Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Русский десант ВДВ в Часове Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на среду, 31 июля.

Торецкое направление

С этого участка приходят важные данные, что в Торецк зашли бойцы ВС РФ. Пока, это первые группы разведчиков и ДРГ, которые проводили пробный штурм, закреплялись на позициях, вынуждая Киев перебрасывать резерв для возврата укреплений обороны.

Теперь можно ожидать массированные удары армии России и заход штурмовиков с разных сторон.

"Если позиции не укрепить, то через неделю россияне уже будут контролировать первые улицы в городе, а потом начнут выдавливать постепенно ВСУ", — жалуются украинские порталы.

ВС РФ позже закрепились в мкр. Железное на пр. Пионеров, а также продвинулись на запад по ул. Декабристов и ул. Карла Маркса, дойдя до ул. Дегтярёва. Сделано это благодаря огневой поддержке с недавно занятого отвала шахты "Южная". Там русская армия выполнила важнейшую задачу и не дала отступить бандеровцам к террикону шахты им. Артёма.

В мкр. Северное "шторма" РФ заняли Дом культуры, освободили и сектор соцгородка и выбили ВСУ из многоэтажных зданий по ул. Новая и ул. Юности.

Ситуация для Киева усложняется тем, что таких направлений уже много в Донбассе и русская группа пошагово устраивает наступления в разных местах, а Киев экономит технику для "контрнаступа".

Фланги Артёмовска

На этом фронте в городе Часов Яр подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии армии России перешли канал "Северский Донец — Донбасс", закрепившись на другой стороне. О развитии успеха пока говорить рановато, но продвижение есть. Фронт двигается и на северных флангах в районе Калиновки, также возросла активность российских артиллеристов.

Перед националистами начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината. Отступление туда хотя пока и не произошло, но оно подытожит фактическое завершение сражения за город, поскольку иных удобных рубежей в этом населённом пункте у ВСУ больше не будет.

Харьковское направление

ГВ "Север" армии России продолжает освобождать приграничные районы Харьковской области. ВСУ пытаются создавать благоприятные условия для масштабного наступления, отыскивая слабые места в обороне "северян". Сейчас сюда перебрасываются новые подразделения из экс-заключенных и "мобилизантов".

На Волчанском участке продолжаются бои: за сутки воины группировки "Север" отразили одну атаку со стороны южного моста в направлении многоэтажного сектора. Из 10-ти атакующих боевиков уничтожено 6. Также враг предпринял попытку перебросить резерв для атаки на востоке Штурмовики ВСУ были вскрыты разведкой ВС РФ, им было нанесено огневое поражение, уничтожено 11 боевиков.

ВКС РФ ФАБом-1500 уничтожили ангар с техникой и личным составом 36-й обрмп. Ликвидировано до 25 операторов дронов. В районе Старицы ВСУ продолжают атаковать на западном фланге. За сутки русские бойцы отразили три атаки, уничтожив до 10-ти неонацистов.

На Липцовском участке идут бои у Глубокого. "Север" отразил 4 атаки ВСУ общей численностью до 25 солдат, из них три проводились в ночное время. Потери врага — 15 националистов. Ударом ФАБ-1500 в Липцах уничтожен ПВД 13-й оброн НГУ численностью до 40 человек.

Благодаря специально созданным подразделениям и новым средствам борьбы с беспилотниками, серьёзно снижена эффективность работы БПЛА ВСУ. Превосходство Киева в дронах сходит на "нет". Только за эту неделю "северяне" уничтожили до 50 октокоптеров "Баба Яга" и беспилотных аппаратов самолётного типа.

Покровское направление

Киев не может найти способ, как остановить русских на Покровском фронте в ДНР. В этом признался боевик 1-го батальона 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Он отметил. что ВС РФ "нашли слабое место" и двигаются вдоль ж/д.

Главком ВСУ Сырский на ставке доложил о подготовке города к обороне, из Покровска создают крепость, которая должна остановить ВС РФ. После падения Авдеевки все силы сконцентрированы на Покровске, как логистическом центре ВСУ на восточном участке СВО.