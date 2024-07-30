В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета

В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета

3:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военно-воздушные силы Северной Кореи задействовали крупнейший в мире вертолет для эвакуации мирных жителей после крупных наводнений, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этого вертолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: CM file by FOX 52, CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы Северной Кореи, Корейская народная армия, 27 июля задействовали более десяти вертолетов для проведения операций по ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с внезапными наводнениями в городах Синыйджу, Уйджу и прилегающих районах вблизи границы с Китаем.

Более 5000 человек были изолированы в результате наводнения, и вертолетам пришлось несколько раз предпринимать попытки эвакуировать жителей. 4200 пострадавших были спасены воздушным транспортом, а остальные — другими способами. На следующий день в регион прибыл лидер правящей в стране Рабочей партии Ким Чен Ын, чтобы помочь руководить работой. Военно-воздушные силы Корейской народной армии располагают почти 300 вертолетами, в том числе четырьмя самыми большими в мире вертолетами класса Ми-26, и наводнения позволили беспрецедентно близко рассмотреть один из них из их парка.

Ми-26 примечателен тем, что вес пустого вертолета составляет менее половины его максимальной взлетной массы, что важно для сохранения его рекордных позиций в качестве вертолета с самой большой грузоподъемностью в мире. Каждый из них может поднимать более 50 тонн груза, при этом максимальный взлетный вес оценивается в 105 тонн.

Приобретение этих тяжелых самолетов было особенно приоритетным для Министерства обороны Северной Кореи по сравнению с приобретением ударных вертолетов Ми-24, о котором ранее высказывались предположения.

Наряду с Ми-26 были также замечены более легкие вертолеты Ми-8, которые помогали в проведении операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. Использование вертолетов для оказания помощи в случае стихийных бедствий в Северной Корее имеет долгую историю, поскольку крупные наводнения 1995-96 годов были одними из самых серьезных в мире за 20-й век, что привело к острой потребности в такой поддержке.

Наводнения в северо-западных регионах, которые долгое время были житницами провинций, часто усугубляли нехватку продовольствия в стране. Существенным фактором, усугубляющим ситуацию, остается введенное Западом нефтяное эмбарго, усугубляющее нехватку топлива для механизированного сельского хозяйства и производства удобрений, при этом значительная механизация необходима из-за того, что сельскохозяйственные угодья в стране являются одними из самых скудных и низкокачественных в мире по сравнению с численностью населения.