Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета

В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета

3:08
Силовые структуры » Военные новости

Военно-воздушные силы Северной Кореи задействовали крупнейший в мире вертолет для эвакуации мирных жителей после крупных наводнений, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этого вертолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
Фото: CM file by FOX 52, CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы Северной Кореи, Корейская народная армия, 27 июля задействовали более десяти вертолетов для проведения операций по ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с внезапными наводнениями в городах Синыйджу, Уйджу и прилегающих районах вблизи границы с Китаем.

Более 5000 человек были изолированы в результате наводнения, и вертолетам пришлось несколько раз предпринимать попытки эвакуировать жителей. 4200 пострадавших были спасены воздушным транспортом, а остальные — другими способами. На следующий день в регион прибыл лидер правящей в стране Рабочей партии Ким Чен Ын, чтобы помочь руководить работой. Военно-воздушные силы Корейской народной армии располагают почти 300 вертолетами, в том числе четырьмя самыми большими в мире вертолетами класса Ми-26, и наводнения позволили беспрецедентно близко рассмотреть один из них из их парка. 

Ми-26 примечателен тем, что вес пустого вертолета составляет менее половины его максимальной взлетной массы, что важно для сохранения его рекордных позиций в качестве вертолета с самой большой грузоподъемностью в мире. Каждый из них может поднимать более 50 тонн груза, при этом максимальный взлетный вес оценивается в 105 тонн. 

Приобретение этих тяжелых самолетов было особенно приоритетным для Министерства обороны Северной Кореи по сравнению с приобретением ударных вертолетов Ми-24, о котором ранее высказывались предположения.

Наряду с Ми-26 были также замечены более легкие вертолеты Ми-8, которые помогали в проведении операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. Использование вертолетов для оказания помощи в случае стихийных бедствий в Северной Корее имеет долгую историю, поскольку крупные наводнения 1995-96 годов были одними из самых серьезных в мире за 20-й век, что привело к острой потребности в такой поддержке.

Наводнения в северо-западных регионах, которые долгое время были житницами провинций, часто усугубляли нехватку продовольствия в стране. Существенным фактором, усугубляющим ситуацию, остается введенное Западом нефтяное эмбарго, усугубляющее нехватку топлива для механизированного сельского хозяйства и производства удобрений, при этом значительная механизация необходима из-за того, что сельскохозяйственные угодья в стране являются одними из самых скудных и низкокачественных в мире по сравнению с численностью населения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кндр ким чен ын северная корея
Обсудить
Новости Все >
Обнаружена 3000-летняя скорлупа лесного ореха в древнем городе Нерик
КАМАЗ, устроивший ДТП на железной дороге вчера, был застрахован у "РЕСО"
Ошибки в кормлении домашних питомцев могут привести к проблемам со здоровьем
Анастасия Волочкова назвала Аллу Пугачёву святой
Как определить количество котят, не навредив будущему потомству
Внедорожные способности без лишних размеров. Делимся моделями
Чесотка у кошек передаётся контактным путём и очень заразна
Какие продукты должны всегда быть в холодильнике: советы по питанию
Овощи, подходящие для выращивания в контейнерах
Краснодарский край способен в год принимать 18 миллионов туристов
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
Внедорожные способности без лишних размеров. Делимся моделями
Чесотка у кошек передаётся контактным путём и очень заразна
Какие продукты должны всегда быть в холодильнике: советы по питанию
Овощи, подходящие для выращивания в контейнерах
Краснодарский край способен в год принимать 18 миллионов туристов
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
Почему матовые помады сушат губы и как этого избежать?
Гречневая каша с тунцом и солёными огурцами: намного вкуснее традиционной
Цены на какао-бобы падают
Замглавы Минфина: доля льготной ипотеки не должна превышать 25% от общего портфеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников