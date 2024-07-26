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Петр Ермилин
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков

В США оценили появление китайских бомбардировщиков рядом с Аляской

2:59
Силовые структуры » Военные новости

Китайские бомбардировщики H-6 впервые в истории вылетели у берегов Аляски, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о том, как китайской авиации удалость забраться так далеко. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили появление китайских бомбардировщиков рядом с Аляской
Фото: commons.wikimedia by 中華民國國防部 is licensed under Government Website Open Information Announcement

Народно-освободительная армия Китая впервые задействовала стратегические бомбардировщики H-6 для операций у берегов Аляски, что представляет собой значительное расширение сферы применения самолета. В официальном пресс-релизе, касающемся развертывания, сообщается, что американо-канадское командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) "обнаружило, проследило и перехватило два военных самолета КНР H-6, которые действовали в опознавательной зоне ПВО на Аляске в июле 24 декабря 2024 года. Перехват осуществили истребители NORAD из США и Канады".

Примечательно, что самолеты H-6 в рамках совместной операции сопровождались российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95. В отличие от Ту-95 и Ту-160, или трех американских стратегических бомбардировщиков, H-6 не был предназначен для полетов на межконтинентальные расстояния и является гораздо более легким самолетом с меньшей выносливостью. 

Модельный ряд H-6 заметно расширился за десятилетия эксплуатации этого класса, благодаря внедрению новых, более экономичных турбовентиляторных двигателей, что значительно повысило долговечность, а новые варианты с использованием современных композитных материалов корпуса сделали самолет легче и позволили перевозить больше топлива.

Кроме того, китайский парк самолетов-заправщиков, способных обеспечивать дозаправку в воздухе, значительно увеличился с появлением YY-20, который создан на базе Y-20 airlifter, который в настоящее время является крупнейшим в мире военно-транспортным самолетом, выпускаемым серийно.

Внедрение ракет большей дальности для H-6 также способствовало значительному расширению радиуса их действия, что позволило им с комфортом поражать такие цели, как Гуам, остров Уэйк и Гавайи. Тем не менее, ожидается, что операции вблизи Аляски будут проводиться нечасто, хотя ожидается, что они станут обычным явлением после того, как Народно-освободительная армия Китая примет на вооружение свой первый бомбардировщик межконтинентальной дальности H-20. Бомбардировщик-невидимка H-20 считается прямым конкурентом американского B-21 Raider, который впервые поднялся в воздух в ноябре 2023 года.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы аляска пентагон
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