Военно-воздушные силы Северной Кореи задействовали крупнейший в мире вертолет для эвакуации мирных жителей после крупных наводнений, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об особенностях этого вертолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Вооруженные силы Северной Кореи, Корейская народная армия, 27 июля задействовали более десяти вертолетов для проведения операций по ликвидации последствий стихийных бедствий в связи с внезапными наводнениями в городах Синыйджу, Уйджу и прилегающих районах вблизи границы с Китаем.
Более 5000 человек были изолированы в результате наводнения, и вертолетам пришлось несколько раз предпринимать попытки эвакуировать жителей. 4200 пострадавших были спасены воздушным транспортом, а остальные — другими способами. На следующий день в регион прибыл лидер правящей в стране Рабочей партии Ким Чен Ын, чтобы помочь руководить работой. Военно-воздушные силы Корейской народной армии располагают почти 300 вертолетами, в том числе четырьмя самыми большими в мире вертолетами класса Ми-26, и наводнения позволили беспрецедентно близко рассмотреть один из них из их парка.
Ми-26 примечателен тем, что вес пустого вертолета составляет менее половины его максимальной взлетной массы, что важно для сохранения его рекордных позиций в качестве вертолета с самой большой грузоподъемностью в мире. Каждый из них может поднимать более 50 тонн груза, при этом максимальный взлетный вес оценивается в 105 тонн.
Приобретение этих тяжелых самолетов было особенно приоритетным для Министерства обороны Северной Кореи по сравнению с приобретением ударных вертолетов Ми-24, о котором ранее высказывались предположения.
Наряду с Ми-26 были также замечены более легкие вертолеты Ми-8, которые помогали в проведении операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. Использование вертолетов для оказания помощи в случае стихийных бедствий в Северной Корее имеет долгую историю, поскольку крупные наводнения 1995-96 годов были одними из самых серьезных в мире за 20-й век, что привело к острой потребности в такой поддержке.
Наводнения в северо-западных регионах, которые долгое время были житницами провинций, часто усугубляли нехватку продовольствия в стране. Существенным фактором, усугубляющим ситуацию, остается введенное Западом нефтяное эмбарго, усугубляющее нехватку топлива для механизированного сельского хозяйства и производства удобрений, при этом значительная механизация необходима из-за того, что сельскохозяйственные угодья в стране являются одними из самых скудных и низкокачественных в мире по сравнению с численностью населения.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.