ещё 14 танков Leopard2, Испания в сентябре — зенитный ракетный комплекс Hawk. Великобритания обещает лёгкие многоцелевые ракеты Martlet.

Кстати, итальянские и немецкие политики опять высказались, что их военнослужащие не поедут воевать на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что не позволит втянуть Германию в войну с РФ.

Приговорённый к смерти

Наёмник Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни, рассказал про работу на СБУ. Год назад он решил вступить в иностранный легион, но надо было выполнить "особые миссии".

Кригер должен был совершить теракт на ж/д, заложив бомбу под Минском. Взрыв произошёл 5 октября 2023 года, перед прибытием пассажирского поезда. На следующий день он хотел улететь в Баку, но его задержали.

Согласился убивать русских немец за 2 тысячи евро в месяц, в случае его гибели его семье обещали 400 тысяч евро. Кригер обвиняет СБУ в том, что его использовали в своих целях. В немецком МИДе интереса к наёмнику не проявляют, учитывая его показания.

Пока неизвестно, когда приговор приведут в действие.