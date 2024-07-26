В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске

В США назвали истребители, поднятые на перехват китайской авиации в Аляске

4:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) раскрыли новые подробности о первой операции китайских бомбардировщиков возле Аляски. По их словам, на перехват авиации Китая были подняты американские истребители F-35, F-18 и F-16.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Министерство обороны России 25 июля раскрыло новые подробности о первом в истории совместном патрулировании бомбардировщиков с китайскими военными вблизи Аляски, в ходе которого пара китайских бомбардировщиков H-6 присоединилась к российским авиационным подразделениям для беспрецедентной демонстрации силы.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30см и Су-35с ВКС России".

На опубликованных изображениях видно, что самолеты H-6 сопровождаются российскими истребителями Су-30СМ.

Что касается операций авиации США и Канады по перехвату бомбардировщиков, Министерство обороны уточнило: "На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права". В министерстве добавили, что полеты были выполнены "в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год.

Снимки, опубликованные командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, подтвердили, что два самолета H-6 и два российских Ту-95 были перехвачены и сопровождены истребителями F-35, F-16 и канадскими F-18 после того, как бомбардировщики вошли в опознавательную зону ПВО Аляски. В частности, появление китайских бомбардировщиков может оказать новое давление на местную оборону. H-6 является наиболее широко используемым классом бомбардировщиков в мире, и, по оценкам, на вооружении НОАК находится 270 самолетов.

Вариант H-6K - это сильно усовершенствованный вариант с новым турбовентиляторным двигателем D-30, обеспечивающим значительно большую дальность полета, а современные композитные материалы, стеклянная кабина пилота и современный набор датчиков сделали его намного более производительным, чем предыдущие варианты. Более новые варианты, представленные совсем недавно, включают H-6J, H-6M и H-6N.

Несмотря на усовершенствования в новых модификациях, H-6 остается гораздо более легким самолетом, чем российские и американские стратегические бомбардировщики, такие как Ту-95 или B-2, и не оптимизирован для полетов на межконтинентальные расстояния. Значительное расширение парка воздушных заправщиков YY-20 и внедрение ракет большей дальности, включая баллистические ракеты большой дальности, помогают решить эту проблему.

В то время как совместные воздушные и военно-морские операции Китая и России за последнее десятилетие значительно расширились, ожидается, что способность Народно-освободительной армии Китая участвовать в совместном бомбардировочном патрулировании коренным образом изменится к концу десятилетия с появлением ее первого стратегического бомбардировщика межконтинентальной дальности H-20.