Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"

Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 29 июля.

Донецкое направление

На этом участке СВО продолжается зачистка Красногоровки. Но она уже подходят к завершению. С мест сообщается, что армия Украины сохраняет позиции лишь на небольшом участке на северном фланге города. Из северо-западного фланга части её выдавила российская группировка. Южнее штурмовики РФ с боями пробиваются к автодороге Угледар — Константиновка.

Авдеевское направление

На этом фронте объявлено об освобождении посёлка Волчье. Это четвёртый населённик, который освобождён за последние три дня, (Лозоватское, Прогресс и Евгеновка). ВС РФ сейчас идут дальше, разворачивая наступление. Вдоль железнодорожной ветки на юго-запад от села Прогресс русская армия продвигается довольно быстро. По оперативной информации, она вышла к окраинам следующей станции Желанное и н. п. Весёлое и Сергеевка. У находящего севернее села Ивановка армия Украины смогла укрепить линию обороны, оказывает ожесточённое сопротивление. У Воздвиженки и Лозоватского взято несколько лесопосадок. Армия РФ подходит к Воздвиженке с южного направления, чтобы усилить давление на бандеровцев, которые ещё удерживают рубежи. В районе н. п. Карловка позиционные и встречные бои, у Яснобродовки российская группировка продвигается на запад, чтобы очистить территорию восточнее р. Волчья.

Артёмовское направление

Этот участок оживился после оперативной паузы. На северном рубеже десантники ВС РФ смогли форсировать канал "Северский Донец — Донбасс" и закрепились на западном берегу, затем вошли в жилую застройку мкр. "Октябрьский", отбив у противника первые дома. Есть попытки на южном фланге, от Клещеевки, выйти на противоположный берег, но там неонацисты успели выстроить оборонительную линию, заминировав часть подходов вдоль "лесополок". В самом городе Часов Яр российская армия также атакует при поддержке артиллеристов и БПЛА. Замысел русских бойцов, похоже, заключён в охвате Часова Яра с юга и севера, а также усложнении снабжения ВСУ.

Харьковское направление

Бывший президент Украины Владимир Зеленский вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским решил прокатиться по Харьковской области, пытаясь организовать фотосессию в Волчанске. Но русские ФАБы сорвали их медийное мероприятие.

А тем временем, на Волчанском участке продолжаются бои, бойцы "Севера" отразили две атаки и сорвали несколько попыток переброски бандеровцев на правобережье Волчьей.

На Липцовском участке наши "шторма" продолжают отражать атаки ВСУ в Глубоком. За сутки отражено четыре атаки 92-й бригады армии Украины общей численностью до 30 солдат, из них уничтожено более половины.

Под Волчанском Киев в ночное время активизировал переброску штурмовиков-зэков на правый берег реки Волчьей. Днём, выжившие после ночного форсирования, будут брошены на штурм "северян".

Украинская власть с потерями не считается и любой ценой хочет удержать позиции у многоэтажных строений, а также прорвать оборону "Севера" на востоке. Украинские комбриги-мясники ради минутного успеха готовы положить огромное количество живой силы. Готовы ли к этому сами граждане Незалежной?