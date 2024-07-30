В США обратили внимание на совместные учения РФ и КНР у Финского залива

В США обратили внимание на учения РФ и КНР у Финского залива

2:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китайский эсминец присоединился к ВМФ России для совместных учений у берегов Финского залива, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, текст которого публикует Pravda.Ru, авторы раскрывают особенности этих учений.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang, PDM

30 июля было подтверждено, что эсминец типа 052D ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "Цзяоцзуо" присоединился к Российскому военно-морскому флоту для участия в совместных учениях в Финском заливе. Это произошло после визита Цзяоцзуо в Санкт-Петербург на фоне растущих признаков поддержки Китаем позиции России в ее продолжающемся конфликте с НАТО.

Министерство обороны России сообщило о развертывании: "На военно-морском полигоне Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в Финском заливе состоялись совместные российско-китайские учения типа "ПАССЕКС". В нем участвовали корвет ”Сообразительный" Балтийского флота России и эсминец "Цзяоцзуо" ВМС Китая."

Экипажи обнаружили минные заграждения условного противника и уничтожили их с помощью артиллерии, а затем отрабатывали совместные поисково-спасательные работы и оказание помощи поврежденному в бою надводному кораблю, оказывая спасательную поддержку и медицинскую помощь его экипажу. Развертывание эсминца типа 052D в Финском заливе произошло менее чем через три недели после беспрецедентных совместных учений китайских вооруженных сил в Беларуси вблизи ее границ с НАТО.

Это также произошло менее чем через неделю после первого в истории совместного китайско-российского патрулирования на бомбардировщиках у берегов Аляски. Type 052D в настоящее время составляет костяк надводного боевого флота ВМС Китая, а "Цзяоцзуо" является 23-м кораблем этого класса, который вступил в строй в январе 2022 года.

Каждый эсминец располагает 88 ячейками вертикального пуска, 24 из которых предназначены для ракет класса "земля-воздух" HHQ-10, а остальные 64 — для ракет различных классов, включая ракету класса "земля-воздух" большой дальности HHQ-9, противокорабельную крылатую ракету YJ-18 и гиперзвуковую ракету YJ-21.