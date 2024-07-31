Что сделать России, чтобы её "бойцы четырёх континентов" не погибали на чужбине? Мнение военного аналитика Герасимова

Гибель инструкторов из ЧВК "Вагнер" в Мали: причины и последствия

5:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Африке, в Республике Мали, был практически полностью уничтожен отряд Вооружённых сил Мали и российских инструкторов из ЧВК "Вагнер", погибли десятки человек. Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Ситуацию в интервью Pravda.Ru прокомментировал военный аналитик Игорь Герасимов.

Что ЧВК "Вагнер" делает в Африке

— Какие задачи ЧВК "Вагнер" выполняет в Африке?

— Давайте немного углубимся в историю, вернёмся к Советскому Союзу, к роли наших военных специалистов. Было такое Десятое управление Министерства обороны, которое отправляло наших военнослужащих в разные уголки мира. Они назывались "бойцы четырёх континентов", служили и в Африке, и в Азии, и на Кубе.

Сейчас времена поменялись, Советского Союза нет, пришла новая Россия. В результате геополитических подвижек создалась такая ситуация, при которой мы возвращаемся в Африку, уже в новые страны, которые раньше мы не контролировали в силу разных причин.

Произошло крушение колониальных интересов Франции, Великобритании и других стран. Однако связи перешли на другой уровень — экономической зависимости, так что влияние этих стран на политику Мали, Нигера, Чада осталось.

Сегодня ЧВК "Вагнер", как и "бойцы четырёх континентов" при Советском Союзе, выполняют такой же интернациональный долг, но только за деньги. Немножко другие задачи, подходы, но суть такая же — они отстаивают интересы России в других странах. Это интересы экономического, политического характера.

Кто помогает террористам в Африке

— Насколько, на ваш взгляд, сейчас активна поддержка со стороны Франции радикальных боевиков в Африке?

— В широком смысле участие Франции никуда там не денется. Но я думаю, там участвовала не только Франция, но и специальные службы и частные военные компании Соединённых Штатов Америки.

Судя по тому почерку, который мы сейчас видим, по кадрам, которыми мы располагаем, это американский стиль. У французов маленький опыт ведения колониальных войн, на них это не похоже.

Похоже, что засада, в которую попали бойцы Республики Мали и наши инструкторы, была подготовлена обученными террористами Аль-Каиды*, возможно, туарегов. Скорее всего, их учили американские наёмники.

Засада, полагаю, была сделана следующим образом. Спровоцировали перестрелку, малийские вооружённые силы вместе с нашими инструкторами выдвинулись туда на подавление и по пути попали в засаду. Был скоротечный бой: там гора тел, сожжённые броневики.

— Прошла информация, что и ГУР Украины участвовало в планировании этой операции. Какие интересы могут быть у Киева в Африке?

— Это не уровень работы ГУР Украины. ГУР Украины — подрыв офицера секретной службы на севере Москвы, отдельные террористические акты в отношении отдельных лиц, например, убийство дочери Дугина.

Возможная причина инцидента в Мали — утечка информации

Но здесь есть интересный вопрос. Я здесь скажу такую вещь, которую мало кто говорил: скорее всего, была утечка из нашего министерства обороны. Я вижу аналогии с афганскими и чеченскими войнами, особенно с первой чеченской войной. Если вы помните историю, генерал Лев Рохлин и его корпус действовали наиболее успешно. Почему? У него был большой опыт афганской войны, он знал о предателях в наших штабах и всегда учитывал это в своих боевых действиях. Многие его осуждали, потому что нарушались вопросы взаимодействия войск. Но тем не менее за счёт такого подхода он действовал наиболее эффективно.

Без утечки из штабов такие засады, как правило, не бывают настолько успешными.

Давайте проанализируем. Когда ЧВК "Вагнер" была самостоятельной, в засады её бойцы не попадали. Как только она стала подчиняться директивам, указаниям, приказам, согласованиям, сразу пошли тенденции, напоминающие более ранние войны.

Что нужно сделать России, чтобы избегать военных потерь в других странах

— Какие выводы России нужно сделать из инцидента в Мали?

— Мы должны усилить роль агентурной разведки. В данном случае роль сыграла не техническая разведка: спутниковая, радиотехническая, беспилотники, — а именно агентурная разведка. А наша не доработала.

В 2012 году в Мали произошёл военный переворот, Франция якобы оказала поддержку правительственным войскам. С моей точки зрения, верхушку боевиков она просто купила, никуда боевики не делись, но всё стало относительно тихо-мирно.

Это одна из причин, почему нынешнее руководство Республики Мали обратилось к России с просьбой об оказании военной помощи. Поэтому в таких регионах надо усиливать именно роль агентурной разведки.

Ещё очень важно усилить роль аналитического обеспечения в нашем министерстве обороны. Оно пока не хочет этого делать, потому что структура закостенелая. Люди, которые там работают, — хорошие военные профессионалы, но они не знают культуры этих стран, их политики, экономики, словом, всего того спектра вопросов, которыми владеет обычный аналитик. Вопросы можно решать и другими способами, например, договариваться с руководством туарегов.

*- признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ