Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине

Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии

13:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российское общество всё чаще задаётся вопросом: "Когда завершится специальная военная операция на Украине?" К сожалению, ответ на него можно дать только гипотетический, да и то если оперировать более-менее достоверной информацией о мобилизационном потенциале Украине, реальных потерях ВСУ, моральном состоянии украинского общества, готовности Запада поддерживать Незалежную оружием и финансами.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Увы, получить такую информацию из открытых источников невозможно, поскольку эксперты, блогеры, политики приводят слишком противоречивые цифры и делают не менее неоднозначные прогнозы. Всё это наталкивает на крамольную мысль о том, что адекватную оценку сложившейся военно-политической ситуации не в состоянии дать ни аналитические центры, ни разведывательные органы, ни генеральные штабы вовлечённых в глобальный конфликт сторон.

Поэтому данный материал — лишь скромная попытка, используя наиболее проверенные и реалистические данные, спрогнозировать дальнейшее развитие военного противостояния на Украине. При этом мне придётся опираться не только на опыт СВО, но и проводить некоторые аналогии с событиями Второй мировой войны, поскольку по своей сути киевский режим во многом напоминает политическую систему нацистского Третьего рейха.

Прежде всего, необходимо достоверно оценить мобилизационный потенциал Украины. Самое удивительное состоит в том, что никто толком не знает, какова сейчас реальная численность населения Незалежной. Я встречал самые разные цифры: от 20 до 40 миллионов. Чтобы не занизить возможности противника, возьмём цифру 35 миллионов. Известно, что гитлеровская Германия в годы Второй мировой войны мобилизовала более 20 процентов населения. Мне могут возразить: многие украинцы не желают воевать, а мобилизационные мероприятия киевского режима идут со скрипом, хотя и не вызывают активного сопротивления населения. Однако не стоит строить иллюзий: у меня нет никаких сомнений в том, что вслед за отловом потенциальных солдат режим Зеленского пойдёт на публичные расстрелы уклонистов и дезертиров, чтобы ввергнуть общество в состояние ужаса и апатии.

Затягивание на 30 лет?

Я неоднократно писал, а факты это подтверждают, что в ВСУ будут призваны женщины, подростки и старики. В конце концов, чтобы угодить своим западным покровителям, Зе и его рьяная шобла способны расширить рамки призывного возраста с 17 до 70 лет. Поэтому следует сделать неутешительный для нас вывод: мобилизационный потенциал Украины изначально составлял как минимум 7 миллионов человек. Конечно, качество этого человеческого материала, а лучше сказать, "пушечного мяса", неуклонно снижается, однако в любой армии мира существуют действенные способы заставить любого немотивированного и плохо обученного "мобика" выполнять боевые задания.

Ещё более запутанным и покрытым туманом неопределённости является вопрос о потерях ВСУ. Здесь ситуация складывается прямо-таки анекдотическая. Зеленский не так давно заявил, что ВСУ потеряли убитыми всего 31 тысячу бойцов, некоторые военные эксперты, в том числе западные, оценивают безвозвратные потери украинской армии в миллион человек! Наше Минобороны приводит, как мне кажется, вполне реалистические данные — примерно 500 тысяч. Что ни говори, это огромная цифра, за которой уже сейчас стоит немыслимое страдание целого народа, своими правителями обречённого на заклание.

Причём совершенно непонятно, почему украинцы, как стадо жертвенных баранов, покорно идут на убой. Однако оставим эмоции в стороне. Если учесть, что СВО продолжается уже почти 30 месяцев, то легко подсчитать годовые потери ВСУ. Они составляют 200 тысяч человек. Таким образом, можно прийти к выводу, что если западные покровители прикажут Зеленскому воевать до "последнего украинца", что и происходит на самом деле, то пушечного мяса ВСУ хватит ещё на 30 с лишним лет! Очевидно, что, опираясь именно на такие расчеты, НАТО и не спешит посылать на Украину своих солдат, кроме инструкторов и спецназовцев.

Разумеется, победа в войне достигается не только уничтожением живой силы армии противника. Ещё более важным фактором является разрушение экономического потенциала вражеского государства. Однако и здесь нет предпосылок для оптимистического прогноза. Некоторые наши радикальные эксперты, я уж не говорю об авторах агрессивных комментариев к материалам о военных событиях, предлагают в ответ на болезненные удары украинских беспилотников и ракет "превратить в руины" одесский порт, уничтожить все мосты через Днепр, заминировать северную часть Чёрного моря, ударить по Банковой и т. д.

"Юнкерсы" — примерная аналогия

Однако для того, чтобы нанести невосполнимый ущерб инфраструктуре одного из крупнейших европейских государств, каковым является Украина, потребуются систематические и чрезвычайно мощные ракетно-бомбовые удары. Нынешние наши "акты возмездия" можно сравнить с налётами в годы Великой Отечественной войны двух десятков пикирующих бомбардировщиков "Юнкерс-87", хорошо обученные пилоты которых могли попасть в отдельное здание и даже уложить бомбу в открытый люк танка.

Напомню, что англо-американская авиация почти три года вела чрезвычайно масштабное воздушное наступление на гитлеровскую Германию, причём в налётах на города и промышленные объекты иногда участвовало до 1000 тяжёлых четырёхмоторных "Летающих крепостей", "Либерейторов", "Ланкастеров", каждый из которых обрушивал с небес на немцев до пяти тонн смертоносных "гостинцев" (для сравнения: боевая часть ракеты "Калибр" менее 500 кг). Несмотря на причиняемые нашими тогдашними союзниками существенные потери, Германия в 1944 году произвела максимальный объём военной продукции и продолжала штамповать танки и самоходки, реактивные истребители, ракеты "Фау", подводные лодки.

Для выведения из строя одесского порта нужно использовать сотни ракет, а для нанесения существенного ущерба инфраструктуре Украины придётся применить десятки тысяч ракет и миллионы тонн бомб. То есть нужно проводить массированные воздушные налёты. Однако, во-первых, у нас нет такого количества самолётов, во-вторых, неизбежные потери бомбардировщиков и их экипажей окажутся слишком большими, а значит, и неприемлемыми.

Но самое главное, такие методы ведения войны приведут, прежде всего, к страданиям мирного населения, поскольку военную продукцию Украина в основном получает из-за рубежа от своих покровителей и союзников. Но даже удары по наземным и морским коммуникациям Незалежной имеют смысл только в том случае, если будут точно просчитанными, систематическими и неотразимыми.

Очевидно, что российского политическое руководство избрало наиболее гуманный метод ведения боевых действий, следовательно, ни на ковровые бомбардировки, ни на применение тактического ядерного оружия не пойдёт. Это невозможно представить, особенно если вспомнить заявления наших политических руководителей о единстве русского и украинского народов. Кстати, такие выказывания заставляют многих украинцев с вывернутыми мозгами предполагать, что "агрессоры" отказывают им в праве на существование и намереваются уничтожить их язык и культуру!

Ещё одним важнейшим фактором, который может решающим образом повлиять на ход нынешнего военного противостояния, является морально-психологическое состояние украинского и западного общества. Принято думать, что чем дольше длится война, тем ближе мир. Однако это неправильное мнение. К сожалению, постоянно вкладывая огромные деньги в поддержку Украины, Запад всерьёз рассчитывает получить определённые дивиденды, надеясь сокрушить и расчленить Россию, получить в качестве трофея её природные ресурсы. Самое обидное, что наши "заклятые партнёры" ничем не рискуют: в худшем случае их материальные потери составят несколько десятков миллиардов долларов или евро и могут быть компенсированы конфискацией замороженных российских активов. А нам приходится расплачиваться за ошибки 90-х годов кровью и жизнями не только солдат, но и мирных жителей.

Здесь впору вспомнить строчку из песни "Священная война": "Пусть ярость благородная вскипает, как волна…"

Наша ярость должна быть направлена не на простых украинцев, в своём подавляющем большинстве оказавшихся заложниками коварной политики США, ЕЭС, НАТО и Британии, а на конкретных байденов, шольцев, павлов, макронов, боррелей, фон дер ляйен и т. д. При этом в высшей степени наивно рассчитывать, что Запад вдруг отвернётся от Украины и согласится на наши условия мира. Используя свой огромный научный и промышленный потенциал, он и дальше будет накачивать государство-камикадзе оружием и деньгами. Если же говорить об украинском обществе, то следует признать, что оно обладает очень высоким болевым порогом. Уместно напомнить, что гитлеровская Германия потеряла около 8 миллионов человек, но продолжала оказывать ожесточённо сопротивление нашим войскам, даже когда они подошли к Берлину!

Таким образом, резюмируя очевидные факты, можно констатировать, что если СВО продолжится в нынешнем режиме, имея цель истощить противника и отодвинуть линию фронта на границы присоединённых к России новых областей, то нам придётся воевать очень долго. Ситуация представляется весьма неопределённой ещё и потому, что наше руководство не считает Зеленского легитимным президентом Украины, а значит, нам не с кем вести переговоры о завершении конфликта!

Западные элиты ослеплены ненавистью

Поэтому российское общество должно быть готово к большим экономическим и социальным испытаниям, а не надеяться на благоразумие западных элит. Сталин, чрезвычайно искушённый и дальновидный политик, в 1941 году тоже рассчитывал на рационализм Гитлера, который, казалось, не должен был нападать на СССР, так как воевал с Британской империей. А тот, вопреки здравому смыслу, напал, планируя завершить кампанию на Востоке до наступления холодов.

К сожалению, западные элиты настолько ослеплены ненавистью к России и к тому же имеют о нашей стране столь превратное представление, что вполне способны на любую военную авантюру. Даже риск третьей мировой войны их не остановит, поскольку они привыкли с пренебрежением выслушивать наши политические заявления, которые прежде сводились к прекраснодушному призыву: "Ребята, давайте жить дружно!"

Поэтому, чтобы не сделать СВО столетней войной, нам придётся очень жёстко, даже беспощадно принуждать Украину к миру. Думается, что рано или поздно возникнет необходимость в новой частичной мобилизации. Мы ни в коем случае не должны допустить восстановления боевого потенциала ВСУ и тем более преимущества врага в численности вооружённых сил. Пока же приходится читать материалы о том, что, пытаясь выбить наши войска из Харьковской области, ВСУ обеспечили себе четырёхкратное превосходство. И хотя очередной локальный "контрнаступ" с треском провалился, становится как-то не по себе, когда думаешь о наших героических бойцах, вынужденных отражать атаки значительно более многочисленного противника.

Взятие Сум и Чернигова — возможный ключ

И всё же свою статью я хотел бы закончить на оптимистической ноте. Мне представляется, что у нас есть все шансы завершить СВО до конца этого года. И Трамп, который в своей залихватской манере обещает в течение суток прекратить конфликт на Украине, здесь совершенно ни при чём. Уверен, любой крупный оперативный успех нашей армии, скорее всего, приведёт к обрушению фронта и катастрофическому падению морального духа ВСУ.

Вот только где нанести такой удар, который бы поставил врага в безвыходное положение и вынудил украинских солдат сдаваться не по 50-60 человек в неделю, а целыми ротами, батальонами и бригадами? Значительным оперативным успехом в нынешней ситуации следует считать захват одного или двух крупных городов. Если наша армия возьмёт, например, Сумы и Чернигов, то это сразу же обрушит имидж режима Зеленского, который до сих пор держится на пропагандистских утверждениях, что ВСУ якобы ведут успешные оборонительные бои и копят силы для наступления.

Очень может быть, что наши стратеги уже планируют крупную операцию, которая положит конец существованию людоедского режима кровавого клоуна.