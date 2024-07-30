Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на понедельник, 29 июля.
На этом участке СВО продолжается зачистка Красногоровки. Но она уже подходят к завершению. С мест сообщается, что армия Украины сохраняет позиции лишь на небольшом участке на северном фланге города. Из северо-западного фланга части её выдавила российская группировка. Южнее штурмовики РФ с боями пробиваются к автодороге Угледар — Константиновка.
На этом фронте объявлено об освобождении посёлка Волчье. Это четвёртый населённик, который освобождён за последние три дня, (Лозоватское, Прогресс и Евгеновка). ВС РФ сейчас идут дальше, разворачивая наступление. Вдоль железнодорожной ветки на юго-запад от села Прогресс русская армия продвигается довольно быстро. По оперативной информации, она вышла к окраинам следующей станции Желанное и н. п. Весёлое и Сергеевка. У находящего севернее села Ивановка армия Украины смогла укрепить линию обороны, оказывает ожесточённое сопротивление. У Воздвиженки и Лозоватского взято несколько лесопосадок. Армия РФ подходит к Воздвиженке с южного направления, чтобы усилить давление на бандеровцев, которые ещё удерживают рубежи. В районе н. п. Карловка позиционные и встречные бои, у Яснобродовки российская группировка продвигается на запад, чтобы очистить территорию восточнее р. Волчья.
Этот участок оживился после оперативной паузы. На северном рубеже десантники ВС РФ смогли форсировать канал "Северский Донец — Донбасс" и закрепились на западном берегу, затем вошли в жилую застройку мкр. "Октябрьский", отбив у противника первые дома. Есть попытки на южном фланге, от Клещеевки, выйти на противоположный берег, но там неонацисты успели выстроить оборонительную линию, заминировав часть подходов вдоль "лесополок". В самом городе Часов Яр российская армия также атакует при поддержке артиллеристов и БПЛА. Замысел русских бойцов, похоже, заключён в охвате Часова Яра с юга и севера, а также усложнении снабжения ВСУ.
Бывший президент Украины Владимир Зеленский вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским решил прокатиться по Харьковской области, пытаясь организовать фотосессию в Волчанске. Но русские ФАБы сорвали их медийное мероприятие.
А тем временем, на Волчанском участке продолжаются бои, бойцы "Севера" отразили две атаки и сорвали несколько попыток переброски бандеровцев на правобережье Волчьей.
На Липцовском участке наши "шторма" продолжают отражать атаки ВСУ в Глубоком. За сутки отражено четыре атаки 92-й бригады армии Украины общей численностью до 30 солдат, из них уничтожено более половины.
Под Волчанском Киев в ночное время активизировал переброску штурмовиков-зэков на правый берег реки Волчьей. Днём, выжившие после ночного форсирования, будут брошены на штурм "северян".
Украинская власть с потерями не считается и любой ценой хочет удержать позиции у многоэтажных строений, а также прорвать оборону "Севера" на востоке. Украинские комбриги-мясники ради минутного успеха готовы положить огромное количество живой силы. Готовы ли к этому сами граждане Незалежной?
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.